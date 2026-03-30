Špionáž pre Rusko v Nemecku: V Hagene zadržali občana Ukrajiny

BERLÍN - Nemecká Spolková prokuratúra v pondelok oznámila, že na jej žiadosť zatkli v piatok v meste Hagen občana Ukrajiny podozrivého zo špionáže pre Rusko. Informujú agentúry DPA a týždenník Der Spiegel.
Prokuratúra tvrdí, že 53-ročný Vitalij M. najmenej od novembra 2025 zhromažďoval pre ruskú tajnú službu informácie o mužovi s trvalým pobytom v Nemecku, ktorý po začiatku vojny na Ukrajine bojoval v radoch ukrajinských ozbrojených síl. Sledovacia operácia podľa nej pravdepodobne slúžila aj na prípravu ďalších spravodajských operácií proti tejto osobe. Podľa informácií týždenníka Der Spiegel v prípade sledovanej osoby ide o bývalého príslušníka ukrajinskej vojenskej tajnej služby HUR. V Nemecku žije ako vojnový utečenec od roku 2023. Cieľom špionážnej operácie mohla byť aj jeho vražda, uviedol Spiegel.
Podobný prípad sa stal minulý rok v spolkovej krajine Hesensko, kde zadržali troch mužov podozrivých zo sledovania bývalého ukrajinského vojaka pravdepodobne s úmyslom ho zabiť. Minulý týždeň boli na žiadosť Spolkovej prokuratúry zatknuté v Nemecku a Španielsku dve osoby - 45-ročná Rumunka a 43-ročný Ukrajinec z Charkovskej oblasti - podozrivé z toho, že pre Rusko špehovali nemeckého podnikateľa, ktorý dodáva Ukrajine vojenské drony a komponenty k nim. Vyšetrovatelia aj v tomto prípade nevylúčili, že konečným cieľom mohli byť fyzické útoky alebo zavraždenie podnikateľa.
Nemecké úrady varovali, že Rusko sa najmä prostredníctvom sociálnych médií snaží verbovať „jednorazových agentov“, ktorí nemajú žiadny formálny výcvik. Títo agenti za malé sumy peňazí vykonávajú činy ako sú podpaľačstvo, poškodzovanie majetku či prelety dronov nad citlivými lokalitami.