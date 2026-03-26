Nahnevaný Babiš: Cez video vyzval distribútorov palív v Česku, majú znížiť ceny

Andrej Babiš
Andrej Babiš (Zdroj: TASR/AP/Omar Havana)
PRAHA - Český premiér Andrej Babiš vyzval hlavných distribútorov pohonných látok v ČR, aby znížili ceny a nezneužívali súčasný konflikt na Blízkom východe, pre ktorý sa ceny stále zvyšujú. Vo videu, ktoré vo štvrtok zverejnil na sociálnych sieťach, tiež vyzval antimonopolný úrad, aby sa zaoberal možnou kartelovou dohodou týchto spoločností, informuje spravodajkyňa v Prahe.

„Vyzývam všetkých hlavných distribútorov pohonných látok Orlen, Mol a OMV, aby znížili svoje ceny a aby nezneužívali konflikt na Blízkom východe,“ napísal pod videom. „Cena za naftu 51,90 českých korún je nehorázna. Máte desať korún hrubú maržu podľa môjho odhadu,“ hneval sa vo videu Babiš. „Prečo na vašich čerpačkách mimo diaľnic a hlavných obchvatov máte o tri koruny nižšiu cenu? To je neakceptovateľné. O podozrení na kartel na diaľniciach a hlavných ťahoch sa hovorí dlho. Takže dúfam, že antimonopolný úrad bude konať,“ podotkol.

Ceny palív v Česku sa stále zvyšujú

Ceny palív v Česku sa stále zvyšujú a sú najdrahšie za tri a pol roka. Nafta stojí aktuálne priemerne 47,90 Kč za liter. Najdrahšia je v Prahe, kde prekročila 50 korún za liter a na diaľniciach to môže byť aj viac. Od februára zdražila približne o 15 korún. Benzín Natural 95 vodiči v Česku natankujú priemerne za 41,44 Kč za liter, na diaľniciach aj o dve koruny drahší.

Babiš pred dvomi týždňami tvrdil, že v súvislosti so zdražovaním pohonných látok v Česku nie je potrebné panikáriť. Argumentoval, že vláda situáciu monitoruje a v krajnom prípade by mohla pristúpiť k regulácii marží čerpacích staníc, no verí, že sa kríza na Blízkom východe upokojí a k opatreniu jeho kabinet nebude musieť pristúpiť. Zníženie spotrebnej dane z nafty a benzínu, čo navrhla opozícia, vtedy označil za nesystémové.

Súvisiace články

Andrej Babiš
Babišova vláda pod paľbou Senátu: Odmietnutie záruk pre Ukrajinu podľa nich poškodzuje meno Česka
Zahraničné
FOTO Požiar zbrojovky v Pardubiciach.
Skupina stojaca za požiarom v Pardubiciach pritvrdila: Zbrojovke hrozí zverejnenie tajných dokumentov
Zahraničné
Český premiér Andrej Babiš
Český premiér, ako ho nepoznáme: Andrej Babiš vymenil sako za…POZRITE, staršie ročníky mu môžu závidieť!
Zahraničné
Návrat veľkého partnerstva: Česko
Návrat veľkého partnerstva: Česko a Slovensko podpíšu zásadné memorandum! Kľúčový dátum sa blíži
Zahraničné

Vajda slovami o sexe odpálil bombu: Trápne, za toto by som sa hanbil! Krajčiová ho okamžite zotrela
Vajda slovami o sexe odpálil bombu: Trápne, za toto by som sa hanbil! Krajčiová ho okamžite zotrela
Prominenti
Tvrdé slová Malachovskej: Hejty ignorujte, ale skutočnú kritiku si vážte
Tvrdé slová Malachovskej: Hejty ignorujte, ale skutočnú kritiku si vážte
Prominenti
Mestská športová hala v Dubnici nad Váhom dostane novú podobu
Mestská športová hala v Dubnici nad Váhom dostane novú podobu
Správy

