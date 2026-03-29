Tvrdý útok neďaleko Hormuzského prielivu: USA a Izrael zasiahli nábrežie prístavného mesta v Iráne

WASHINGTON/JERUZALEM - Iránske štátne médiá tvrdia, že jednotky armád USA a Izraela v nedeľu zasiahli nábrežie v iránskom prístavnom meste Bandár Chámir neďaleko strategického Hormuzského prielivu. O život prišlo päť ľudí a ďalší štyria utrpeli zranenia. S odvolaním sa na agentúru IRNA o tom v nedeľu informovala agentúra AFP.
Podľa agentúry AFP útokom opäť bolo vystavené aj iránske hlavné mesto Teherán: sériu výbuchov hlásili zo severnej a východnej časti mesta. Nateraz nie je možné určiť, aké ciele boli zasiahnuté. Izraelská armáda v nedeľu informovala, že jej letectvo v sobotu vykonalo v Teheráne rozsiahly útok s cieľom zničiť zariadenia na výrobu zbraní a zamerať sa na desiatky skladov a výrobných miest zbraní.
Armáda doplnila, že v posledných dňoch pozorovala premiestnenie veliteľských centier iránskeho režimu do mobilných jednotiek po tom, čo bola v marci zasiahnutá väčšina jej stacionárnych veliteľských centier. Počas sobotňajších útokov bolo zneutralizovaných niekoľko dočasných veliteľských centier vrátane veliteľov operujúcich z veliteľstiev. Napokon izraelská armáda spresnila, že zaútočila aj na zariadenia na výrobu a skladovanie balistických rakiet, systémy protivzdušnej obrany a pozorovacie stanovištia patriace iránskemu režimu.