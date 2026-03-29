Afganistan trápia záplavy a zosuvy pôdy: Vyžiadali si najmenej 17 obetí

Ilustračné foto
KÁBUL - Najmenej 17 mŕtvych a 26 zranených si za posledných 24 hodín vyžiadali záplavy, zosuvy pôdy a búrky v niektorých častiach Afganistanu. Záchranné tímy momentálne zasiahnuté oblasti prehľadávajú, počet obetí sa môže ešte zvýšiť. Miestne úrady aj v nedeľu varovali pred ďalšími zrážkami, informuje správa agentúry AP.

Zasiahnutých bolo 13 z 34 afganských provincií, najmä však západné, severozápadné a stredné časti krajiny. Nepriaznivé počasie čiastočne alebo úplne zničilo 147 domov, 80 kilometrov ciest a poškodilo poľnohospodárske plochy, zavlažovacie kanály a podniky. Celkovo postihlo 530 rodín. V pondelok meteorológovia predpovedajú silné dažde aj vo východnej a centrálnej časti Afganistanu, kde hrozia tiež povodne. Úrad zodpovedný za riadenie katastrof vyzval obyvateľov, aby sa v týchto regiónoch vyhýbali brehom riek a záplavovým oblastiam. Miestne úrady dostali pokyn byť v pohotovosti a poskytovať prípadnú pomoc.

Afganistan je mimoriadne náchylný

Afganistan je mimoriadne náchylný na extrémne poveternostné javy, ako sú snehové zrážky a silné dažde, ktoré vyvolávajú povodne a často si vyžiadajú desiatky či dokonca stovky obetí naraz. V roku 2024 takto pri jarných záplavách zahynulo viac ako 300 ľudí. Už skôr v tomto roku prišli o život v dôsledku sneženia a povodní desiatky ľudí v celej krajine.

Vplyv takýchto katastrof podľa AP ešte viac znásobili desaťročia trvajúce konflikty v kombinácii so slabou infraštruktúrou, stagnujúcou ekonomikou, odlesňovaním a zhoršujúcimi sa dôsledkami zmeny klímy. Zvlášť dotknuté bývajú odľahlé oblasti, kde je mnoho hlinených domov, ktoré poskytujú len obmedzenú ochranu pred náhlymi lejakmi či snežením.

