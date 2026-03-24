Utorok24. marec 2026, meniny má Gabriel, zajtra Marián

Nečakaný krok Talibanu: Prepustil Američana zadržaného od roku 2025

Americký občan väznený v Afganistane Dennis Coyle.
Americký občan väznený v Afganistane Dennis Coyle. (Zdroj: X/@DailyNewsJustIn)
KÁBUL - Afganské vládnuce hnutie Taliban v utorok oznámilo prepustenie občana Spojených štátov, ktorý bol v Afganistane zadržaný od januára 2025. Informujú správy agentúr AFP a AP.

Ministerstvo zahraničných vecí uviedlo, že rodina 64-ročného lingvistu a výskumníka Dennisa Coyla napísala lídrovi Talibanu Hajbatulláhovi Áchúndzádovi, aby ho pri príležitosti sviatku íd al-adhá prepustil.

„Najvyšší súd (Afganského) islamského emirátu uznal dĺžku jeho zadržania za dostatočnú a rozhodol o jeho prepustení,“ uviedlo ministerstvo. Rezort informoval o prepustení po stretnutí afganského ministra zahraničných vecí Amíra Chán Muttakího, bývalého amerického vyslanca pre Afganistan Zalmaya Khalilzada, vyslanca Spojených arabských emirátov (SAE) v Kábule a rodiny Coyla. Prepustenie zabezpečili SAE a Coyle sa podľa ministerstva v utorok v Kábule stretol so svojou rodinou.

Coyla zadržali v januára 2025 pre obvinenia z porušenia zákonov. Afganské úrady nikdy nešpecifikovali, o aké zákony išlo. Na internetovej stránke založenej jeho rodinou je uvedené, že v čase zadržania „legálne pracoval s cieľom podporiť afganské komunity ako akademický výskumník“. Do Afganistanu Coyle pracovne cestoval už v minulosti a podľa jeho rodiny si vybudoval dobré vzťahy s tamojšími obyvateľmi.

Rodina tvrdí, že bol držaný v zlých podmienkach - potrebné bolo povolenie aj na použitie toalety a nemal prístup k primeranej lekárskej starostlivosti. Spojené štáty prepustenie Coyla privítali. „Dennis sa pripája k viac ako 100 Američanom, ktorí boli prepustení za posledných 15 mesiacov,“ uviedol vo vyhlásení šéf americkej diplomacie Marco Rubio. Dodal, že Spojené štáty „naďalej usilujú o okamžitý návrat Mahmúda Habibiho, Paula Overbyho a všetkých ostatných nespravodlivo zadržaných Američanov“.

Rubio tento mesiac oznámil, že označil Afganistan za „štát podporujúci neoprávnené zadržiavanie“. Zároveň vyzval, aby úrady afganského vládneho hnutia Taliban prepustili dvoch Američanov a zaviazali sa ukončiť svoju „rukojemnícku diplomaciu“. Hnutie Taliban odmietlo obvinenia USA a ich rozhodnutie označili za „poľutovaniahodné“, pričom poukázali na rozhovory oboch strán a prepustenia zajatcov sprostredkované Katarom. Taliban ako „gesto dobrej vôle“ prepustilo v roku 2025 päť amerických občanov. 

Súvisiace články

Táto satelitná snímka poskytnutá
Pri pakistanskom útoku v Afganistane zahynula údajne jedna osoba napriek prímeriu
Zahraničné
Slovensko sa prepadlo vo
Slovensko sa prepadlo vo svetovom rebríčku: TENTO ukazovateľ pritom hovorí za všetko! Česko nás nechalo ďaleko za sebou
Domáce
Kde sa žije najlepšie?
Kde sa žije najlepšie? Nový rebríček šťastia odhalil prekvapivé zmeny
Zahraničné
Z nemocnice zostali trosky.
Totálny masaker! Pakistan zaútočil na nemocnicu v Kábule: Zomrelo už cez 400 ľudí
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Robert Fico počas výjazdového rokovania vlády
Robert Fico počas výjazdového rokovania vlády
Správy
Polícia obvinila dvoch mužov pre zločin výroby a obchodovania s drogami
Polícia obvinila dvoch mužov pre zločin výroby a obchodovania s drogami
Správy
Hádači v Inkognite sa rozparádili! Ale keď Pomajbo siahol na... Pozor s tými dotykmi!
Hádači v Inkognite sa rozparádili! Ale keď Pomajbo siahol na... Pozor s tými dotykmi!
Prominenti

