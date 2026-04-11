ONLINE Trump tvrdí, že USA začali čistiť Hormuzský prieliv: Irán pohrozil útokom na torpédoborec

WASHINGTON - Spojené štáty sa pripravujú na obnovenie útokov na Irán v prípade, ak priame rozhovory oboch krajín v Islamabade tento víkend neprinesú dohodu. Uviedol to v piatok americký prezident Donald Trump, informuje agentúra DPA a AFP. Situáciu sledujeme online.
19:20 Ozbrojené sily USA oznámili, že Hormuzským prielivom dnes preplávali dva torpédoborce amerického námorníctva. Podľa oblastného veliteľstva amerických síl CENTCOM ide o súčasť operácie, ktorej cieľom je odstrániť míny z tejto kľúčovej námornej trasy, cez ktorú sa pred začiatkom konfliktu USA a Izraela s Iránom prepravovala asi pätina globálnych dodávok ropy a skvapalneného zemného plynu (LNG).
18:20 Iránske námorníctvo v sobotu varovalo americkú vojnovú loď pred plavbou cez Hormuzský prieliv. Ozbrojené sily Iránskej islamskej republiky americký torpédoborec pozorne sledujú a ak bude loď pokračovať v plavbe, do 30 minút naňho zaútočia, uviedla iránska tlačová agentúra Tasnim blízka Revolučným gardám. Informovala o tom televízia Sky News.
Americké plavidlo po vydaní tohto varovania ustúpilo, uviedol vysoko postavený iránsky vojenský predstaviteľ. Nie je známe, aké kroky loď USA podnikla ani kde sa nachádza, poznamenala Sky News.
17:50 Vysokopostavený predstaviteľ Bieleho domu uviedol, že všetky tri strany vedú priame rokovania, čo je odklon od nedávnej praxe, keď Teherán a Washington využívali metódu nepriamych rokovaní, pri ktorých sprostredkovatelia prenášali správy medzi oboma stranami.
Podľa agentúry Reuters, ktorá sa odvolala na nemenovaný pakistanský zdroj, rokovania medzi americkým viceprezidentom J. D. Vanceom, osobitným vyslancom Stevom Witkoffom a zaťom prezidenta Donalda Trumpa Jaredom Kushnerom na jednej strane a s predsedom iránskeho parlamentu Mohammadom Bákerom Kálíbáfom a ministrom zahraničných vecí Abbásom Arákčím na strane druhej, trvali približne dve hodiny, po ktorých si delegácie urobili prestávku. V miestnosti v Islamabade bol prítomný aj náčelník pakistanskej armády, ktorý v rokovaniach vystupoval ako sprostredkovateľ. Podľa iránskej agentúry Tasním rokovania po krátkej pauze opäť pokračujú.
16:00 Americký prezident Donald Trump dnes na svojej sociálnej sieti napísal, že Spojené štáty začali čistiť Hormuzský prieliv, čím preukazujú láskavosť ostatným krajinám sveta. Spomenul pritom rad spojencov s tým, že na takýto krok nemajú odvahu. Zároveň uviedol, že všetkých 28 iránskych mínonosných plavidiel leží na dne mora. Trump spojencov kritizuje za neochotu pomôcť zabezpečiť Hormuzský prieliv, ktorý je dôležitý pre svetovú prepravu ropy. USA s Izraelom pritom koncom februára začali údery na Irán bez toho, aby to konzultovali so spojencami. V príspevku Trump tiež trval na tom, že Irán v konflikte prehráva a poukázal na to, že rad špičiek režimu bol zabitý.
14:55 Rokovania Spojených štátov a Iránu o ukončení vony na Blízkom východe sa v sobotu začali v pakistanskom Islamabade, uviedli iránske médiá. Informuje o tom agentúra AFP.
13:40 Poslanec libanonskej militantnej skupiny Hizballáh Hasan Fadlalláh v sobotu vyhlásil, že jeho hnutie odmieta priame rokovania medzi Libanonom a Izraelom. Stalo sa tak deň po tom, čo libanonský prezident Džúzíf Awn oznámil, že stretnutie medzi predstaviteľmi oboch krajín sa uskutoční budúci týždeň vo Washingtone. Píše správa agentúry AFP.
12:24 Spojené štáty súhlasili s uvoľnením zmrazených iránskych aktív, ktoré sa nachádzajú v Katare a ďalších krajinách, čo Teherán označil za signál „vážnosti“ v rokovaniach o vyriešení konfliktu medzi USA a Iránom v pakistanskom Islamabade. Pre agentúru Reuters to uviedol vysokopostavený iránsky zdroj. Americká stanica CBS News však informovala, že jej zdroje túto informáciu popreli.
12:12 Izraelská armáda a Iránom podporované libanonské militantné hnutie Hizballáh si v sobotu opäť vymieňali vzájomné údery, informovala libanonská tlačová agentúra NNA. Píše správa agentúry DPA. NNA uviedla, že v skorých ranných hodinách Izrael podnikol opakované letecké útoky na mesto Nabatíja na juhu krajiny a pri zásahu obytnej budovy tam zahynuli tri osoby. Podľa správy k útokom došlo aj v ďalších južných častiach krajiny.ľ
12:00 Americké spravodajské služby v analýzach naznačujú, že Čína sa pripravuje v najbližších týždňoch dodať Iránu nové systémy protivzdušnej obrany. Pre televíznu stanicu CNN to uviedli traja ľudia oboznámení so spravodajskými informáciami. Tie zároveň napovedajú, že Teherán môže dočasné prímerie na Blízkom východe využívať ako príležitosť na doplnenie niektorých zbraňových systémov s pomocou kľúčových zahraničných partnerov.
