Dovolenkári v ohrození? Irán hrozí útokmi na hotely v regióne, civilisti majú slúžiť ako štíty!

TEHERÁN – Napätie na Blízkom východe dosiahlo kritický bod. Iránska armáda vydala oficiálne varovanie, v ktorom označila civilné hotely v celom regióne za legitímne vojenské ciele. Podľa Teheránu sa americkí vojaci ukrývajú v komerčných zariadeniach a využívajú civilistov ako ľudské štíty. Toto vyhlásenie prichádza v čase eskalujúceho konfliktu, ktorý sa po februárových útokoch na Irán rozšíril do viacerých krajín.
Hovorca ozbrojených síl Abolfazl Shekarchi v štátnej televízii jasne definoval novú stratégiu iránskej armády. „Keď americké sily vstúpia do hotela, z nášho pohľadu sa tento hotel stáva americkým,“ vyhlásil Shekarchi. Zároveň dodal, že Irán nemôže len nečinne prizerať útokom a musí reagovať všade tam, kde sa nepriateľské sily nachádzajú. Cituje ho portál The Economic Times.
Varovanie pre Dubaj aj Bahrajn
Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Araghčí obvinil amerických vojakov, že po začatí vojny opustili svoje základne v krajinách Perzského zálivu a uchýlili sa do hotelov a kancelárskych budov. Podľa jeho slov ide o zneužívanie obyvateľov susedných krajín ako „ľudských štítov“. Teherán preto vyzval hotely v regióne, aby prestali prijímať rezervácie od amerických ozbrojených síl.
Výbuchy, chaos na letisku aj atrakcie zadarmo: Slovenka Natália opísala aktuálnu realitu života v Dubaji
Agentúra Fars uviedla, že Irán už zaslal „dôrazné varovania“ konkrétnym subjektom, najmä v Spojených arabských emirátoch a v Bahrajne. Iránske spravodajské služby údajne identifikovali podobné miesta využívané Američanmi aj v Sýrii či Libanone.
Susedia sú v zložitej situácii
Krajiny Perzského zálivu sa ocitli v krížovej paľbe. Hoci ich Irán obviňuje z napomáhania USA, štáty ako SAE či Bahrajn opakovane deklarovali, že nedovolia využívať svoje územie ani vzdušný priestor na útoky proti Iránu. Teherán však tieto záruky zjavne nepovažuje za dostatočné.
Konflikt naberá na intenzite od 28. februára 2026, kedy Izrael a USA podnikli masívne údery na Irán. Odvtedy sa vojna prelieva celým regiónom, pričom Irán odpovedá dronovými a raketovými útokmi na izraelské a americké záujmy. Hrozba útokov na hotely, kde sa bežne pohybujú turisti a obchodní cestujúci z celého sveta, posúva tento konflikt do mimoriadne nebezpečnej fázy.