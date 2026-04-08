Merz telefonoval s Trumpom: Hovorili o situácii po uzavretí prímeria s Iránom

BERLÍN/WASHINGTON - Nemecký kancelár Friedrich Merz v stredu telefonoval s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Témou ich rozhovoru bol vývoj situácie po uzavretí prímeria medzi Spojenými štátmi a Iránom. Informovala o tom agentúra Reuters s odvolaním na dva zdroje z prostredia nemeckej vlády.
Ako prvý o telefonáte napísal nemecký denník Bild, ktorý uviedol, že rozhovor bol krátky a priateľský, pričom Merz chcel získať prehľad o vývoji rokovaní. Podľa nemeckého denníka však lídri nediskutovali o možnej účasti Nemecka na zabezpečení Hormuzského prielivu.
Nemecký kancelár v stredu ráno prímerie medzi Washingtonom a Teheránom privítal a vyhlásil, že Nemecko vhodným spôsobom prispeje k zabezpečeniu slobodnej plavby v Hormuzskom prielive“.