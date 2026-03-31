Eurokomisia vyzýva štáty EÚ: Majú koordinovať svoje opatrenia pri dovoze ropy

BRUSEL - Európska komisia (EK) vyzvala členské štáty EÚ, aby koordinovali svoje opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti dodávok ropy uprostred narušenia dodávok energie z regiónu Blízkeho východu. Informuje o tom spravodajca.
Komisia upozornila, že vzhľadom na nestabilitu trhu s energiami vyplývajúcu z konfliktu na Blízkom východe a uzavretie Hormuzského prielivu by členské štáty mali včas a koordinovane vykonať prípravy na zabezpečenie dodávok ropy a rafinovaných ropných produktov do EÚ. Eurokomisár pre energetiku a bývanie Dan Jorgensen v správe pre médiá pripomenul, že bezpečnosť dodávok energií pre Európsku úniu zostáva zaručená, treba však byť pripravený na možné dlhodobé narušenie medzinárodného obchodu s energiou.
„Preto musíme konať už teraz. A musíme konať spoločne. Len spoločnou prácou môžeme byť silnejší a účinnejšie chrániť našich občanov a podniky,“ povedal Jorgensen. Podľa EK je Únia dobre pripravená vďaka povinnosti členských štátov udržiavať zásoby ropy a mať pohotovostné plány v reakcii na incidenty súvisiace s bezpečnosťou dodávok. Členské štáty takisto prispievajú - približne 20 % - k uvoľneniu viac ako 400 miliónov barelov (1 barel = 159 litrov) núdzových zásob ropy, čo sa deje pod koordináciou Medzinárodnej energetickej agentúry (IEA).
List adresovaný všetkým ministrom energetiky
V liste adresovanom všetkým ministrom energetiky EÚ Jorgensen naliehavo vyzval členské štáty, aby plne využili stretnutia v rámci koordinačnej skupiny pre ropu a pracovnej skupiny pre bezpečnosť energetickej únie na zabezpečenie dobrej koordinácie a aby zvážili podporu opatrení na úsporu dopytu s osobitným dôrazom na sektor dopravy. Podľa Jorgensena to odporúča aj IEA vo svojom 10-bodovom pláne na zníženie spotreby ropy. Komisia spresnila, že dôležitý bude aj naďalej dôrazný monitoring situácie, mechanizmy rýchlej výmeny informácií a vzájomná koordinácia. Akékoľvek krízové stavy alebo podstatné zmeny v dodávkach ropy a podmienkach v priemysle vrátane komerčných zásob by sa mali sledovať a oznamovať eurokomisii, aby sa zabezpečilo nepretržité hodnotenie situácie a koordinované konanie.
V rovnakom duchu by sa členské štáty mali zdržať prijímania opatrení, ktoré by mohli zvýšiť spotrebu paliva, obmedziť voľný tok ropných produktov alebo odradiť produkciu rafinérií EÚ. Mali by sa rovnako poradiť so susednými členskými štátmi a s EK, aby sa zachovala súdržnosť v celej Únii a fungovanie vnútorného trhu. Komisia odkázala, že na zabezpečenie dostupnosti ropných produktov na trhu EÚ by sa mala odložiť akákoľvek nenúdzová údržba rafinérií. Zároveň by zvýšené využívanie biopalív mohlo pomôcť nahradiť fosílne ropné produkty a zmierniť tlak na trh s energiami.