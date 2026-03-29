Šialená scéna na parkovisku! Mladík chránil vlastným telom auto pred krúpami: VIDEO sa stalo virálne

PALM BAY – Keď sa nad Floridou prehnala prudká búrka s krupobitím, Manny Rosado z Palm Bay sa rozhodol, že tentoraz to jeho auto neodnesie. Namiesto úteku do bezpečia sa vrhol na strechu svojho vozidla a vlastným telom držal ochranný stan nad panoramatickým oknom. Celý absurdný, bolestivý a zároveň komický moment sa stal virálnym hitom na TikToku.
Na videu, ktoré obletelo sociálne siete, vidno Rosada, ako leží na streche auta, nohami zúfalo „šermuje“ vo vzduchu a snaží sa udržať stan, zatiaľ čo ho zhora bičujú kusy ľadu. Aj keď scéna pôsobí ako skeč z komédie, realita bola oveľa tvrdšia. „Áno, bolelo to,“ priznal Rosado v reakcii na TikToku.
Pre Storyful opísal, čo sa dialo. „Krupobitie začalo presne vo chvíli, keď som prehadzoval stan cez strechu. Zostalo ma to pritlačeného na auto a ľad ma sekal zo všetkých strán,“ cituje ho televízna stanica Fox 9.
Video sa okamžite stalo virálnym a Rosado si vyslúžil titul „najodhodlanejší majiteľ auta na Floride“. V komentároch sa strieda obdiv, humor aj súcit s jeho modrinami.
Dôvodom? Peniaze
Pod videom vysvetlil, že radšej riskoval vlastné telo než peňaženku. „Skôr než sa spýtate, prečo som to nenechal tak – krúpy tu vedia narásť poriadne veľké. Nechcem vidieť, ako mi poisťovňa zdvihne sadzby,“ napísal.
A dodal aj osobnú skúsenosť. „Pred dvoma rokmi to bolo také zlé, že väčšina ľudí, ktorých poznám, mala škody za 3 000 až 5 000 dolárov. Radšej pôjdem dolu bojovať,“ dodal.