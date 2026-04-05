Bývalý šéf MAAE sa s tým nebabre: Trumpa nazval ŠIALENCOM! Zastavte ho, urobte pre to všetko, vyzýva

KÁHIRA/WASHINGTON - Na hrozbu zo strany amerického prezidenta Donalda Trumpa voči Iránu, že v prípade neuzavretia mierovej dohody s USA rozpúta v krajine „skutočné peklo“, reagoval v noci na nedeľu bývalý šéf Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu Muhammad Baradej. Ten v reakcii na Trumpovo ultimátum vyzval štáty Perzského zálivu, aby zasiahli a „šialenca“ Trumpa zastavili.
Trump predtým v sobotu na svojej platforme Truth Social varoval Irán, že ak mierovú dohodu so Spojenými štátmi neuzavrie do 48 hodín, Washington v krajine rozpúta „peklo“ a zničí životne dôležitú infraštruktúru krajiny. Informuje o tom stanica Sky News.
Egypťan Baradej bol generálnym riaditeľom MAAE v rokoch 1997 až 2009, pripomína Sky News „Vládam v Perzskom zálive: Prosím, ešte raz urobte všetko, čo je vo vašich silách, skôr než tento šialenec zmení región na ohnivú guľu...“ napísal Baradej na sieti X.
V druhom príspevku apeloval okrem iných na OSN, Čínu, Rusko a francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona. „Naozaj sa nedá nič urobiť, aby sme zastavili toto šialenstvo?!“ položil otázku Baradej.
Počas pôsobenia v MAAE Baradej opakovane vyjadroval znepokojenie nad schopnosťou Iránu obohacovať urán. V rokoch 2000 – 2009 bol však často v konflikte s USA, ktoré ho považovali za príliš ústretového voči Teheránu, pripomína spravodajská stanica.