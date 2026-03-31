Čína a Pakistan navrhli plán pre mier: Vyzývajú na ukončenie bojov na Blízkom východe

PEKING — Čína a Pakistan predložili v utorok v súvislosti s americko-izraelskými útokmi na Irán päťbodový plán na obnovenie mieru a stability v regióne Perzského zálivu a Blízkeho východu. Vyzývajú v ňom na okamžité ukončenie nepriateľských akcií, maximálne možné úsilie na zabránenie eskalácii konfliktu a doručenie humanitárnej pomoci do oblastí zasiahnutých vojnou. Informuje o tom agentúra AFP.
Obe krajiny ďalej požadujú čo najskoršie začatie mierových rozhovorov, ktoré budú rešpektovať zvrchovanosť, územnú celistvosť, nezávislosť a bezpečnosť Iránu a krajín blízkovýchodného regiónu. Ďalším bodom plánu je ochrana nevojenských cieľov a civilistov. Pakistan a Čína preto vyzvali všetky strany konfliktu, aby zastavili útoky na civilné obyvateľstvo a civilné ciele.
Peking a Islamabad tiež požadujú, aby bola čo najskôr obnovená plavba cez Hormuzský prieliv a ďalšie dôležité vodné trasy a všetky lode, ktoré ich použijú, boli chránené. Piatym bodom plánu je požiadavka, aby bol trvalý mier založený na Charte OSN a medzinárodnom práve. Päťbodový mierový plán bol zverejnený po stretnutí ministrov zahraničných vecí Pakistanu a Číny Išaka Dara a Wang Iho v Pekingu.
Po spustení útokov USA a Izraela na Irán zohráva Pakistan úlohu sprostredkovateľa. Islamabad odovzdal Teheránu 15-bodový americký mierový plán a sprostredkoval následnú odpoveď Iránu. Počas víkendu sa v Islamabade konalo stretnutie ministrov zahraničných vecí Saudskej Arábie, Egypta a Turecka, na ktorom bol aj šéf diplomacie Pakistanu, a potvrdil pripravenosť zorganizovať „zmysluplné rozhovory“ medzi Iránom a USA. Peking je kľúčovým partnerom Teheránu, oficiálne mu však neposkytol vojenskú pomoc a opakovane vyzval na prímerie. Pakistan je zasa jednou z najbližších partnerských krajín Číny v regióne južnej Ázie.