11:50 Spojené štáty súhlasili s uvoľnením zmrazených iránskych aktív uložených v Katare a ďalších zahraničných bankách. S odvolaním sa na vysokého iránskeho predstaviteľa to dnes napísala agentúra Reuters. USA to zatiaľ nepotvrdili.
10:55 Pri izraelských útokoch na palestínske Pásmo Gazy v noci na sobotu zahynulo najmenej sedem ľudí, uviedla tamojšia civilná obrana. Informuje správa agentúry AFP, ktorá pripomína, že k takýmto útokom dochádza napriek krehkému prímeriu, ktoré vstúpilo do platnosti v októbri minulého roka.
9:41 Pakistanský minister zahraničných vecí Išak Dar podľa Reuters dúfa, že zástupcovia oboch krajín budú na mierových rokovaniach konštruktívne spolupracovať. Povedal tiež, že Pakistan im bude aj naďalej pomáhať pri dosiahnutí trvalého a udržateľného riešenia konfliktu.
8:11 Lietadlo Air Force Two s viceprezidentom Spojených štátov J. D. Vanceom na palube pristálo v pakistanskom hlavnom meste. Podľa zdroja agentúry Reuters prišli do Islamabadu aj osobitný vyslanec USA Steve Witkoff a poradca prezidenta Jared Kushner. Americká delegácia má so zástupcami Iránu začať rokovania s cieľom ukončiť šesť týždňov trvajúcu vojnu na Blízkom východe.
6:54 Spojené štáty zabezpečia skoré otvorenie Hormuzského prielivu, či už s iránskou spoluprácou, alebo bez nej. Povedal to bez bližších podrobností novinárom americký prezident Donald Trump. Pripustil však, že to nemusí byť ľahké. "Otvoríme záliv s nimi alebo bez nich… alebo ten prieliv, ako ho nazývajú. Myslím, že to pôjde celkom rýchlo, a ak nie, budeme to schopní dotiahnuť do konca, "povedal Trump novinárom pri odlete z Washingtonu na cestu po USA. "Otvoríme ho pomerne skoro."
6:22 Iránska delegácia, ktorú vedie predseda parlamentu Mohammad Báker Kálíbáf, pricestovala v piatok v noci do Pakistanu na rokovania so Spojenými štátmi, informuje správa agentúr AP, AFP a DPA, ktoré sa odvolávajú na informáciu zverejnenú iránskou štátnou televíziou. Okrem predsedu parlamentu je súčasťou iránskej delegácie aj šéf diplomacie Abbás Arákčí, tajomník Rady pre obranu Alí Akbar Ahmadiján a guvernér centrálnej banky Abdolnásir Hemmatí.
6:15 Kuvajtské ministerstvo obrany v piatok oznámilo, že niekoľko príslušníkov Národnej gardy utrpelo zranenia, keď protivzdušná obrana predchádzajúci deň reagovala na útok iránskych bezpilotných lietadiel. Informuje správa agentúry AFP.
6:00 Libanonská prezidentská kancelária oznámila, že rokovania o prímerí medzi vládami Libanonu a Izraela vo Washingtone sa začnú budúci utorok. Informuje správa agentúry AFP. V piatok večer sa uskutočnil telefonát medzi izraelským a libanonským veľvyslancom, ktorí spolu hovorili o príprave prvej schôdzky, ktorá sa má konať na Ministerstve zahraničných vecí USA.
Ak nebude dohoda, bude útok
„Nakladáme na lode tú najlepšiu muníciu, najlepšie zbrane, aké boli kedy vyrobené – ešte lepšie ako naposledy,“ vyhlásil Trump v telefonickom rozhovore pre denník New York Post. „Ak nebudeme mať dohodu, použijeme ich a použijeme ich veľmi účinne,“ varoval Teherán. Na otázku, či očakáva úspech rokovaní, šéf Bieleho domu odpovedal: „Zistíme to za asi 24 hodín. Budeme to vedieť čoskoro.“
V separátnom príspevku na sociálnej sieti Trump v piatok uviedol, že Irán nemá v nadchádzajúcich rozhovoroch „žiadne karty“ a jeho jedinou pákou je dočasné blokovanie Hormuzského prielivu, dôležitého pre lodnú dopravu a dodávky energetických surovín. Pakistanský premiér Šáhbáz Šaríf uviedol, že jeho vláda vynaloží maximálne úsilie o úspešný výsledok rozhovorov. „Najťažšia úloha nás len čaká. Bude to situácia, ktorá rozhodne o všetkom,“ povedal v televíznom vystúpení v piatok večer. Uviedol tiež, že pre Pakistan je dôvodom na nesmiernu hrdosť možnosť hostiť rozhovory.