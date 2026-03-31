Na Haiti útočil gang! Hlásia najmenej 16 obetí, podľa OSN ich môže byť 80

PORT-AU-PRINCE - Najmenej 16 mŕtvych a desať zranených si podľa miestnej polície vyžiadal víkendový útok zločineckého gangu na mesto Petite Riviére de l'Artibonite na Haiti. Generálny tajomník OSN António Guterres v pondelok varoval, že obetí môže byť až 80, informuje agentúra AFP.
Bertide Horaceová, hovorkyňa Komisie pre dialóg a zmierenie v departemente Artibonite, uviedla, že do mesta vtrhli členovia gangu Gran Grif, ktorí podpaľovali domy a zabíjali ľudí. K ďalším útokom došlo aj v pondelok. Podľa Horaceovej bolo zabitých okolo 30 ľudí, približne desať je nezvestných a niekoľko zranených.
Guterresov hovorca Stéphane Dujarric v pondelok v New Yorku povedal, že odhady počtu mŕtvych sa pohybujú od desať do 80. Úrad Vysokého komisára OSN pre ľudské práva (OHCHR) minulý týždeň uviedol, že násilie páchané gangmi a zásahy bezpečnostných zložiek zamerané na gangy si od marca 2025 do polovice januára vyžiadali viac ako 5500 obetí.
Okolo roku 2023 začali na Haiti vznikať skupiny samozvaných strážcov, ktorí sa snažia vzdorovať gangom, čo však situáciu v najchudobnejšej krajine amerického kontinentu ešte viac zhoršilo. Ich útoky na gangy si totiž v uvedenom období vyžiadali najmenej 598 mŕtvych a 76 zranených.
Skupinu Gran Grif založil približne v roku 2016 bývalý kongresman Prophane Victor s cieľom upevniť si svoj vplyv v regióne. Postupne sa z nej stala najväčšia zločinecká organizácia páchajúca masakre, únosy, vydieranie; zapojená je tiež do obchodovania so zbraňami. V roku 2022 jej bolo pripísaných 80 percent úmrtí civilistov v Artibonite. V októbri 2024 gang spáchal útok v meste Pont-Sondé, pri ktorom zahynulo najmenej 115 ľudí.