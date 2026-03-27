Hrozivé slová Putinovho priateľa: Zaútočme na dva štáty Európy! Aj jadrovými zbraňami

MOSKVA - Ruský propagandista Vladimir Solovjov opäť vyhrotil rétoriku. Vo vysielaní hovoril o možnom útoku na európske krajiny a naznačil aj použitie extrémnych prostriedkov.
Solovjov pritvrdil: Litva je vraj „legitímny cieľ“
Ruský propagandista Vladimir Solovjov vo svojom vysielaní opäť útočil na krajiny NATO. Tentoraz sa zameral najmä na Litva, ktorú bez dôkazov obvinil z priameho zapojenia do vojny na Ukrajine.
Vo svojej relácii naznačil, že útoky v okolí Petrohradu môžu súvisieť s litovským územím. Takéto tvrdenia však nie sú ničím podložené.
„V Litve spadol dron. Odkiaľ vzlietol? Ak drony prelietajú cez Litvu, môžeme ich tam zostreľovať? A ak štartujú z jej územia, čo nám bráni zničiť ich odpaľovacie zariadenia?“ vyhlásil vo vysielaní.
„Môžeme použiť všetky prostriedky“
Podľa Solovjova sa Litva týmto údajne stáva priamym účastníkom konfliktu. Na základe toho otvorene hovoril o možnosti vojenského zásahu.
„Litva je účastníkom konfliktu. Máme právo použiť všetky naše sily a prostriedky. Je to úplne oprávnené,“ tvrdil. Zároveň dodal, že členstvo Litvy v NATO preňho nepredstavuje žiadnu prekážku.
Na rade Poľsko a hrozba jadrového úderu
Krátko nato obrátil pozornosť na Poľsko. Aj v tomto prípade zvolil mimoriadne ostrý tón.
„Poľsko sa snaží budovať armádu. Uvidíme, či prežije úder taktickou jadrovou zbraňou. Dúfam, že ich nebudeme považovať za bratov a zničíme ich. Musíme vyhrať,“ zaznelo v jeho relácii.
Tvár ruskej propagandy
Solovjov patrí medzi najvýraznejšie mediálne osobnosti ruského režimu. V štátnej televízii Rossija 1 moderuje reláciu Večer s Vladimirom Solovjovom, v ktorej pravidelne šíri proruské myšlienky a dezinformácie.
V minulosti opakovane označil Ukrajinu za fašistický štát a opozičného lídra Alexeja Navaľného prirovnal k Adolfovi Hitlerovi. Rovnako už viackrát zazneli z jeho úst aj hrozby smerom k ďalším európskym krajinám vrátane Česka.