Minister obrany USA Hegseth šokoval: Záchranu pilota v Iráne prirovnal k zmŕtvychvstaniu Krista

WASHINGTON - Šéf Pentagonu opísal záchranu amerického letca v Iráne biblickým obrazom. Prirovnal ju k veľkonočnému príbehu o smrti a zmŕtvychvstaní Krista
Nezvyčajné prirovnanie na tlačovke
Záchranná operácia amerického letca sa dostala do centra pozornosti nielen pre svoj priebeh, ale aj pre slová, ktorými ju opísal americký minister obrany Pete Hegseth. Počas nedeľnej tlačovej konferencie siahol po netradičnom porovnaní a prepojil celý príbeh s kresťanskou symbolikou Veľkej noci.
Veľký piatok aj „hrob v skale“
Podľa jeho vyjadrenia bol stroj F-15E zostrelený práve na Veľký piatok, teda v deň, ktorý si kresťania spájajú s ukrižovaním Ježiša Krista. Nasledujúci deň sa mal člen posádky skrývať pred iránskymi silami v skalnom výklenku, čo minister prirovnal k miestu, kde bol podľa Biblie uložený Kristus po smrti.
„Znovuzrodenie“ na Veľkonočnú nedeľu
Vyvrcholenie podľa Hegsetha prišlo v nedeľu, keď špeciálne jednotky letca našli a dostali do bezpečia. Tento moment označil za symbolické „vzkriesenie“. „Je späť doma, živý a zdravý,“ opísal situáciu s tým, že krajina môže oslavovať jeho návrat.
Podľa jeho slov mal zachránený vojak po prvom kontakte povedať vetu „Boh je dobrý“, čo minister vyzdvihol ako dôkaz pevnej viery aj odhodlania.
Náboženské odkazy v politike
Šéf Pentagonu sa v poslednom období čoraz častejšie opiera o náboženské vyjadrenia. Zdôraznil aj presvedčenie, že nad americkými jednotkami drží ochrannú ruku vyššia moc a že ich misia má širší zmysel.
Takýto pohľad však neostal bez reakcie. Robert McElroy, ktorý patrí medzi významných predstaviteľov katolíckej cirkvi v USA, s ním zásadne nesúhlasí. Podľa jeho slov ide o konflikt, ktorý je z morálneho hľadiska neprijateľný, a preto sa nemodlí za jeho pokračovanie.