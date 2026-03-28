Ukrajinci ostro kritizujú Američanov: Sú zdesení, ako sa USA bránia iránskym útokom! Plytvajú zbraňami

KYJEV - Ukrajinskí vojenskí experti, ktorí radia štátom v Perzskom zálive, ostro kritizujú spôsob, akým USA a ich spojenci čelia iránskym útokom.

Reakcie ukrajinských vojenských poradcov na dianie na Blízkom východe sú mimoriadne ostré. Podľa ich skúseností totiž Spojené štáty a ich partneri v regióne robia pri obrane proti iránskym raketám a dronom chyby, ktoré ich stoja obrovské peniaze – a zároveň znižujú efektivitu obrany.

Na tieto zistenia upozornil britský denník The Times, s ktorým hovorili viacerí ukrajinskí špecialisti pôsobiaci priamo v regióne.

Ukrajinci prichádzajú pomáhať

Kyjev nedávno začal vysielať svojich vojenských expertov do krajín Perzského zálivu. Ich úlohou je pomôcť pri obrane proti útokom z Iránu, najmä proti raketám a bezpilotným lietadlám.

Podľa prezidenta Volodymyra Zelenského dorazilo do Kuvajtu, Kataru, Spojených arabských emirátov a Saudskej Arábie približne 200 odborníkov.

Hoci americký prezident Donald Trump verejne ukrajinskú pomoc odmietol so slovami, že „posledný človek, od ktorého potrebujeme pomoc, je Zelenskyj“, americké velenie CENTCOM si ukrajinských poradcov napokon aj tak vyžiadalo.

Skúsenosti z vojny, ktorú nikto nemá

Ukrajina má za sebou štyri roky intenzívnych bojov, počas ktorých vybudovala jednu z najsofistikovanejších protivzdušných obrán na svete. Jej jednotky podľa dostupných údajov zničili viac než 40-tisíc iránskych dronov typu Šáhid, ktoré dnes Teherán používa aj proti americkým základniam.

Práve tieto skúsenosti mali byť pre spojencov kľúčové. Realita na mieste však ukrajinských dôstojníkov nepríjemne prekvapila.

„Strieľajú bez rozmyslu“

Jeden z ukrajinských dôstojníkov pre The Times opísal situáciu priamo: spojenci podľa neho používajú drahé systémy neefektívne a často bez jasnej stratégie. „Nechápem, čo počas štyroch rokov našej vojny robili a čo sledovali,“ povedal.

Ako príklad uviedol prípady, keď štáty Perzského zálivu vypálili na jediný cieľ – dokonca aj na lacný dron – až osem rakiet systému Patriot. Každá z nich pritom stojí približne tri milióny dolárov.

Ukrajina pritom pri zachytávaní balistických rakiet bežne vystačí s jednou alebo dvoma raketami a svoje výpočty aj dáta zdieľala so spojencami.

Miliónové rakety proti lacným dronom

Podľa ukrajinských expertov dochádza k extrémnemu nepomeru medzi cenou použitých zbraní a cieľov.

Jeden zo špecialistov opísal situáciu, keď bola na zničenie dronu Šáhid v hodnote približne 70-tisíc dolárov použitá raketa Standard Missile-6 za asi šesť miliónov dolárov. „Často konali bez premyslenia,“ uviedol pre The Times.

Drahá technika bez ochrany

Problémom však nie je len samotná streľba. Ukrajinci upozorňujú aj na slabé maskovanie kľúčových systémov.

Podľa jedného z inštruktorov dokázali len tri lacné drony zasiahnuť radar AN/FPS-132 v hodnote približne jednej miliardy dolárov alebo radar systému THAAD za asi 300 miliónov dolárov.

Tieto zariadenia pritom boli podľa neho dlhodobo umiestnené na rovnakom mieste a ľahko identifikovateľné aj na verejných satelitných snímkach. „Dva mesiace sa nepohli. Potom prišli tri drony za zlomok ceny – a bolo po všetkom,“ opísal situáciu ukrajinský dôstojník.

Ukrajina ponúka riešenie

Kyjev už skôr navrhol štátom v regióne výmenu – dodávky vlastných stíhacích dronov určených na likvidáciu nepriateľských bezpilotných lietadiel výmenou za rakety Patriot pre ukrajinskú protivzdušnú obranu.

Zelenskyj navyše v britskom parlamente uviedol, že Ukrajina je schopná denne vyrobiť až 2000 takýchto dronov, pričom polovicu produkcie môže poskytnúť partnerom.

Nový typ vojny

Podľa ukrajinského plukovníka Kyryla Peretjatka predstavuje súčasný konflikt úplne nový druh bojov, ktorý nemá historickú obdobu. „To, čo sa dnes deje na Ukrajine, je bezprecedentné. Všetky krajiny sa z toho snažia poučiť,“ uviedol.

