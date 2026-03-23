Výbuchy, chaos na letisku aj atrakcie zadarmo: Slovenka Natália opísala aktuálnu realitu života v Dubaji

DUBAJ - Situácia na Blízkom východe naberá na obrátkach a aj kedysi nedotknuteľná oáza luxusu sa ocitla v priamej línii iránskej odvety. Kým oblohu nad Dubajom križujú stovky nepriateľských dronov a rakiet, život v emiráte naberá nový rozmer kombinácie vojnového stavu a nečakaných benefitov pre rezidentov. Slovenka žijúca priamo v centre diania opísala, ako aktuálne vyzerá realita v meste, kde sa výbuchy striedajú s rekordnými predajmi nehnuteľností.

Dubaj a okolité emiráty čelia v posledných dňoch bezprecedentnej eskalácii napätia. Podľa oficiálnych správ ministerstva obrany SAE bolo na krajinu od začiatku konfliktu vypálených už viac ako 2-tisíc striel a dronov. Najnovšie incidenty hlásia výbuchy priamo z luxusných štvrtí ako Dubai Creek Harbor, kde črepiny z bezpilotného lietadla zasiahli budovu, či z blízkosti strategického letiska.

Slovenka Natália Lehotská z realitnej kancelárie Platinum Square Real Estate Dubai, ktorá v Dubaji dlhodobo žije, opisuje zmenu atmosféry najmä v správaní ľudí. „Atmosféra v Dubaji sa za posledný týždeň citeľne zmenila najmä v tom, že ľudia oveľa pozornejšie sledujú správy, leteckú situáciu a vývoj v regióne. Nejde však o paniku v klasickom zmysle slova. Skôr by som povedala, že medzi obyvateľmi cítiť vyššiu opatrnosť a väčší rešpekt voči tomu, že región prechádza napätým obdobím," opisuje Lehotská.

Aj napriek útokom si Dubaj zachováva určitú mieru normálnosti. Ľudia chodia do práce, obchody fungujú a služby zostávajú dostupné. „V rezidenčných štvrtiach ľudia fungujú ďalej, chodia do práce, obchody a služby fungujú. Skôr než chaos je citeľná akási vnútorná ostražitosť. Veľa atrakcií je dokonca zadarmo a pred ich vstupom sa tvoria rady," uviedla. 

Výbuchy, chaos na letisku
Mesto sa snaží udržať morálku obyvateľov aj nečakanými benefitmi. „Veľa podnikateľov, ktorí tu žijú dlhodobo, pomáha rezidentom a krajanom a ponúkajú služby momentálne zadarmo. Aj veľa kliník ponúkalo pomoc turistom a rezidentom, potom sme mali zadarmo vstupy do atrakcií ako napríklad Atlantis Waterpark, Miracle Garden, šejkova iniciatíva pre vládnych zamestnancov Fazza karty bola rozšírená pre všetkých rezidentov. A väčšina podnikov má zadarmo servis pre všetkých v štátnych službách, ktorí pracujú 24/7. Vláda sa snaží pomáhať aj v zahraničí – vyzbierali v zbierke 3,3 miliardy dirhamov pre sirotkov v Pásme Gazy.“ dodáva.

Ochromené letiská

Najvýraznejší dopad konfliktu pociťujú obyvatelia pri cestovaní. Letecká doprava je nestabilná a ľudia musia počítať so zmenami. „Práve tam to ľudia vnímajú najviac, či už cez meškania, presuny letov, rušenie niektorých spojení alebo neistotu pri cestovaní,“ uviedla Lehotská. Naposledy útok dronu spôsobil požiar palivovej nádrže v blízkosti letiska, čo viedlo k dočasnému zastaveniu letov.

Úrady sa však snažia o bleskovú obnovu. „Je to až neuveriteľné, že aj v prípade incidentu do pár hodín obnovia leteckú dopravu. Bežný každodenný život v meste nie je paralyzovaný, ale cestovanie sa stalo citlivejšou témou,“ dopĺňa.

Dopady krízy pocítil aj vzdelávací systém. Školy sa opakovane presúvajú do online režimu. „Školy mali dištančné štúdium týždeň, potom sa presunul dátum jarných prázdnin do 22. marca a od tohto pondelka bolo schválené dištančné štúdium pre všetky ročníky na ďalšie 2 týždne.“ Podľa ďalšieho vývoja rozhodnú úrady o návrate detí do tried alebo pokračovaní online výučby.

