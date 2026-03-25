USA plánujú vyslať na Blízky východ výsadkovú brigádu, informujú americké médiá

WASHINGTON - Spojené štáty plánujú vyslať na Blízky východ približne 3000 vojakov z elitnej 82. výsadkovej divízie, aby podporili operácie proti Iránu. Informovali o tom v utorok americké médiá, píše agentúra AFP a spravodajského webu Politico.
Do regiónu smerujú tisíce príslušníkov americkej námornej pechoty, ktorí by tam mali doraziť do piatka - do termínu, ktorý dal americký prezident Donald Trump Teheránu na opätovné otvorenie Hormuzského prielivu, uviedol denník Wall Street Journal (WSJ). O vstupe vojakov na územie Iránu zatiaľ nebolo prijaté rozhodnutie, uviedli podľa médií dvaja americkí predstavitelia.
Písomný rozkaz na vyslanie sa očakáva v najbližších hodinách. Ak bude vydaný, na Blízkom východe budú čoskoro najbojaschopnejšie pozemné jednotky USA, napísala AFP s tým, že 82. výsadková divízia môže byť nasadená kdekoľvek vo svete do 18 hodín a špecializuje sa na „výsadkové údery s násilným vniknutím“, ktoré pripravujú pôdu pre následné vojenské operácie, ako sa uvádza na webovej stránke divízie.
Denník The New York Times (NYT) v pondelok ako prvý informoval, že americkí vojenskí predstavitelia zvažujú nasadenie bojovej brigády 82. výsadkovej divízie a časti jej plánovacieho a logistického personálu v prebiehajúcej americko-izraelskej vojne proti Iránu. Títo vojaci a príslušníci 31. expedičnej jednotky námornej pechoty, ktorí sú už na ceste, „by mohli byť použití na obsadenie ostrova Chárk“, iránskeho centra vývozu ropy, napísal NYT.
„Presun 82. (výsadkovej divízie) otvára pre prezidenta Trumpa možnosť pokúsiť sa silou opätovne otvoriť Hormuzský prieliv, obsadiť strategické ostrovy alebo pobrežie Iránu alebo spustiť misiu zameranú na získanie vysoko obohateného uránu tamojšieho režimu, ak sa tak rozhodne,“ uviedol WSJ. Trump pokračuje vo vojenských operáciách proti Iránu, aj keď skúma „nové“ diplomatické možnosti, uviedol v utorok Biely dom po tom, ako prezident oznámil rozhovory s Teheránom a Pakistan sa vynoril ako možný sprostredkovateľ. Šéf Bieleho domu v utorok vyhlásil, že rokovania s Iránom o ukončení vojny na Blízkom východe „práve teraz“ prebiehajú, a vyhlásil, že Teherán si „veľmi želá“ uzavrieť dohodu.