Zároveň varoval, že podcenenie vývoja protivzdušnej obrany môže mať pre jednotlivé štáty vážne následky. Ukrajinské skúsenosti v tejto oblasti podľa neho môžu byť pre svet kľúčové.

Súvisiace články

Donald Trump
Blíži sa koniec vojny? USA poslali Iránu 15-bodový mierový plán
Zahraničné
USA plánujú vyslať na
USA plánujú vyslať na Blízky východ výsadkovú brigádu, informujú americké médiá
Zahraničné
Cez Hormuz prešli od
Cez Hormuz prešli od konfliktu prvé lode: Irán povolil prechod priateľským plavidlám
Zahraničné
FOTO Iránske rakety Khorramshah sú
HROZBA pre celú Európu: Aký dolet majú rakety vypustené z Iránu? V zóne DOSTRELU je aj Bratislava!
Zahraničné

Zoznam TV

Stačil jediný bozk vo výťahu a bola svadba: Jana Nagyová však manželovi jednu vec dlho tajila!
Stačil jediný bozk vo výťahu a bola svadba: Jana Nagyová však manželovi jednu vec dlho tajila!
Prominenti
Agro: Hyza investovala šesť miliónov eur do modernizácie z európskych zdrojov
Agro: Hyza investovala šesť miliónov eur do modernizácie z európskych zdrojov
Správy
Zlá situácia na ceste cez Maguru
Zlá situácia na ceste cez Maguru
Správy

Domáce správy

Slováci, pripravte sa: Posúva
Slováci, pripravte sa: Posúva sa čas! Lekár varuje pred CHYBOU, ktorú robíme takmer všetci
Domáce
FOTO AKTUÁLNE Mimoriadne zlá situácia
AKTUÁLNE Mimoriadne zlá situácia na cestách! Úsek cez Maguru je neprejazdný, vyhnite sa mu
Domáce
FOTO Silný vietor komplikuje situáciu
Silný vietor komplikuje situáciu na Slovensku: Problémy hlásia z viacerých miest, na cestách je aj sneh a poľadovica
Domáce
SHMÚ varuje: Vo Veľkej Ide platí smogová výstraha, prísny vietor ohrozuje viaceré regióny
SHMÚ varuje: Vo Veľkej Ide platí smogová výstraha, prísny vietor ohrozuje viaceré regióny
Regióny

Zahraničné

Ukrajinci ostro kritizujú Američanov:
Ukrajinci ostro kritizujú Američanov: Sú zdesení, ako sa USA bránia iránskym útokom! Plytvajú zbraňami
Zahraničné
Šťastlivec vyhral v lotérii
Šťastlivec vyhral v lotérii 1,5 milióna eur: Z peňazí však nemá nič! Čachre s jeho tiketom
Zahraničné
Poľský prezident Karol Nawrocki.
Poľsko znižuje ceny palív: Prezident podpísal balík opatrení
Zahraničné
Technológiu zneužil na krvavý
Technológiu zneužil na krvavý masaker: Mladík zavraždil matku kladivom, radila mu umelá inteligencia
Zahraničné

Prominenti

Hity skupiny Krímeš si
Hity skupiny Krímeš si kedysi spievali všetci: Pamätáte si ešte texty? Otestujte sa v našom kvíze!
Domáci prominenti
Predsedu zo Slunce, seno...
Predsedu zo Slunce, seno... zabila rakovina: Slávny syn by mu radosť nerobil!
Osobnosti
Monika Haklová
Šokujúce priznanie Haklovej: Erotické poviedky natáčala so známymi Slovenkami!
Domáci prominenti
Antonio Banderas
Antonio Banderas o minútach hrôzy: Prečo sa definitívne otočil chrbtom Hollywoodu i luxusu
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Nevidí si na nohy,
Nevidí si na nohy, no zarába TISÍCE! Yvonne si NA PRSIA vykladá šálky kávy, fanúšikovia sú z toho hotoví
Zaujímavosti
Táto chyba, ktorú robíte
Táto chyba, ktorú robíte hneď ráno, môže zvyšovať aj váš cholesterol
vysetrenie.sk
Ilustračné foto
Snažila sa pohladiť NEVIDITEĽNÚ mačku! Hospicová sestra odhalila, kto nás v SKUTOČNOSTI čaká na prahu smrti
Zaujímavosti
Ľad sa pod nimi
DRÁMA v priamom prenose: Pod rybármi sa rozlomil ĽAD a odniesol ich 2 km od brehu! Vrtuľníky v akcii
Zaujímavosti

