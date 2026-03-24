Nečakaný krok Talibanu: Prepustil Američana zadržaného od roku 2025

KÁBUL - Afganské vládnuce hnutie Taliban v utorok oznámilo prepustenie občana Spojených štátov, ktorý bol v Afganistane zadržaný od januára 2025. Informujú správy agentúr AFP a AP.
Ministerstvo zahraničných vecí uviedlo, že rodina 64-ročného lingvistu a výskumníka Dennisa Coyla napísala lídrovi Talibanu Hajbatulláhovi Áchúndzádovi, aby ho pri príležitosti sviatku íd al-adhá prepustil.
„Najvyšší súd (Afganského) islamského emirátu uznal dĺžku jeho zadržania za dostatočnú a rozhodol o jeho prepustení,“ uviedlo ministerstvo. Rezort informoval o prepustení po stretnutí afganského ministra zahraničných vecí Amíra Chán Muttakího, bývalého amerického vyslanca pre Afganistan Zalmaya Khalilzada, vyslanca Spojených arabských emirátov (SAE) v Kábule a rodiny Coyla. Prepustenie zabezpečili SAE a Coyle sa podľa ministerstva v utorok v Kábule stretol so svojou rodinou.
Coyla zadržali v januára 2025 pre obvinenia z porušenia zákonov. Afganské úrady nikdy nešpecifikovali, o aké zákony išlo. Na internetovej stránke založenej jeho rodinou je uvedené, že v čase zadržania „legálne pracoval s cieľom podporiť afganské komunity ako akademický výskumník“. Do Afganistanu Coyle pracovne cestoval už v minulosti a podľa jeho rodiny si vybudoval dobré vzťahy s tamojšími obyvateľmi.
Rodina tvrdí, že bol držaný v zlých podmienkach - potrebné bolo povolenie aj na použitie toalety a nemal prístup k primeranej lekárskej starostlivosti. Spojené štáty prepustenie Coyla privítali. „Dennis sa pripája k viac ako 100 Američanom, ktorí boli prepustení za posledných 15 mesiacov,“ uviedol vo vyhlásení šéf americkej diplomacie Marco Rubio. Dodal, že Spojené štáty „naďalej usilujú o okamžitý návrat Mahmúda Habibiho, Paula Overbyho a všetkých ostatných nespravodlivo zadržaných Američanov“.
Rubio tento mesiac oznámil, že označil Afganistan za „štát podporujúci neoprávnené zadržiavanie“. Zároveň vyzval, aby úrady afganského vládneho hnutia Taliban prepustili dvoch Američanov a zaviazali sa ukončiť svoju „rukojemnícku diplomaciu“. Hnutie Taliban odmietlo obvinenia USA a ich rozhodnutie označili za „poľutovaniahodné“, pričom poukázali na rozhovory oboch strán a prepustenia zajatcov sprostredkované Katarom. Taliban ako „gesto dobrej vôle“ prepustilo v roku 2025 päť amerických občanov.