Výbuchy, chaos na letisku
Bezpečnosť a dôvera v úrady

Zásadnú úlohu zohráva dôvera obyvateľov v štátne inštitúcie a bezpečnostné zložky. „V SAE sú ľudia dlhodobo zvyknutí na to, že keď sa niečo deje, úrady konajú rýchlo a komunikujú cez oficiálne kanály. To v ľuďoch vytvára určitú mieru dôvery, aj keď prirodzene existujú obavy, najmä keď prichádzajú správy o ďalších incidentoch v regióne. Zatiaľ všetky rakety a drony boli zneškodnené a pár požiarov vyvolali len úlomky z rakiet. Tam ale hneď boli bezpečnostné zložky a všetko sa uhasilo pomerne rýchlo,“ upozornila Lehotská.

Vláda taktiež prijala nové zákony na posilnenie bezpečnosti budov a krajiny. Výnimočným gestom bolo aj privedenie rezidentov so „zlatými vízami“, ktorí uviazli v zahraničí, späť do Emirátov na náklady štátnych aeroliniek.

Turisti váhajú, investori sú v strehu

Kým turisti reagujú citlivejšie najmä na komplikácie s letmi, dlhodobo žijúci cudzinci zostávajú pokojnejší. „Najčastejšie otázky od Slovákov sa momentálne týkajú najmä bezpečnosti, letov a toho, či je vhodné cestovať alebo radšej vyčkať.“ Zaujímavosťou je, že časť návštevníkov lákajú aj zľavy. „Dokonca viem o pár Slovákoch a Čechoch, ktorí sa chystajú do Dubaja pre zľavy v hoteloch.“ Masový odchod obyvateľov sa nateraz nekoná.

Napätie sa odrazilo aj na ekonomike, no trh podľa Lehotskej nezamrzol. „Z ekonomického a realitného pohľadu je cítiť vyššiu opatrnosť, ale nie zastavenie trhu.“ Investori viac analyzujú, no napriek tomu sa realizujú obrovské obchody. „Dokonca padli rekordné predaje pri najdrahších nehnuteľnostiach a celkový objem realitných transakcií za týždeň dosiahol 576 mil. eur.“

Slovenka však varuje pred rizikami a projektmi, ktoré sú pre neznalých „turistickou pascou“. „Pretože keď si porovnáme priemernú cenu v komunite za 1700 dirhamov a kupujúci si kúpi apartmán, kde je priemerná cena za štvorcovú stopu 3000 dirhamov a v budove je cez 1 000 garsóniek, tak sa jedná o turistickú pascu.“

„Moja agentúra je tiež stále v pohybe. Obracia sa na nás veľa klientov a turistov o pomoc, v realitách hlavne kvôli tomu, že im agenti nezdvíhajú a nevedia, či sú vôbec ešte v Emirátoch. Nemá im kto pomôcť so snaggingom a prebratím apartmánov a ďalšími dôležitými krokmi. Takúto situáciu sme občas videli, ale teraz pozorujem rapídny nárast. Rada by som preto zdôraznila, že sme v Dubaji ako jediní takmer 20 rokov a máme tu stabilné zázemie a sme k dispozícii všetkým, ktorí momentálne potrebujú pomoc a investovali cez iné realitné agentúry.

Turisti alebo ich rodiny zo Slovenska sa môžu tiež na nás obrátiť, lebo sme pomáhali s aktualizáciami k letovej situácii, alebo pokiaľ niekto ostal zaseknutý v SAE. Naše autá a limuzíny vozili v prvé dni turistov alebo našich klientov na hranice s Ománom alebo letiská,“ uzatvára popredná odborníčka na investície v SAE.

Natália Lehotská patrí medzi popredných odborníkov na investície do nehnuteľností v SAE. Je spoluzakladateľkou realitnej kancelárie Platinum Square Real Estate Dubai, ktorá poskytuje poradenstvo a servis pre klientov zo Slovenska a Českej republiky. Počas svojej kariéry sa podieľala na strategických projektoch u významných dubajských developerov v obdobiach najväčšej expanzie mesta.

