Úrad verejného zdravotníctva upozorňuje: Pozor na TENTO hrnček! Máte ho doma?

BRATISLAVA - Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR varuje pred nevyhovujúcim výrobkom pôvodom z Číny. Ide o sklenený hrnček s kvetinovým vzorom. Informovali z ÚVZ SR.
Hygienici dostali na základe vykonaných kontrol na trhu v SR Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Starej Ľubovni oznámenie o nevyhovujúcom výrobku. Jeho EAN kód je 8596265188246, pričom výrobok bol odobratý v obchodnej sieti. Zo skúšok vykonaných Národným referenčným laboratóriom pre materiály prichádzajúce do kontaktu s potravinami na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade vyplýva, že testovaná vzorka nespĺňa požiadavky v parametri obsahu kadmia a olova. „Olovo aj kadmium majú rôzne nepriaznivé dosahy na zdravie, preto sú pre ich uvoľňovanie z materiálov a predmetov prichádzajúcich do kontaktu s potravinami ustanovené na základe vedeckých podkladov limity v právnych predpisoch,“ vysvetlili hygienici.
Príslušné úrady verejného zdravotníctva prijímajú opatrenia na stiahnutie tohto výrobku z trhu v SR. Výrobok bude hlásený do systému rýchleho varovania pre potraviny a krmivá RASFF. „Keďže sa výrobok môže nachádzať na trhu v SR, spotrebiteľom odporúčame, aby si ho nekupovali, už zakúpený výrobok nepoužívali a prípadne ho vrátili späť do miesta predaja,“ uzavreli z ÚVZ SR.