Domáce správy

Pesimistický pohľad na PRIESKUM:
Pesimistický pohľad na PRIESKUM: Slováci si vyberajú medzi domácou a zahraničnou dovolenkou, viacerí NIKAM nepôjdu!
Domáce
FOTO PANIKA v Žiline a
PANIKA v Žiline a okolí! Na sociálnej sieti sa šírili varovania pred nebezpečným mužom: REAKCIA polície
Domáce
aktualizované požiar v osade
Požiar v osade v Bardejove: Evakuovali 33 ľudí, zasahujú všetky zložky
Domáce
Brutálny útok na ulici: Mladík skončil s nožom v krku a chrbte. FOTO Desivé detaily
Brutálny útok na ulici: Mladík skončil s nožom v krku a chrbte. FOTO Desivé detaily
Banská Bystrica

Zahraničné

Ukrajinci odhalili maďarského špióna.
Medzinárodný škandál: Ukrajinci odhalili maďarského špióna! Špehoval obranu na západe krajiny
Zahraničné
FOTO Požiar v ruskom prístave
Požiar v ruskom prístave Primorsk neustáva: Najväčší ropný sklad je stále v plameňoch
Zahraničné
Poľská letecká hotovosť
Ruské drony vyvolali poplach: Poľsko opäť vyslalo stíhačky do vzduchu dva krát za jeden deň
Zahraničné
Vladimir Solovjov v ruskej
Šokujúce slová Putinovho priateľa: Desivé plány na útok proti NATO! TAKTO si to vymyslel
Zahraničné

Prominenti

Judínyová sa objavila v
Judínyová po rokoch v spoločnosti: Na Let’s Dance len v podprsenke! Táto žena že má po 50-ke?!
Domáci prominenti
Let's Dance, Nela Pocisková
Tie sú ale rozkošné! Pocisková ukázala deti: Podobnosť s rodičmi? Ani náhodou! Na koho sa podali?
Let´s Dance
Návrat vo veľkom štýle!
Návrat vo veľkom štýle! Celine Dion po rokoch boja s chorobou chystá sériu koncertov! Zvládne to?
Zahraniční prominenti
Daniela Nízlová
Desivý pád zo schodov! Twiinska Daniela sa druhýkrát narodila: Vážne zdravotné problémy!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Hnedé vajcia sú zdravšie
Hnedé vajcia sú zdravšie ako biele: Pravda alebo mýtus?
vysetrenie.sk
Kam miznú milióny SPERMIÍ,
Kam miznú milióny SPERMIÍ, ktoré nevyhrali? VIDEO Nová simulácia odhalila FASCINUJÚCI proces v našom tele
Zaujímavosti
Zaspíte do 2 minút?
Zaspíte do 2 minút? Youtuber otestoval TAJNÚ METÓDU vojakov a zistil, že TOTO je kľúčom k úspechu
Zaujímavosti
Oáza Siwa je unikátnym
Oáza Siwa je unikátnym miestom: V srdci púšte ukrýva slané jazerá aj veštiareň Alexandra Veľkého
dromedar.sk

Dobré správy

Pomoc s podnikaním, ktorá
Pomoc s podnikaním, ktorá vám všetko zjednoduší: Toto je najpoužívanejšie riešenie na Slovensku
hashtag.sk
Zdroj: Getty Images
Pripravte pre svojich blízkych toto veľkonočné prekvapenie: Poradíme vám, ako na to!
Domáce
Slováci chcú lepšie susedské
Slováci chcú lepšie susedské vzťahy: Milka vo svojej najnovšej kampani zbližuje ľudí
Promo
Zdroj: KolagenDrink
Týchto 5 chýb robia Slováci najčastejšie: Známy ortopéd prezradil, ako zlepšiť stav kĺbov
plnielanu.sk

Ekonomika

Dvojité ceny na pumpách sú vysoko diskriminačné: Brusel poslal vláde jasný odkaz, Fico už hovorí o predlžovaní opatrení!
Dvojité ceny na pumpách sú vysoko diskriminačné: Brusel poslal vláde jasný odkaz, Fico už hovorí o predlžovaní opatrení!
Kritické úseky pri Bystrici a Ružomberku sa konečne posúvajú: Diaľničiari hovoria o obrovských krokoch! (foto)
Kritické úseky pri Bystrici a Ružomberku sa konečne posúvajú: Diaľničiari hovoria o obrovských krokoch! (foto)
Dopravcovia varujú pred kolapsom: Drahé palivo môže zastaviť dodávky tovaru, pocítia to všetci!
Dopravcovia varujú pred kolapsom: Drahé palivo môže zastaviť dodávky tovaru, pocítia to všetci!
Dráma na ropnom trhu: Ceny najprv vystrelili, potom prišiel prudký pád! Čo sa deje?
Dráma na ropnom trhu: Ceny najprv vystrelili, potom prišiel prudký pád! Čo sa deje?

