Ukrajinci ostro kritizujú Američanov: Sú zdesení, ako sa USA bránia iránskym útokom! Plytvajú zbraňami

KYJEV - Ukrajinskí vojenskí experti, ktorí radia štátom v Perzskom zálive, ostro kritizujú spôsob, akým USA a ich spojenci čelia iránskym útokom.
Reakcie ukrajinských vojenských poradcov na dianie na Blízkom východe sú mimoriadne ostré. Podľa ich skúseností totiž Spojené štáty a ich partneri v regióne robia pri obrane proti iránskym raketám a dronom chyby, ktoré ich stoja obrovské peniaze – a zároveň znižujú efektivitu obrany.
Na tieto zistenia upozornil britský denník The Times, s ktorým hovorili viacerí ukrajinskí špecialisti pôsobiaci priamo v regióne.
Ukrajinci prichádzajú pomáhať
Kyjev nedávno začal vysielať svojich vojenských expertov do krajín Perzského zálivu. Ich úlohou je pomôcť pri obrane proti útokom z Iránu, najmä proti raketám a bezpilotným lietadlám.
Podľa prezidenta Volodymyra Zelenského dorazilo do Kuvajtu, Kataru, Spojených arabských emirátov a Saudskej Arábie približne 200 odborníkov.
Hoci americký prezident Donald Trump verejne ukrajinskú pomoc odmietol so slovami, že „posledný človek, od ktorého potrebujeme pomoc, je Zelenskyj“, americké velenie CENTCOM si ukrajinských poradcov napokon aj tak vyžiadalo.
Skúsenosti z vojny, ktorú nikto nemá
Ukrajina má za sebou štyri roky intenzívnych bojov, počas ktorých vybudovala jednu z najsofistikovanejších protivzdušných obrán na svete. Jej jednotky podľa dostupných údajov zničili viac než 40-tisíc iránskych dronov typu Šáhid, ktoré dnes Teherán používa aj proti americkým základniam.
Práve tieto skúsenosti mali byť pre spojencov kľúčové. Realita na mieste však ukrajinských dôstojníkov nepríjemne prekvapila.
„Strieľajú bez rozmyslu“
Jeden z ukrajinských dôstojníkov pre The Times opísal situáciu priamo: spojenci podľa neho používajú drahé systémy neefektívne a často bez jasnej stratégie. „Nechápem, čo počas štyroch rokov našej vojny robili a čo sledovali,“ povedal.
Ako príklad uviedol prípady, keď štáty Perzského zálivu vypálili na jediný cieľ – dokonca aj na lacný dron – až osem rakiet systému Patriot. Každá z nich pritom stojí približne tri milióny dolárov.
Ukrajina pritom pri zachytávaní balistických rakiet bežne vystačí s jednou alebo dvoma raketami a svoje výpočty aj dáta zdieľala so spojencami.
Miliónové rakety proti lacným dronom
Podľa ukrajinských expertov dochádza k extrémnemu nepomeru medzi cenou použitých zbraní a cieľov.
Jeden zo špecialistov opísal situáciu, keď bola na zničenie dronu Šáhid v hodnote približne 70-tisíc dolárov použitá raketa Standard Missile-6 za asi šesť miliónov dolárov. „Často konali bez premyslenia,“ uviedol pre The Times.
Drahá technika bez ochrany
Problémom však nie je len samotná streľba. Ukrajinci upozorňujú aj na slabé maskovanie kľúčových systémov.
Podľa jedného z inštruktorov dokázali len tri lacné drony zasiahnuť radar AN/FPS-132 v hodnote približne jednej miliardy dolárov alebo radar systému THAAD za asi 300 miliónov dolárov.
Tieto zariadenia pritom boli podľa neho dlhodobo umiestnené na rovnakom mieste a ľahko identifikovateľné aj na verejných satelitných snímkach. „Dva mesiace sa nepohli. Potom prišli tri drony za zlomok ceny – a bolo po všetkom,“ opísal situáciu ukrajinský dôstojník.
Ukrajina ponúka riešenie
Kyjev už skôr navrhol štátom v regióne výmenu – dodávky vlastných stíhacích dronov určených na likvidáciu nepriateľských bezpilotných lietadiel výmenou za rakety Patriot pre ukrajinskú protivzdušnú obranu.
Zelenskyj navyše v britskom parlamente uviedol, že Ukrajina je schopná denne vyrobiť až 2000 takýchto dronov, pričom polovicu produkcie môže poskytnúť partnerom.
Nový typ vojny
Podľa ukrajinského plukovníka Kyryla Peretjatka predstavuje súčasný konflikt úplne nový druh bojov, ktorý nemá historickú obdobu. „To, čo sa dnes deje na Ukrajine, je bezprecedentné. Všetky krajiny sa z toho snažia poučiť,“ uviedol.
Zároveň varoval, že podcenenie vývoja protivzdušnej obrany môže mať pre jednotlivé štáty vážne následky. Ukrajinské skúsenosti v tejto oblasti podľa neho môžu byť pre svet kľúčové.