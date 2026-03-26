Študenti podľahli novej DROGE: Nachádza sa v cigaretách a ZABÍJA! Je to ako CESTA PEKLOM, hovorí mladík

BERLÍN – Nemecká polícia upozorňuje, že v krajine sa veľmi rýchlo rozšírila nová forma drogy, ktorá je navyše nelegálna. Obľúbená je najmä medzi mladými študentmi stredných škôl. Problémom je, že sa nachádza v klasických elektronických cigaretách. Závislosť je extrémne vysoká už po pár dávkach.
Elektronické cigarety sú prísne zakázané aj na stredných školách. Riaditeľ miestnej bavorskej školy Sigmund Wann Realschule vidí súčasný stav ako veľké nebezpečenstvo, ktoré môže prerásť do extrémnej závislosti od fajčenia elektronických cigariet. "Nikdy neviete, čo všetko v nich je. Nie je tam len vape s nejakou príchuťou. Študentom to ponúknu a oni si ju vezmú pričom ani netušia, že ide o nelegálnu látku," vyjadril sa pre Focus.
Droga je lacná, no 300-krát silnejšia ako kanabis
Táto syntetická droga "Baller-Liquids" doslova zaplavila nemecký trh. Ide o náplň do vaporizerov, ktorá obsahuje kanabinoidy. Pred silnými návykovými účinkami varuje aj expertka Stefanie Vollertová z Ústavu pre prevenciu závislostí v Hofe. "Eufória odchádza zhruba po pol hodine. Tá zvyšuje potenciál pre vznik samotnej závislosti. Navyše samotná droga je lacná. Dávka 10 ml stojí len 30 eur, teda 5 eur za vape,“ varuje.
Abstinenčné príznaky sú podľa jej vyjadrenia tak závažné, že postihnuté osoby rýchlo pokračujú v užívaní. Vedľajšími príznakmi sú zrýchlený tep a záchvaty paniky. Je až 300-krát silnejšia ako kanabis.
Spájaná so smrťou dvoch mladistvých
Vo Schwandorfe, východne od Norimbergu, boli koncom februára nájdené telá dvoch mladých mužov, u ktorých sa predpokladá, že mali skolabovať práve po užití elektronickej cigarety "Baller-Liquids".
Kevin (nie je pravé meno) vyskúšal vapovanie už ako 14-ročný. Hovoril, že záchvaty sa objavili takmer okamžite. "Neskôr som už nič nejedol ani nepil. Dokonca som ani nemohol spať. Začal som mať halucinácie a keď sa mi už podarilo zaspať, začal som byť námesačný. Je to, ako cesta do pekla," hovorí o svojich silných abstinenčných príznakoch.