Hrozí nevídaná eskalácia na Blízkom východe: Do vojny proti Iránu majú vstúpiť ďalšie dva štáty!

RIJÁD - Podľa amerických médií robia Saudská Arábia a Spojené arabské emiráty prvé kroky k zapojeniu do konfliktu s Iránom, čo môže výrazne zmeniť jeho priebeh. Hrozí obrovská eskalácia konfliktu.
Prípravy na vstup do konfliktu
Napätie na Blízkom východe môže eskalovať do novej fázy. Podľa denníka The Wall Street Journal začali Saudská Arábia a Spojené arabské emiráty podniknúť konkrétne kroky, ktoré by mohli viesť k ich priamemu zapojeniu do vojny proti Iránu.
Saudská Arábia mala podľa zdrojov súhlasiť s tým, že umožní americkej armáde využívať leteckú základňu King Fahd Air Base. Podľa informácií, na ktoré sa denník odvoláva, by takýto vývoj znamenal, že vstup do konfliktu je „len otázkou času“.
Obrat v postoji Rijádu
Takýto krok by predstavoval výraznú zmenu postoja. Na začiatku konfliktu totiž Rijád deklaroval, že jeho územie nebude využívané na útoky proti Iránu.
Situácia sa však zmenila po tom, čo iránske sily začali útočiť na strategické energetické zariadenia a hlavné mesto Rijád, uvádza Wall Street Journal.
Saudský minister zahraničných vecí Faisal bin Farhan následne varoval, že trpezlivosť jeho krajiny nie je neobmedzená a predstava, že štáty Perzského zálivu zostanú bokom, je podľa neho „omyl“.
Emiráty zasahujú ekonomicky
Podľa rovnakého zdroja podnikajú kroky aj Spojené arabské emiráty, ktoré sa zamerali na finančné štruktúry spojené s Iránom. Cieľom má byť oslabenie ekonomického zázemia Teheránu.
Medzi opatreniami má byť aj uzavretie zariadení, ktoré mali byť prepojené na iránske aktíva, vrátane nemocnice a jedného klubu.
Konflikt medzi diplomaciou a bojmi
Vojna zároveň vykazuje protichodné signály. Na jednej strane sa čoraz častejšie hovorí o rokovaniach a možnom ukončení bojov, na druhej strane pokračujú vzájomné útoky.
Situácia tak pôsobí neprehľadne a naznačuje, že diplomatické snahy zatiaľ neprinášajú konkrétny výsledok.
Irán hrozí ďalšími krokmi
Teherán zároveň naznačuje, že jeho vojenské možnosti ešte nie sú vyčerpané. „Nepriateľ by mal vedieť, že na ceste sú nové prekvapenia,“ vyhlásil predstaviteľ Revolučných gárd smerom k USA a Izraelu. Zároveň zdôraznil, že Irán sa nevzdá.