Dobré správy

Zdroj: Getty Images
Toto je na Slovensku novým trendom: Zapája sa doňho aj čoraz viac žien
feminity.sk
Pomoc s podnikaním, ktorá
Pomoc s podnikaním, ktorá vám všetko zjednoduší: Toto je najpoužívanejšie riešenie na Slovensku
hashtag.sk
Zdroj: Getty Images
Pripravte pre svojich blízkych toto veľkonočné prekvapenie: Poradíme vám, ako na to!
Domáce
Slováci chcú lepšie susedské
Slováci chcú lepšie susedské vzťahy: Milka vo svojej najnovšej kampani zbližuje ľudí
Promo

Dokážete odhaliť skryté symboly v logách svetoznámych značiek? Otestujte svoj inštinkt! (kvíz)
Dokážete odhaliť skryté symboly v logách svetoznámych značiek? Otestujte svoj inštinkt! (kvíz)
Tisíc eur a pokoj od štátu: Dankovci chcú zaviesť novinku, ktorá zmení život tisícom živnostníkov
Tisíc eur a pokoj od štátu: Dankovci chcú zaviesť novinku, ktorá zmení život tisícom živnostníkov
Živnostníci a rodiny si polepšia: Štát ruší mikroodvody a zvyšuje dôležitú podporu pre deti!
Živnostníci a rodiny si polepšia: Štát ruší mikroodvody a zvyšuje dôležitú podporu pre deti!
Zlom na trhu s bývaním: Tu sú 2 hlavné dôvody, prečo môžete na lacnejšiu hypotéku zabudnúť
Zlom na trhu s bývaním: Tu sú 2 hlavné dôvody, prečo môžete na lacnejšiu hypotéku zabudnúť

Šport

Top senzácia v skupine Slovenska: Úhlavný rival sokolíkov v boji o ME šokujúco zlyhal s trpaslíkom!
Top senzácia v skupine Slovenska: Úhlavný rival sokolíkov v boji o ME šokujúco zlyhal s trpaslíkom!
Futbalová reprezentácia do 21 rokov
VIDEO Fantastická rozlúčka so sezónou: Kapustík sa v náročných podmienkach zaskvel parádnym výkonom
VIDEO Fantastická rozlúčka so sezónou: Kapustík sa v náročných podmienkach zaskvel parádnym výkonom
Ostatné
Adam Hagara na MS v krasokorčuľovaní v Prahe: Online prenos z voľných jázd
Adam Hagara na MS v krasokorčuľovaní v Prahe: Online prenos z voľných jázd
Ostatné
Novak Djokovič oznámil zlú správu: Toto sa stane prvýkrát od roku 2011
Novak Djokovič oznámil zlú správu: Toto sa stane prvýkrát od roku 2011
ATP

Auto-moto

FOTO: Nissan Micra sa ukázal na Slovensku. Opäť je to tá veselá Micra
FOTO: Nissan Micra sa ukázal na Slovensku. Opäť je to tá veselá Micra
Novinky
Škoda Enyaq a Elroq s modernizáciou: nové batérie, nový infotainment, nové funkcie
Škoda Enyaq a Elroq s modernizáciou: nové batérie, nový infotainment, nové funkcie
Novinky
PRVÁ JAZDA: BMW iX3 - šokujúco dobré
PRVÁ JAZDA: BMW iX3 - šokujúco dobré
Klasické testy
TOTO sa deje s vašimi pneumatikami po prezutí. Väčšina vodičov vôbec netuší
TOTO sa deje s vašimi pneumatikami po prezutí. Väčšina vodičov vôbec netuší
Správy

Kariéra a motivácia

Dostali ste výpis z druhého piliera? Toto sú najdôležitejšie veci, ktoré by ste mali vedieť
Dostali ste výpis z druhého piliera? Toto sú najdôležitejšie veci, ktoré by ste mali vedieť
Aktuality
Toto podujatie vám môže zmeniť kariéru: Kariéra EXPO v Žiline láka na silných spíkrov aj reálne pracovné príležitosti
Toto podujatie vám môže zmeniť kariéru: Kariéra EXPO v Žiline láka na silných spíkrov aj reálne pracovné príležitosti
Získaj prácu
Jarná únava v open-space: Ako nevyhorieť skôr, než príde prvá letná dovolenka?
Jarná únava v open-space: Ako nevyhorieť skôr, než príde prvá letná dovolenka?
Práca a voľný čas
Zlaté ruky, zlaté príležitosti: Prečo sa oplatí technické vzdelanie
Zlaté ruky, zlaté príležitosti: Prečo sa oplatí technické vzdelanie
Trendy na trhu práce

Varenie a recepty

Hovoria mu
Hovoria mu "nočný" šalát. Americký vajíčkový hit, ktorý vám zachráni veľkonočné ráno.
25 najlepších receptov na veľkonočné šaláty a iné pochúťky
25 najlepších receptov na veľkonočné šaláty a iné pochúťky
Veľkonočné cupcakes: Koláčiky, ktoré oživia váš sviatočný stôl
Veľkonočné cupcakes: Koláčiky, ktoré oživia váš sviatočný stôl
Výber receptov
Veľkonočné hniezda z čokolády: Ich prípravu zvládnete aj s deťmi
Veľkonočné hniezda z čokolády: Ich prípravu zvládnete aj s deťmi
Výber receptov