Domáce správy

Šimkovičová odcestovala do Bukurešti:
Šimkovičová odcestovala do Bukurešti: Rokovať bude so svojim rumunským náprotivkom
Domáce
Richard Takáč
Takáč na stretnutí V4: Návrhy EÚ ohrozujú farmárov aj potravinovú bezpečnosť
Domáce
Poplach pre sklenené poháre:
Poplach pre sklenené poháre: Dáni sťahujú až 6 druhov predávaných v známej sieti! Môžu byť aj u nás
Domáce
Polícia zverejnila FOTO dvojice podozrivej z krádeže bytu v Trnave: Poznáte ich?
Polícia zverejnila FOTO dvojice podozrivej z krádeže bytu v Trnave: Poznáte ich?
Trnava

Zahraničné

Andrej Babiš
Nahnevaný Babiš: Cez video vyzval distribútorov palív v Česku, majú znížiť ceny
Zahraničné
Anthony Glees sa obáva,
Expert varuje: Pred jadrovým útokom si zaobstarajte plastové vrecká! TOTO je dôvod
Zahraničné
Giorgia Meloniová
Meloniová ocenila EP: Nové pravidlá posilnia dôveryhodnosť migračnej politiky EÚ
Zahraničné
Katolícka cirkev v Portugalsku
Katolícka cirkev v Portugalsku odškodní 57 obetí sexuálneho zneužívania
Zahraničné

Erika Eleniak
Viete, kto je táto žena? Kráska z kultového seriálu 90. rokov zmenená na nepoznanie!
Zahraniční prominenti
Jozef Vajda
Vajda slovami o sexe odpálil bombu: Trápne, ja by som sa hanbil! Krajčiová ho zotrela jedinou vetou
Domáci prominenti
Let's Dance, 2.kolo, Juraj
Glosiková o tréningoch s Mokrým: Chvály do neba, ale... Bez tohto by to nešlo!
Domáci prominenti
Harry Potter
Harry Potter je späť a vojna generácií môže začať: Prvý teaser vyvoláva emócie, hádky aj zimomriavky
Zahraniční prominenti

Tento doplnok možno beriete
Tento doplnok možno beriete aj vy a ani neviete, že zvyšuje riziko zlyhania srdca!
vysetrenie.sk
CHUANDO TAN
Má 60 rokov, no vyzerá na polovicu! Chuando Tan odhalil JEDNU potravinu, vďaka ktorej zastavil starnutie
Zaujímavosti
Dajte si TOTO 30
Dajte si TOTO 30 minút pred pitím! Vedci odhalili extrakt, ktorý zníži vašu opicu o neskutočných 67 percent
Zaujímavosti
Vydala sa za ELEKTRIČKU!
Vydala sa za ELEKTRIČKU! Sandra žije v trojici s partnerom a strojom, JEDNO znamenie v kabíne ROZHODLO
Zaujímavosti

Dobré správy

Zdroj: Getty Images
Toto je na Slovensku novým trendom: Zapája sa doňho aj čoraz viac žien
feminity.sk
Pomoc s podnikaním, ktorá
Pomoc s podnikaním, ktorá vám všetko zjednoduší: Toto je najpoužívanejšie riešenie na Slovensku
hashtag.sk
Zdroj: Getty Images
Pripravte pre svojich blízkych toto veľkonočné prekvapenie: Poradíme vám, ako na to!
Domáce
Slováci chcú lepšie susedské
Slováci chcú lepšie susedské vzťahy: Milka vo svojej najnovšej kampani zbližuje ľudí
Promo

Len Slovensko dostalo túto šancu: Kia začala vyrábať unikátny elektromobil pre celú Európu (foto)
Len Slovensko dostalo túto šancu: Kia začala vyrábať unikátny elektromobil pre celú Európu (foto)
Tisícky dôchodkov idú hore: Vyššie penzie aj s doplatkom prídu už v apríli!
Tisícky dôchodkov idú hore: Vyššie penzie aj s doplatkom prídu už v apríli!
Veľké upratovanie v prechodných pobytoch: Štát ich chce už tento rok hromadne rušiť, dôvodom má byť energopomoc!
Veľké upratovanie v prechodných pobytoch: Štát ich chce už tento rok hromadne rušiť, dôvodom má byť energopomoc!
Veľkonočné sviatky menia termíny výplaty dôchodkov: Pozrite sa, kedy môžu seniori očakávať peniaze!
Veľkonočné sviatky menia termíny výplaty dôchodkov: Pozrite sa, kedy môžu seniori očakávať peniaze!

