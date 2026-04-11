Dokázali to! Posádka misie Artemis 2 sa úspešne vrátila na Zem: Ďalším cieľom je Mars?

WASHINGTON - Štyria astronauti misie Artemis 2 sa po rekordnom oblete kozmickou loďou Orion okolo Mesiaca vrátili na Zem. Svoju 10-dňovú misiu ukončili v piatok podvečer pacifického času bezpečným pristátím do vôd Tichého oceánu pri pobreží Kalifornie. Informuje agentúra AP, AFP a DPA. Manažér programu Orion Howard Hu na tlačovej konferencii uviedol, že dnešný deň predstavuje začiatok novej éry ľudského prieskumu vesmíru.
Loď Orion bola pri vstupe do zemskej atmosféry vystavená extrémne vysokej teplote, pričom astronautov chránil špeciálny tepelný štít. Americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) uviedol, že ich prelet zemskou atmosférou trval menej ako 15 minút. Špecializované záchranné tímy teraz pomôžu posádke vystúpiť z kapsuly Orion v Tichom oceáne neďaleko San Diega. Následne budú prevezení na námornú loď a odtiaľ letecky prepravení do Johnsonovho vesmírneho strediska NASA v Houstone v Texase.
Čakajú ich lekárske prehliadky
Záchranné tímy NASA a amerického námorníctva okamžite začali zabezpečenie plávajúcej kapsle, aby dostali štvoricu astronautov von z lode. Po zhruba hodine a pol záchranné tímy dostali celú posádku z modulu. Jeden po druhom potom boli astronauti prepravení vrtuľníkmi na americkú vojnovú loď USS John P. Murtha, kde ich čakajú lekárske prehliadky. Každému by mal byť vyšetrený pulz, krvný tlak, mozgové a nervové reakcie a rovnovážny systém, uviedol server BBC. Podľa NASA by posádka mala stráviť noc na palube lode a dnes bude prevezená do Houstonu, kde sa stretne so svojimi rodinami.
Samotný návrat trval približne 13 minút
Štvorčlenná posádka vstúpila do atmosféry Zeme rýchlosťou približne 33-násobku rýchlosti zvuku. Kozmická loď Orion, pomenovaná Integrity, pri návrate automaticky riadeným palubným systémom čelila extrémnym podmienkam pri prelete atmosférou. Kapsuľa sa pri návrate ocitla v obklopení žeravého plazmatu, ktoré spôsobilo niekoľkominútový výpadok rádiového spojenia. Kritickým prvkom bol tepelný štít, ktorý musel odolať teplotám až okolo 2760 stupňov Celzia. Samotný návrat trval približne 13 minút a patrí k testom programu Artemis II, ktorého cieľom je v budúcnosti umožniť pristátie astronautov na Mesiaci, plánovaná od roku 2028.
Dvakrát obleteli Zem
Po opätovnom naviazaní spojenia sa otvorili padáky, ktoré spomalili zostup kapsle na približne 25 km/h pred jej mäkkým pristátím do oceánu. Celková dĺžka misie bola deväť dní, jednu hodinu, 32 minút a 15 sekúnd. Misia Artemis II počas svojho letu obišla celkovo takmer 1,12 milióna kilometrov, keď dvakrát obletela Zem a následne vykonala prielet okolo Mesiaca. Posádka urobila nové snímky Mesiaca vrátane oblasti nazvanej panva Orientale, ktorá sa nachádza na rozhraní privrátenej a odvrátenej strany vesmírneho telesa. Zlomila tiež doterajší rekord v najväčšej dosiahnutej vzdialenosti ľudí od Zeme, keď prekonala hranicu 400.171 kilometrov od našej planéty a dostala sa podľa NASA až do vzdialenosti 406.711 kilometrov od zeme. Pristátie na vodnú hladinu prenášala NASA naživo prostredníctvom webcastu. Podľa údajov streamovacej služby sledovalo pristátie na YouTube kanále NASA viac ako tri milióny divákov.
Posádka bola zložená z amerických astronautov Victora Glovera, Christiny Kochovej a Reida Wisemana, ako aj Kanaďana Jeremyho Hansena. Minulý týždeň superťažká raketa Space Launch System (SLS) vyniesla kozmickú loď Orion z mysu Canaveral v americkom štáte Florida na obežnú dráhu Zeme, odkiaľ sa neskôr vydala k Mesiacu. Štyria astronauti sa tak stali vôbec prvými ľuďmi, ktorým sa po vyše 50 rokoch podarilo dostať do jeho blízkosti. Počas svojej cesty, pri ktorej sledovali aj odvrátenú stranu jedinej prirodzenej družice Zeme, boli vo vesmíre ďalej než ktokoľvek pred nimi. Historická misia sledovala trajektóriu v tvare osmičky okolo Zeme a Mesiaca a prekonala viac než 2,3 milióna kilometrov.
Trump po návrate posádky Artemis 2 na Zem: Ďalším cieľom je Mars!
Americký prezident Donald Trump v piatok zagratuloval astronautom misie Artemis 2 krátko po tom, ako pristáli v Tichom oceáne a zavŕšili tak svoju cestu okolo Mesiaca, pričom za budúci cieľ vysielania misií označil Mars. Píše agentúra AFP. „Blahoželám skvelej a mimoriadne talentovanej posádke Artemis 2. Celá cesta bola veľkolepá, pristátie dokonalé a ako prezident Spojených štátov nemôžem byť viac hrdý!“ uviedol Trump na svojej sociálnej sieti Truth Social.
„Teším sa na stretnutie s vami všetkými čoskoro v Bielom dome. Urobíme to ešte raz a potom ďalší krok bude Mars!“, vyhlásil Trump. Posádka misie Artemis 2, zložená z amerických astronautov Victora Glovera, Christiny Kochovej a Reida Wisemana a Kanaďana Jeremyho Hansena, sa po rekordnom oblete kozmickou loďou Orion okolo Mesiaca vrátila na Zem. Svoju 10-dňovú misiu ukončila v piatok podvečer pacifického času (v noci na sobotu SELČ) bezpečným pristátím do vôd Tichého oceánu pri pobreží Kalifornie.