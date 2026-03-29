Poplach vo Fínsku: Vzdušný priestor narušili dva drony

HELSINKI - Fínske ministerstvo obrany informovalo, že vzdušný priestor na juhovýchode krajiny v nedeľu narušili dva drony. Odkiaľ bezpilotné lietadlá prileteli, nebolo bezprostredne jasné. Píše agentúra Reuters.
Fínsky rezort upresnil, že drony zachytili nad morom, pohybovali sa pomaly v nízkej hladine. Jeden dron následne dopadol severne od mesta Kouvola a ďalší východne od neho. Fínske vzdušné sily vykonali identifikačnú misiu s pomocou stíhacieho lietadla F/A-18 Hornet. „Na fínske územie zablúdili drony. Túto záležitosť berieme veľmi vážne,“ napísal minister obrany Antti Häkkänen v príspevku na sociálnych médiách a dodal, že prebieha vyšetrovanie.
Havarovalo niekoľko ukrajinských dronov
Estónsko, Lotyšsko a Litva začiatkom tohto týždňa oznámili, že na ich území havarovalo niekoľko ukrajinských dronov, ktoré tam zablúdili počas útokov na ruské zariadenia na vývoz ropy na pobreží Baltského mora. Ukrajina v uplynulých týždňoch zintenzívnila útoky na ruské rafinérie a exportné trasy v snahe oslabiť ruskú vojnovú ekonomiku, keďže mierové rokovania sprostredkované Washingtonom uviazli, pripomína Reuters.