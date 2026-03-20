Ostré slová českého premiéra zbrojovkám: Zabezpečte si materiál! Reaguje aj Slovensko

PRAHA - Český premiér Andrej Babiš vyzval české firmy vyrábajúce vojenský materiál, ktorý vyvážajú na Ukrajinu alebo na Blízky východ, aby si zabezpečili svoje areály najlepšími možnými technológiami. Povedal to v piatok po rokovaní Bezpečnostnej rady štátu (BRS), ktorú zvolal v reakcii na požiar haly v Pardubiciach. Polícia prípad vyšetruje ako možný teroristický útok. Minister vnútra Lubomír Metnar zároveň oznámil, že stupeň ohrozenia terorizmom v ČR zostáva na úrovni B.
„To hlavné, čo chcem povedať, je odkaz všetkým výrobcom, ktorí vyrábajú materiál na obranu alebo zbrojenie, technológie, všetky české firmy na našom území, aby si svoje areály zabezpečili. Pretože areál tejto firmy, ktorá bola napadnutá, nebol zabezpečený. Aj keď tam bol strážnik, vniknutie bolo veľmi jednoduché,“ povedal Babiš s tým, že keď majú zbrojárske spoločnosti vysoké zisky, určite budú mať dosť peňazí aj na zabezpečenie.
Poukázal na to, že tieto podniky žiadajú štát o licencie, aby svoje produkty mohli vyvážať. Preto chce, aby udelenie oprávnení bolo spojené s bezpečnosťou ich areálov. Zdôraznil, že je to v záujme celej českej spoločnosti. „To predsa nie je možné, aby keď sa vyrába vojenský materiál, to nebolo zabezpečené. Takže my od nich budeme chcieť, aby to urobili na svoje náklady. Myslím si, že na to majú dostatok peňazí. Je to predsa aj v ich záujme. Dobre vieme, čo sa stalo, pamätáme si Vrbětice,“ pripomenul český premiér útok agentov ruskej vojenskej rozviedky GRU na sklad munície vo Vrběticiach v roku 2014. Uviedol tiež, že v súvislosti so situáciou prijali množstvo opatrení. Nechcel ich však špecifikovať.
Minister vnútra dodal, že po vyhodnotení informácií od spravodajských služieb a bezpečnostných zložiek sa na rokovaní zhodli na tom, že stupeň ohrozenia terorizmom zvyšovať nebudú. V súčasnosti v Česku platí stupeň B, čo je mierne ohrozenie. Celkovo sú štyri, A až D.
Čo sa stalo?
V piatok nadránom vypukol v priemyselnom areáli v Pardubiciach požiar. Hala, v ktorej začalo horieť, patrí českej zbrojovke LPP Holding, ktorá okrem iného vyrába aj drony a podľa českých médií už pred rokmi ohlásila spoluprácu s izraelskou firmou Elbit Systems. K útoku sa prihlásila skupina The Earthquake Faction, ktorá tvrdí, že jej cieľom bolo zničiť „epicentrum izraelského zbrojárskeho priemyslu“ v Európe. Zverejnila tiež videá, o ktorých tvrdí, že zobrazujú priebeh útoku. Policajný prezident Martin Vondrášek uviedol, že polícia ich spolu so spravodajskými službami vyhodnocuje.
Samotná spoločnosť tvrdí, že v hale sa drony pre Izrael nikdy nevyrábali a k podpísaniu kontraktu s krajinou nikdy nedošlo, aj keď ju pred dvoma rokmi plánovali, vysvetlila hovorkyňa LPP Martina Tauberová pre Českú televíziu
Slovenská polícia: Prijali sme prvé opatrenia
Na celý incident už reagovala aj slovenský policajnž zbor. Ten je podľa vlastných slov v kontakte ako s policiou ČR, tak s ďalšimi zahraničnými partnermi v rámci medzinárodnej policajnej spolupráce, pričom celú udalosť vnímajú s maximálnou vážnosťou.
"V nadväznosti na túto situáciu boli prijaté primerané preventívne opatrenia smerujúce k posilneniu bezpečnosti na území Slovenskej republiky. Zároveň prebieha intenzívna spolupráca s ďalšími bezpečnostnými zložkami štátu s cieľom včasnej identifikácie prípadných bezpečnostných rizík. V súčasnosti neevidujeme ani neidentifikujeme žiadnu súvislosť tohto incidentu s územím Slovenskej republiky. Na základe doposiaľ zistených a priebežne vyhodnocovaných informácií žiadna z nich nenaznačuje konkrétnu hrozbu na území Slovenskej republiky. Situáciu nepodceňujeme," uzavreli s tým, že v prípade potreby sú pripravení bezodkladne prijať ďalšie adekvátne opatrenia.
