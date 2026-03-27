ONLINE Tvrdá noc na Blízkom východe: Izrael zasiahol srdce Iránu! USA zvažujú vyslanie 10-tisíc vojakov

BEJRÚT - Izrael aj Irán v noci na piatok pokračovali v útokoch. Izrael sa zameral na južné predmestia libanonského hlavného mesta Bejrút, ktoré sú baštou militantného hnutia Hizballáh. Vykonal tiež rozsiahle vzdušné útoky na ciele v Teheráne. Iránske Islamské revolučné gardy útočili na územie Izraela aj na americké vojenské zariadenia v Perzskom zálive. Informujú o tom agentúry AFP a AP. Situáciu sledujeme online.
6:06 Biely dom a Pentagón zvažujú, že v najbližších dňoch pošlú na Blízky východ najmenej 10.000 ďalších vojakov. Tento krok má poskytnúť americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi viac vojenských možností, hoci zvažuje mierové rokovania s Iránom. S odvolaním na svoje zdroje o tom v noci na piatok informoval denník Wall Street Journal a portál Axios, píše TASR.
6:03 Iránske veľvyslanectvo v Madride vo štvrtok oznámilo, že Teherán je naklonený požiadavkám zo strany španielskej vlády, keďže Španielsko rešpektuje medzinárodné právo. Informuje o tom agentúra Reuters, podľa ktorej tým Irán narážal na prechod španielskych lodí cez Hormuzský prieliv.
V Bejrúte Izrael zasiahol husto obývané oblasti. Na rozdiel od predošlých útokov armáda nevydala žiadne výzvy na evakuáciu. Od začiatku izraelskej vojenskej kampane mnoho obyvateľov južné predmestia opustilo a aktuálne nie je jasné, či si izraelské útoky vyžiadali obete.
Izraelská armáda vo vyhlásení uviedla, že uskutočnila rozsiahle údery aj „v srdci Teheránu“. Viac podrobností však neposkytla. Revolučné gardy tvrdia, že útočili naprieč Perzským zálivom raketami dlhého a stredného doletu, ako aj dronmi. Cieľmi boli objekty v Izraeli, Spojených arabských emirátoch, Katare, Kuvajte a Bahrajne, kde bolo terčom útoku servisné stredisko amerického protivzdušného systému Patriot.
Kuvajt vyhlásil, že iránske drony zostrelil. V Dubaji spustili letecký poplach, avšak svedkovia nehlásili žiadnu aktivitu protivzdušnej obrany. Sirény zneli v Tel Avive a na okupovanom Západnom brehu Jordánu. Škody ani obete nehlásia.