Technológie

Čína predstavila nový dronový systém Atlas, ktorý bol navrhnutý, aby fungoval v rojoch: Každý dron má svoju úlohu a spolu sú smrtiace
Čína predstavila nový dronový systém Atlas, ktorý bol navrhnutý, aby fungoval v rojoch: Každý dron má svoju úlohu a spolu sú smrtiace
Armádne technológie
Medzihviezdny objekt 3I/ATLAS vyvoláva ďalšie otázky. Obsahuje extrémne množstvo deutéria, Loeb hovorí o možnej technológii
Medzihviezdny objekt 3I/ATLAS vyvoláva ďalšie otázky. Obsahuje extrémne množstvo deutéria, Loeb hovorí o možnej technológii
Vesmír
Rozmýšľaš nad kúpou 8K televízora? Pravdepodobne len vyhodíš peniaze. Toto je limit, ktorý zvládne tvoje oko
Rozmýšľaš nad kúpou 8K televízora? Pravdepodobne len vyhodíš peniaze. Toto je limit, ktorý zvládne tvoje oko
Technológie
USA nasadili bezpilotné „dronové člny“ proti Iránu. Prvýkrát ich použili v reálnom konflikte
USA nasadili bezpilotné „dronové člny“ proti Iránu. Prvýkrát ich použili v reálnom konflikte
Nezaradené

Bývanie

Nakupujete nábytok na bazároch? Toto by ste mali skontrolovať, kým zaplatíte, inak si môžete odniesť zbytočnosť
Nakupujete nábytok na bazároch? Toto by ste mali skontrolovať, kým zaplatíte, inak si môžete odniesť zbytočnosť
Chcel rýchly proces a pocit ozajstného domova. V developerskom byte vytvorili perfektné bývanie a ešte i zostali v rozpočte
Chcel rýchly proces a pocit ozajstného domova. V developerskom byte vytvorili perfektné bývanie a ešte i zostali v rozpočte
Boli už zastaralé, a kto mohol, menil ich za nové. Trend kuchýň, aké si pamätáme z detstva, sa vracia v novej podobe
Boli už zastaralé, a kto mohol, menil ich za nové. Trend kuchýň, aké si pamätáme z detstva, sa vracia v novej podobe
Klasickú linku a skrinky tu nenájdete. Architekti prišli s jednoduchými riešeniami, za ktorými si neporiadok ani nevšimnete
Klasickú linku a skrinky tu nenájdete. Architekti prišli s jednoduchými riešeniami, za ktorými si neporiadok ani nevšimnete

Pre kutilov

Vyvýšené záhony za 200 €? Manželia stavili na debniace tvárnice, ktoré netreba betónovať
Vyvýšené záhony za 200 €? Manželia stavili na debniace tvárnice, ktoré netreba betónovať
Dvor a záhrada
Vetrajte bez stresu: Dažďový senzor postráži váš domov, aj keď nie ste doma
Vetrajte bez stresu: Dažďový senzor postráži váš domov, aj keď nie ste doma
Strecha
Pílite metrovicu po jednom kuse? S touto šikovnou kozou naplníte tri fúriky na dva rezy
Pílite metrovicu po jednom kuse? S touto šikovnou kozou naplníte tri fúriky na dva rezy
Náradie
Chystáte sa presádzať izbovky? 5 (takmer) tajných prísad do substrátu pre bohatší rast
Chystáte sa presádzať izbovky? 5 (takmer) tajných prísad do substrátu pre bohatší rast
Izbové rastliny

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Život sa im otočí zo dňa na deň: Pre tieto znamenia prichádza prelomový moment v láske aj v práci
Partnerské vzťahy
Život sa im otočí zo dňa na deň: Pre tieto znamenia prichádza prelomový moment v láske aj v práci
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Ukrajinci ostro kritizujú Američanov:
Zahraničné
Ukrajinci ostro kritizujú Američanov: Sú zdesení, ako sa USA bránia iránskym útokom! Plytvajú zbraňami
Slováci, pripravte sa: Posúva
Domáce
Slováci, pripravte sa: Posúva sa čas! Lekár varuje pred CHYBOU, ktorú robíme takmer všetci
Šťastlivec vyhral v lotérii
Zahraničné
Šťastlivec vyhral v lotérii 1,5 milióna eur: Z peňazí však nemá nič! Čachre s jeho tiketom
Technológiu zneužil na krvavý
Zahraničné
Technológiu zneužil na krvavý masaker: Mladík zavraždil matku kladivom, radila mu umelá inteligencia

Ďalšie zo Zoznamu