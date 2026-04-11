Hrá celá rodina! Martin Kaprálik patrí do uznávanej hereckej dynastie: Viete, kto bol jeho dedom?

BRATISLAVA - Martin Kaprálik má herectvo doslova v krvi! Charizmatický herec, ktorého diváci poznajú z divadla, dabingu, rozhlasu aj televízie, má za sebou bohatú kariéru. Na javisku stvárnil desiatky výrazných postáv... a nie je v tom sám. Herectvo má doslova v génoch nielen on, ale aj jeho manželka a ich dve deti. Klan Kaprálikovcov je veľký a rozrastá sa...
Martin Kaprálik sa narodil 11. apríla 1976 v Bratislave. Pochádza z hereckej rodiny a lásku k divadlu má doslova v génoch. Patrí do uznávanej hereckej dynastie, jeho dedom bol Elo Romančík, otcom Dušan Kaprálik. Herectvo študovala aj sestra Zuzana Kapráliková a brat Ondrej Kaprálik vyštudoval réžiu. V jeho prípade bolo teda jasné zrejmé od detstva, že sa bude venovať herectvu: „Keď som bol malý, chcel som byť kozmonautom a potom pilotom. Ale keď som začal navštevovať detskú rozhlasovú družinu (asi v 12tich), vtedy mi asi prvýkrát napadlo, že by som mohol byť hercom. Určite ma ovplyvnilo aj to, že som vyrastal v hereckej rodine a u nás to divadlom naozaj žilo. Ako sa hovorí "otec murár, syn murár"...“
A zdá sa, že dynastia bude pokračovať v jeho dcére Martinke a synovi Michalovi. A iste je Martin pre nich rovnako vzorným príkladom ako bol preňho jeho otec: „Ocko bol mojím vzorom. Bol úžasný OTEC, človek, herec, pedagóg, režisér. Vždy dokázal nezištne poradiť a nepotreboval počuť uznanie. Všetko čo robil, robil s láskou a na 100 percent,“ zaspomínal si naňho syn Martin.
„Keď prišiel na tento svet Martin Kaprálik, pardón - v tom momente zatiaľ iba Kaprálik, stáli pri ňom štedré sudičky. Dali mu do vienka príjemný vzhľad, herecko–spevácky talent, ctižiadostivosť a slušnosť. Rodičia mu dali meno Martin a rodičovskú lásku,“ povedal Karol Čálik, umelecký riaditeľ Divadla Nová scéna a dodal: „Neskôr mu Československý rybársky zväz resp. jeho širokému okruhu priateľov i nepriateľov dal povolenie používať umelecké meno Kapor. Náš „Kaprík“, ako ho familiárne voláme, je popredným členom Divadla Nová scéna. Sledujem jeho umelecké kroky od jeho začiatkov a nechce sa mi veriť, že je už päťdesiatnik.“
Martin je šťastne ženatý s Michaelou, ktorá je tiež herečka. „S Miškou som sa zoznámil vo výťahu v Prešovskom divadle, kde ihneď preskočila iskra. Miška tam bola interne zamestnaná a obaja sme hosťovali v súkromnej produkcii muzikálu Krysař.“ Odvtedy nielen stoja spolu bok po boku, ale častokrát aj spolu hrávajú v predstaveniach. Viackrát dokonca spolu hrali, dabovali aj so svojimi deťmi. Aké to je keď "hrá" celá rodina? „Najlepšie na svete. Veľmi sa teším, keď sa spolu stretneme na javisku alebo za mikrofónom. Poniektorí kolegovia si z nás robia srandu, že je nás plný rybník a pri niektorých projektoch môže byť pokojne uvedené - účinkovali Kaprálikovci a ďalší,“ nadľahčene vtipkuje Martin.