Predseda Európskej rady otvorene: Útoky na civilnú infraštruktúru počas vojny sú nelegálne

BRUSEL - Útoky na zariadenia civilnej infraštruktúry počas vojny sú nezákonné, vyhlásil v pondelok na sociálnych sieťach predseda Európskej rady António Costa. Upozornila na to agentúra AFP.
Jeho vyjadrenia prišli po tom, čo americký prezident Donald Trump pohrozil, že zničí civilnú infraštruktúru v Iráne, ak krajina znovu neotvorí Hormuzský prieliv, vysvetľuje AFP. „Akýkoľvek útok na civilnú infraštruktúru, ako aj energetické zariadenia, je nezákonný a neprijateľný,“ uviedol Costa.
„To platí pre ruskú vojnu na Ukrajine a platí to aj všade inde. Iránske civilné obyvateľstvo je hlavnou obeťou iránskeho režimu. Bolo by tiež hlavnou obeťou rozšírenia vojenskej kampane,“ dodal. „Európska únia naliehavo vyzýva Irán, aby okamžite prestal útočiť na krajiny v regióne a opätovne povolil úplnú slobodu plavby cez Hormuzský prieliv... Po piatich týždňoch vojny na Blízkom východe je jasné, že jej hlavné príčiny urovná iba diplomatické riešenie,“ uzavrel Costa.