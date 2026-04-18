OSN upozorňuje na riziko hladomoru a kolapsu štátu v Južnom Sudáne

NEW YORK - Riaditeľ Úradu OSN pre humanitárne záležitosti (OCHA) Tom Fletcher v piatok upozornil, že Južnému Sudánu v súvislosti so zintenzívňovaním bojov a obmedzovaním mierovej misie OSN hrozí hladomor a kolaps základných funkcií štátu, informovala agentúra AFP.
„Počas návštevy Južného Sudánu pred niekoľkými týždňami som opakovane počul o pocite zúfalstva a opustenosti, a to oprávnene,“ uviedol Fletcher v Bezpečnostnej rade OSN (BR). Južný Sudán ako „najmladší štát sveta stojí na nebezpečnej križovatke. Konflikt sa zhoršuje, vysídľovanie rastie, hlad sa prehlbuje, choroby pribúdajú a útoky na humanitárnych pracovníkov sa množia. Financovanie naopak klesá,“ skonštatoval Fletcher. Vyzval BR OSN, aby rýchlo konala s cieľom „zabrániť tomu, aby Južný Sudán skĺzol k rozsiahlemu hladomoru a kolapsu“.
Južný Sudán získal nezávislosť v roku 2011, no krátko nato sa prepadol do občianskej vojny a dodnes ho sužuje extrémna chudoba a korupcia. Mierová dohoda z roku 2018 - o zdieľaní moci medzi prezidentom Salvom Kiirom a jeho dlhoročným rivalom Riekom Macharom - sa od začiatku roka 2025 postupne rozpadá. V rôznych častiach krajiny dochádza k stretom a narastajú obavy z návratu plnohodnotnej vojny. V uplynulých týždňoch sa boje ešte zintenzívnili a civilisti „naďalej znášajú ich najťažšie dôsledky“, uviedla nová šéfka misie OSN v Južnom Sudáne (UNMISS) Anita Kiki Gbehová.
UNMISS v tejto situácii zároveň musela znížiť svoju operačnú kapacitu o 25 až 30 percent. Ide o dôsledok rozpočtovej krízy OSN, ktorú spôsobujú najmä oneskorené platby povinných príspevkov zo strany Spojených štátov. Keďže BR OSN má do konca apríla rozhodnúť o predĺžení mandátu misie, Gbehová naliehala, že je potrebné „uvedomiť si dilemu, ktorej spoločne čelíme“. „Rozsah a naliehavosť potrieb na mieste zatiaľ nezodpovedajú miere dlhodobého záväzku a investícií potrebných na udržateľnú cestu k mieru,“ zdôraznila Gbehová. Zástupkyňa americkej misie pri OSN Jennifer Locettová uviedla, že Spojené štáty chcú „zúžiť priority mandátu tak, aby boli realistické a splniteľné“. Zároveň kritizovala Kiira a uviedla, že jeho kroky „vedú Južný Sudán k obnoveniu občianskej vojny“.