Šport

VIDEO Dokonalosť v pohybe: Shiffrinová to rozbalila v plnej paráde a je blízko k zisku veľkého glóbusu
VIDEO Dokonalosť v pohybe: Shiffrinová to rozbalila v plnej paráde a je blízko k zisku veľkého glóbusu
Lyžovanie
HK 32 Liptovský Mikuláš – HC Slovan Bratislava: Online prenos z 3. štvrťfinále play-off
HK 32 Liptovský Mikuláš – HC Slovan Bratislava: Online prenos z 3. štvrťfinále play-off
Tipsport liga
HK Dukla Michalovce – HK Nitra: Online prenos z 3. štvrťfinále play-off
HK Dukla Michalovce – HK Nitra: Online prenos z 3. štvrťfinále play-off
Tipsport liga
Smutná kariéra, pre fanúšikov je leňoch: 25-ročný odpadlík Manchestru sa stane voľným hráčom
Smutná kariéra, pre fanúšikov je leňoch: 25-ročný odpadlík Manchestru sa stane voľným hráčom
Premier League

Auto-moto

Výstavba obchvatu Prešova podľa NDS napreduje
Výstavba obchvatu Prešova podľa NDS napreduje
Doprava
FOTO+VIDEO: BMW i3 Neue Klasse - revolúcia už aj ako sedan
FOTO+VIDEO: BMW i3 Neue Klasse - revolúcia už aj ako sedan
Novinky
Anketa: Prešli ste už tunelom Višňové? Ako sa podľa vás chovajú motoristi v novom tuneli?
Anketa: Prešli ste už tunelom Višňové? Ako sa podľa vás chovajú motoristi v novom tuneli?
Doprava
TEST: Alfa Romeo Junior Ibrida Speciale - kabelkový Talian má šmrnc
TEST: Alfa Romeo Junior Ibrida Speciale - kabelkový Talian má šmrnc
Klasické testy

Kariéra a motivácia

Najväčšie klamstvá v životopisoch: HR ich prekukne za 10 sekúnd. Robíte ich aj vy?
Najväčšie klamstvá v životopisoch: HR ich prekukne za 10 sekúnd. Robíte ich aj vy?
CV a motivačný list
Najväčší mýtus o produktivite: Celý čas to robíte zle a ani o tom neviete
Najväčší mýtus o produktivite: Celý čas to robíte zle a ani o tom neviete
Motivácia a produktivita
Milióny navyše na zamestnancov: Kde sa dnes oplatí pracovať?
Milióny navyše na zamestnancov: Kde sa dnes oplatí pracovať?
Zaujímavé pracovné ponuky
7 signálov, že vás chcú vyhodiť: Tieto varovania v práci by ste nemali ignorovať
7 signálov, že vás chcú vyhodiť: Tieto varovania v práci by ste nemali ignorovať
Vzťahy na pracovisku

Varenie a recepty

25 najlepších receptov na veľkonočné šaláty a iné pochúťky
25 najlepších receptov na veľkonočné šaláty a iné pochúťky
36 receptov na slané a sladké rolády, ktoré si môžete pripraviť na Veľkú noc
36 receptov na slané a sladké rolády, ktoré si môžete pripraviť na Veľkú noc
Veľkonočný vajíčkový šalát: TOP spôsob, ako spotrebovať vajcia
Veľkonočný vajíčkový šalát: TOP spôsob, ako spotrebovať vajcia
Výber receptov
Chyby pri príprave veľkonočnej plnky: 4 veci, ktoré ju môžu pokaziť
Chyby pri príprave veľkonočnej plnky: 4 veci, ktoré ju môžu pokaziť
Rady a tipy