Slováci zabojujú o vysnívaný postup na MS vo futbale: Kde sledovať priamy prenos?
Slováci zabojujú o vysnívaný postup na MS vo futbale: Kde sledovať priamy prenos?
Reprezentácia
HC Košice – HC MONACObet Banská Bystrica: Online prenos z 5. štvrťfinále play-off Tipsport ligy
HC Košice – HC MONACObet Banská Bystrica: Online prenos z 5. štvrťfinále play-off Tipsport ligy
Tipsport liga
Kapustík má v závere sezóny parádnu formu! Slovenský talent sa zaskvel na mostíku v Planici
Kapustík má v závere sezóny parádnu formu! Slovenský talent sa zaskvel na mostíku v Planici
Ostatné
Vlci Žilina – HK Poprad: Online prenos z 5. štvrťfinále play-off Tipsport ligy
Vlci Žilina – HK Poprad: Online prenos z 5. štvrťfinále play-off Tipsport ligy
Tipsport liga

PRVÁ JAZDA: BMW iX3 - šokujúco dobré
PRVÁ JAZDA: BMW iX3 - šokujúco dobré
Klasické testy
Škoda Enyaq a Elroq s modernizáciou: nové batérie, nový infotainment, nové funkcie
Škoda Enyaq a Elroq s modernizáciou: nové batérie, nový infotainment, nové funkcie
Novinky
FOTO+VIDEO: BMW i3 Neue Klasse - revolúcia už aj ako sedan
FOTO+VIDEO: BMW i3 Neue Klasse - revolúcia už aj ako sedan
Novinky
Anketa: Prešli ste už tunelom Višňové? Ako sa podľa vás chovajú motoristi v novom tuneli?
Anketa: Prešli ste už tunelom Višňové? Ako sa podľa vás chovajú motoristi v novom tuneli?
Doprava

Zlaté ruky, zlaté príležitosti: Prečo sa oplatí technické vzdelanie
Zlaté ruky, zlaté príležitosti: Prečo sa oplatí technické vzdelanie
Trendy na trhu práce
Kolega alebo tichý súper? Pravda o konkurencii v práci, ktorá vás môže posunúť aj zničiť
Kolega alebo tichý súper? Pravda o konkurencii v práci, ktorá vás môže posunúť aj zničiť
Vzťahy na pracovisku
Nikdy im to nepoviete, ale zmenili vám život: Učiteľka a učiteľ, ktorí stoja za vaším úspechom
Nikdy im to nepoviete, ale zmenili vám život: Učiteľka a učiteľ, ktorí stoja za vaším úspechom
Motivácia a inšpirácia
Robota, ktorá vás potichu ničí: Toto sú varovné signály vyhorenia, ktoré väčšina ľudí ignoruje
Robota, ktorá vás potichu ničí: Toto sú varovné signály vyhorenia, ktoré väčšina ľudí ignoruje
Vyhorenie

Hovoria mu
Hovoria mu "nočný" šalát. Americký vajíčkový hit, ktorý vám zachráni veľkonočné ráno.
25 najlepších receptov na veľkonočné šaláty a iné pochúťky
25 najlepších receptov na veľkonočné šaláty a iné pochúťky
Veľkonočné hniezda z čokolády: Ich prípravu zvládnete aj s deťmi
Veľkonočné hniezda z čokolády: Ich prípravu zvládnete aj s deťmi
Výber receptov
Vajíčková tlačenka: Čo robiť, aby sa vám nerozpadla?
Vajíčková tlačenka: Čo robiť, aby sa vám nerozpadla?
Rady a tipy

