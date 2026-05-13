Mexiko otvára nové obzory: Prezidentka Sheinbaumová podpisuje kľúčovú obchodnú dohodu s EÚ

MEXIKO - Mexiko si vďaka novej dohode s Európskou úniou „otvára nové obzory“ v oblasti obchodných príležitostí, uviedla v utorok mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová. Informuje o tom agentúra AFP.
Očakáva sa, že Sheinbaumová podpíše obchodnú dohodu s EÚ počas bilaterálneho summitu s predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou, ktorý sa uskutoční 22. mája v mexickom hlavnom meste. Nová dohoda prichádza v čase, keď Mexiko, USA a Kanada pracujú na revízii svojej trojstrannej dohody o voľnom obchode.
„Je naozaj dôležité, aby sme dosiahli pokrok v našich rokovaniach týkajúcich sa revízie (Dohody USMCA) so Spojenými štátmi a Kanadou - čo je zásadne dôležité -, no zároveň si otvárame aj iné obzory,“ uviedla Sheinbaumová na tlačovej konferencii. Mexická prezidentka poukázala na to, že modernizácia dohody s EÚ priláka do krajiny väčšie zahraničné investície a podporí predaj latinskoamerických výrobkov v Európe.
V roku 2025 bola EÚ po Spojených štátoch druhým najväčším odberateľom mexického vývozu s objemom vyše 27 miliárd dolárov. Dovoz z EÚ presiahol 66 miliárd dolárov, čím sa blok stal tretím najväčším dodávateľom tovaru v Mexiku. Sheinbaumová zopakovala, že nesúhlasí s clami, ktoré Trump uvalil na automobilový a oceliarsky priemysel a ktoré mali dopad na Mexiko. Trvala však na tom, že medzi Mexikom a Spojenými štátmi neexistuje „žiadne bilaterálne napätie“.