New York Times a Trumpova vláda na súde: Sporia sa o obmedzeniach Pentagónu pre novinárov

WASHINGTON - Americký denník The New York Times (NYT) a administratíva prezidenta Donalda Trumpa sa v pondelok na federálnom súde sporili ohľadom obmedzení, ktoré Pentagón zaviedol pre novinárov pokrývajúcich dianie na ministerstve obrany. Sudcovi sa niektoré aspekty nových obmedzení podľa jeho vlastných slov zdajú podivné, až kafkovské. Informovala o tom agentúra AFP.
Sudca Paul Friedman už skôr v marci v reakcii na žalobu podanú NYT rozhodol, že nové smernice Pentagónu týkajúce sa prístupu médií sú protiústavné a že reportérom NYT by mali byť obnovené akreditácie. NYT v žalobe tvrdil, že novými pravidlami sa Pentagón snaží obmedziť schopnosť novinárov robiť si svoju prácu. Trumpova vláda avizovala, že sa proti verdiktu odvolá, a Pentagón dokonca reagoval zavedením ešte prísnejších pravidiel vrátane zatvorenia tlačovej zóny nazývanej Koridor spravodajcov a výrazného obmedzenia pohybu novinárov po komplexe. Okrem toho je prístup všetkých novinárov do Pentagónu podmienený sprievodom jeho autorizovaného personálu.
Obvinili prezidentskú administratívu
Právny zástupca NYT Theodore Boutrous na pojednávaní na súde vo Washingtone obvinil prezidentskú administratívu, že manipuluje a koná v zlej viere. „Toto už sme zažili,“ podotkol s tým, že ministerstvo „znehodnotilo novinárske preukazy“ a podľa neho porušilo prvý dodatok americkej ústavy. Jeden z reportérov denníka NYT Julian Barnes vo svojej výpovedi uviedol, že novinári nemali možnosť dostať sa do nových priestorov pre novinárov pešo a nebolo im dovolené používať kyvadlový autobus Pentagónu.
„To je ale divné, nie? Je to Hlava XXII.? Je to Kafka?“ pýtal sa Friedmam, pričom odkazoval na protivojnový román amerického autora Josepha Hellera a spisovateľa Franza Kafku. Po vypočutí argumentov oboch strán sudca bezprostredne nevyniesol verdikt. Americké i mnohé medzinárodné spravodajské agentúry a médiá vrátane AFP, AP, Fox News a NYT odmietli v polovici minulého októbra podpísať nové mediálne pravidlá Pentagónu, v dôsledku čoho prišli o akreditáciu ministerstva.