Čína ukázala, že je schopná odpáliť rakety z hĺbky 200 metrov pod hladinou: Takýto útok je prakticky neviditeľný
Čína ukázala, že je schopná odpáliť rakety z hĺbky 200 metrov pod hladinou: Takýto útok je prakticky neviditeľný
Armádne technológie
Batérie budúcnosti sa rozpadajú skôr, než by mali. Vedci odhalili proces, ktorý ich ničí zvnútra
Batérie budúcnosti sa rozpadajú skôr, než by mali. Vedci odhalili proces, ktorý ich ničí zvnútra
Technológie
WhatsApp konečne rieši tri problémy, ktoré používateľov štvali roky. Jedna z noviniek ti výrazne uľahčí prechod na nový telefón
WhatsApp konečne rieši tri problémy, ktoré používateľov štvali roky. Jedna z noviniek ti výrazne uľahčí prechod na nový telefón
Android
Ruské jadrové ponorky zmizli zo základne. Satelity ukazujú nezvyčajný pohyb na Kamčatke
Ruské jadrové ponorky zmizli zo základne. Satelity ukazujú nezvyčajný pohyb na Kamčatke
Výzbroj a zbrane

Boli už zastaralé, a kto mohol, menil ich za nové. Trend kuchýň, aké si pamätáme z detstva, sa vracia v novej podobe
Boli už zastaralé, a kto mohol, menil ich za nové. Trend kuchýň, aké si pamätáme z detstva, sa vracia v novej podobe
Klasickú linku a skrinky tu nenájdete. Architekti prišli s jednoduchými riešeniami, za ktorými si neporiadok ani nevšimnete
Klasickú linku a skrinky tu nenájdete. Architekti prišli s jednoduchými riešeniami, za ktorými si neporiadok ani nevšimnete
Na žlté škvrny na posteľnej bielizni práčka sama stačiť nemusí. Ak sa ich chcete zbaviť, postupujte takto
Na žlté škvrny na posteľnej bielizni práčka sama stačiť nemusí. Ak sa ich chcete zbaviť, postupujte takto
Jej byt nie je ako ostatné. Odvaha majiteľke rozhodne nechýba, no vďaka nej vzniklo pre rodinu úžasné bývanie
Jej byt nie je ako ostatné. Odvaha majiteľke rozhodne nechýba, no vďaka nej vzniklo pre rodinu úžasné bývanie

Chystáte sa presádzať izbovky? 5 (takmer) tajných prísad do substrátu pre bohatší rast
Chystáte sa presádzať izbovky? 5 (takmer) tajných prísad do substrátu pre bohatší rast
Izbové rastliny
Máte už zakvitnuté marhule a broskyne? Tipy, ako ich ochrániť pred prudkým ochladením
Máte už zakvitnuté marhule a broskyne? Tipy, ako ich ochrániť pred prudkým ochladením
Záhrada
Pirohy na sladko aj na slano: Tradičné recepty a postupy, s ktorými to pôjde raz-dva
Pirohy na sladko aj na slano: Tradičné recepty a postupy, s ktorými to pôjde raz-dva
Recepty
Nekupujte letničky naslepo! 15 rastlín, ktoré premenia váš balkón na kvitnúcu oázu
Nekupujte letničky naslepo! 15 rastlín, ktoré premenia váš balkón na kvitnúcu oázu
Okrasná záhrada

Tieto znamenia sú najväčší egocentrici zverokruhu: Daní ľudia myslia najviac na seba
Partnerské vzťahy
Tieto znamenia sú najväčší egocentrici zverokruhu: Daní ľudia myslia najviac na seba
Anthony Glees sa obáva,
Zahraničné
Expert varuje: Pred jadrovým útokom si zaobstarajte plastové vrecká! TOTO je dôvod
Škandalózne VIDEO z letiska:
Zahraničné
Škandalózne VIDEO z letiska: Zamestnanec hádzal drahé gitary o zem ako vrecia s odpadom!
Poplach pre sklenené poháre:
Domáce
Poplach pre sklenené poháre: Dáni sťahujú až 6 druhov predávaných v známej sieti! Môžu byť aj u nás
ŠKANDÁL ako hrom: VIDEO
Domáce
ŠKANDÁL ako hrom: VIDEO Partia youtuberov prenikla do areálu slovenskej zbrojovky! Dostali sa zrejme až k húfniciam

