Rázny krok: Taliansko odmietlo americkým lietadlám pristátie na základni Sigonella

RÍM - Taliansko odmietlo udeliť americkým vojenským lietadlám povolenie na pristátie na leteckej základni Sigonella na ostrove Sicília pred ich odletom na Blízky východ.
Podľa agentúry Reuters to v utorok uviedol zdroj oboznámený s touto kauzou, ktorý tak potvrdil správu denníka Corriere della Sera. Tento denník informoval, že „nejaké americké bombardéry“ mali pristáť na základni na východe Sicílie pred tým, ako mali zamieriť na Blízky východ. Zdroj neuviedol, kedy mali tieto lietadlá pristáť.
Stredoľavé opozičné strany vyzvali vládu, aby zablokovala využívanie základní v Taliansku armádou USA, aby sa predišlo zatiahnutiu krajiny do vojnového konfliktu. Pravicová vláda premiérky Giorgie Meloniovej uviedla, že v prípade takýchto žiadostí sa obráti na parlament a požiada ho o schválenie povolenia na pristátie.
Lietadlá boli už vo vzduchu
Podľa talianskeho denníka americké lietadlá boli už vo vzduchu, keď talianskym úradom oznámili ich plánované pristátie na Sicílii. Denník Corriere della Sera upozornil, že v tomto prípade neboli dodržané obvyklé procedúry, ktoré upravujú využívanie amerických vojenských základní v Taliansku: USA nepožiadali o povolenie na pristátie s predstihom a neuskutočnili sa ani predbežné konzultácie s talianskym vojenským velením.
Rozhodnutie o zákaze pristátia oznámil americkému veleniu náčelník generálneho štábu talianskej armády Luciano Portolano, ktorý konal na priamy pokyn ministra obrany Guida Crosetta. Talianske médiá poukázali na to, že ide o citlivý krok, ktorý môže ovplyvniť diplomatické vzťahy medzi Rímom a Washingtonom. Podľa Crosetta však každú operáciu, ktorá nie je krytá existujúcimi dohodami, musí pred jej uskutočnením schváliť parlament.