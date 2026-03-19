Slovensko sa prepadlo vo svetovom rebríčku: TENTO ukazovateľ pritom hovorí za všetko! Česko nás nechalo ďaleko za sebou

BRATISLAVA - Svetová správa o šťastí (World Happiness Report) pre rok 2026 priniesla pre Slovensko nelichotivé výsledky. Kým severania potvrdzujú svoju neotrasiteľnú pozíciu, naša krajina zaznamenala výrazný prepad. V celosvetovom porovnaní sme klesli o deväť miest a momentálne nám patrí až 54. pozícia.
Najšťastnejšou krajinou na svete je po deviaty raz v rade Fínsko. Medzi desiatimi najšťastnejšími krajinami sveta sú aj ďalšie škandinávske krajiny, ďalej potom Kostarika, Izrael alebo Holandsko.
"Fíni nie sú posadnutí tým, že by chceli byť za každú cenu šťastní," cituje agentúra DPA Jána-Emmanuela De Nevea, jedného z autorov tohtoročnej správy. "Podľa všetkého sú veľmi spokojní a vďační za všetko, čo majú a v tomto ohľade sa neberú veľmi vážne, čo im umožňuje, aby si v živote vážili malé veci," vysvetlil De Neve.
Slováci klesajú, Česi sa držia v TOP 20
Slovensko sa v tohtoročnom meraní prepadlo zo 45. na 54. miesto. Naopak, naši susedia z Českej republiky si udržiavajú vysoký štandard spokojnosti. Hoci si oproti vlaňajšku o dve miesta pohoršili, s 20. priečkou stále patria medzi najšťastnejšie krajiny sveta.
Pred Slovensko sa dostali aj krajiny ako Mexiko, Kosovo, Slovinsko či Rakúsko. Naopak, úplné dno rebríčka okupuje Afganistan, ktorý je dlhodobo najmenej šťastnou krajinou sveta, tesne nad ním sa umiestnila Sierra Leone.
Výročná Svetová správa o šťastí vychádza z údajov amerického Gallupovho ústavu a je analyzovaná globálnym tímom univerzitných expertov. Ľudia vo viac ako 140 krajinách a teritóriách boli požiadaní, aby ohodnotili svoj život na stupnici od nuly do desiatich, pričom desať predstavuje ich najlepší možný život. Výsledky za posledné tri roky sa spriemerujú a vznikne rebríček.
Všeobecne možno povedať, že poradie voľne koreluje s prosperitou krajín, ale hodnotenie jednotlivcov podľa všetkého ovplyvňujú aj ďalšie faktory, ako je priemerná dĺžka života, sociálne väzby, osobná sloboda a vnímanie korupcie.