Technológie

Vedci objavili spôsob, ako znížiť nebezpečný brušný tuk. Celková váha pritom ale nemusí klesnúť
Vedci objavili spôsob, ako znížiť nebezpečný brušný tuk. Celková váha pritom ale nemusí klesnúť
Veda a výskum
Šéf AI firmy varuje: Generácia Z sa má pripraviť na nezamestnanosť okolo 30 percent
Šéf AI firmy varuje: Generácia Z sa má pripraviť na nezamestnanosť okolo 30 percent
Správy
Rusko nacvičovalo útok na lode NATO. V Baltskom mori nasadilo rakety Oniks
Rusko nacvičovalo útok na lode NATO. V Baltskom mori nasadilo rakety Oniks
Výzbroj a zbrane
Ukrajina zostrelila pokročilý ruský dron Skat-450M za 400-tisíc dolárov. Bez neho sú rakety slepé, zložil ho stroj za pár tisíc
Ukrajina zostrelila pokročilý ruský dron Skat-450M za 400-tisíc dolárov. Bez neho sú rakety slepé, zložil ho stroj za pár tisíc
Armádne technológie

Bývanie

Na žlté škvrny na posteľnej bielizni práčka sama stačiť nemusí. Ak sa ich chcete zbaviť, postupujte takto
Na žlté škvrny na posteľnej bielizni práčka sama stačiť nemusí. Ak sa ich chcete zbaviť, postupujte takto
Jej byt nie je ako ostatné. Odvaha majiteľke rozhodne nechýba, no vďaka nej vzniklo pre rodinu úžasné bývanie
Jej byt nie je ako ostatné. Odvaha majiteľke rozhodne nechýba, no vďaka nej vzniklo pre rodinu úžasné bývanie
Pravidlo 60 – 30 – 10: Naučte sa trik dizajnérov, s ktorým sa vám konečne podarí zladiť bývanie a použiť farby správne!
Pravidlo 60 – 30 – 10: Naučte sa trik dizajnérov, s ktorým sa vám konečne podarí zladiť bývanie a použiť farby správne!
Máte toto na balkóne aj vy? Týchto 7 vecí na ňom hneď skazí atmosféru a robí z neho sklad harabúrd
Máte toto na balkóne aj vy? Týchto 7 vecí na ňom hneď skazí atmosféru a robí z neho sklad harabúrd

Pre kutilov

Nekupujte letničky naslepo! 15 rastlín, ktoré premenia váš balkón na kvitnúcu oázu
Nekupujte letničky naslepo! 15 rastlín, ktoré premenia váš balkón na kvitnúcu oázu
Okrasná záhrada
Čičmanská drevenica v rukách majstra: Dva roky svojpomocnej práce, ktoré stáli za to
Čičmanská drevenica v rukách majstra: Dva roky svojpomocnej práce, ktoré stáli za to
Stavba domu
Teraz je ideálny čas! Ako vydezinfikovať skleník pred prvou výsadbou
Teraz je ideálny čas! Ako vydezinfikovať skleník pred prvou výsadbou
Záhrada
Jednoduché zapichovanie oporných kolíkov na paradajky: Lukáš vyrobil šikovný prípravok zo starej rúry
Jednoduché zapichovanie oporných kolíkov na paradajky: Lukáš vyrobil šikovný prípravok zo starej rúry
Dvor a záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Na svadbe kolegyne som stretla tajomného muža: Keď som ráno zistila, o koho ide, prepadla som sa od hanby
Partnerské vzťahy
Na svadbe kolegyne som stretla tajomného muža: Keď som ráno zistila, o koho ide, prepadla som sa od hanby
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Ukrajinci odhalili maďarského špióna.
Zahraničné
Medzinárodný škandál: Ukrajinci odhalili maďarského špióna! Špehoval obranu na západe krajiny
Vladimir Solovjov v ruskej
Zahraničné
Šokujúce slová Putinovho priateľa: Desivé plány na útok proti NATO! TAKTO si to vymyslel
Pesimistický pohľad na PRIESKUM:
Domáce
Pesimistický pohľad na PRIESKUM: Slováci si vyberajú medzi domácou a zahraničnou dovolenkou, viacerí NIKAM nepôjdu!
PANIKA v Žiline a
Domáce
PANIKA v Žiline a okolí! Na sociálnej sieti sa šírili varovania pred nebezpečným mužom: REAKCIA polície

Ďalšie zo Zoznamu