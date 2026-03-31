Macron pricestoval do Japonska: Rokovať bude aj o vojne na Blízkom východe

TOKIO - Francúzsky prezident Emmanuel Macron v utorok pricestoval na oficiálnu návštevu Japonska. Pôvodným cieľom cesty bolo posilniť vzájomné partnerstvo v oblasti jadrovej energetiky a inovácií vo vesmíre, momentálne jej však bude dominovať predovšetkým téma vojny na Blízkom východe. Informuje správa agentúry AFP.

Lietadlo s francúzskym prezidentom pristálo v Tokiu krátko pred 17.30 h miestneho času (10:30 h SELČ). Čakalo ho večerné stretnutie s viacerými osobnosťami japonského kultúrneho života. V stredu bude Macron viesť rokovania s japonskou premiérkou Sanae Takaičiovou. V centre diskusií bude kríza na Blízkom východe a hľadanie spoločných riešení, uviedol Elyzejský palác pred Macronovou cestou do Ázie, ktorá bude zahŕňať aj návštevu Južnej Kórey.

Uzavreli Hormuzský prieliv

Irán od vypuknutia vojny fakticky uzavrel strategicky dôležitý Hormuzský prieliv, ktorým sa prepravuje pätina svetového podielu ropy a plynu. Japonsko je z 95 percent závislé od dovozu ropy z Blízkeho východu a od začiatku vojny muselo čerpať zo svojich strategických rezerv, aby zmiernilo dopad rastúcich cien palív. Očakáva sa, že lídri krajín budú diskutovať aj o bezpečnosti a vzájomných partnerstvách v oblasti výskumu a využívania vesmíru. Súčasťou návštevy má byť tiež podpis plánu týkajúceho sa jadrovej energetiky v Japonsku, uviedol Elyzejský palác.

Macron spolu s manželkou Brigitte majú na štvrtok naplánovaný spoločný obed s japonským cisárom Naruhitom a cisárovnou Masako. V krajine zostanú do 2. apríla a potom, na pozvanie prezidenta I Če-mjonga, navštívia Južnú Kóreu. „Macron bude prvým európskym lídrom, ktorý príde na štátnu návštevu Južnej Kórey od nástupu (našej) novej vlády,“ uviedla juhokórejská prezidentská kancelária začiatkom marca.

