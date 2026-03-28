Dronový útok na rezidenciu kurdského prezidenta: V Iraku vybuchovali drony aj v blízkosti letiska

BAGDAD - Terčom dronového útoku sa v sobotu stala vidiecka rezidencia prezidenta autonómneho Kurdistanu Néčírvana Barzaního na severe Iraku. Informovali o tom miestne zdroje s tým, že k útoku došlo v odľahlej oblasti regiónu.
Niekoľko hodín predtým zaznela explózia aj v metropole autonómneho regiónu - v meste Arbíl, a to neďaleko miestneho letiska, kde sú rozmiestnené jednotky medzinárodnej koalície. Protivzdušná obrana v tejto oblasti takmer denne zachytáva dronové útoky skupín podporovaných Iránom, ktoré sa zameriavajú práve na tieto jednotky, doplnila agentúra AFP.
Podľa agentúry Reuters iracký premiér Muhammad Šijá Súdání odsúdil útok na Barzaního dom i incident v Arbíle a nariadil vytvoriť vyšetrovací tím za účasti expertov federálnej a kurdskej vlády, ktorý vyšetrí tento incident a identifikuje osoby zodpovedné za jeho spáchanie.
Útoky v irackom Kurdistane súvisia s napätím na Blízkom východe po eskalácii konfliktu medzi Spojenými štátmi, Izraelom a Iránom. Sieť spriaznených ozbrojených formácií v regióne – v Iraku, Sýrii či Libanone – však Irán využíva už dlhé roky. Tieto milície, často označované ako proiránske, útočia najmä na ciele spojené s USA a ich partnermi vrátane vojenských základní a logistických uzlov. Irak, najmä autonómny Kurdistan, je pre ne dôležitý práve preto, že sa tam nachádzajú jednotky medzinárodnej koalície vedenej USA.