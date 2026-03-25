Saková je pripravená brániť lacnejšiu naftu pre Slovákov: Pred Komisiou chce argumentovať núdzou

BRATISLAVA - Ministerstvo hospodárstva (MH) SR čaká na oficiálne stanovisko Európskej komisie (EK), ktoré by tlmočilo výhrady voči rôznej cene nafty pre slovenských a zahraničných majiteľov áut na Slovensku. Zatiaľ o tom vie iba z médií. Ak takéto vyjadrenie príde, SR je pripravená o svojich opatreniach diskutovať a obhajovať ich, pretože ich považuje za správne, uviedla v stredu po mimoriadnom rokovaní hospodárskeho výboru Národnej rady (NR) SR ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD).

Pripomenula, že Slovensko sa nachádza v stave ropnej núdze a uvoľnilo štátne rezervy ropy, ktoré sú vlastníctvom SR, pre výrobu slovenskej rafinérie Slovnaft. Z tohto dôvodu by mali byť podľa Sakovej slovenskí občania zvýhodnení pri čerpaní pohonných látok oproti tým zahraničným. „Vždy núdzový režim prináša nejaké výnimky. Pokiaľ obdržíme oficiálne stanovisko z Komisie, tak samozrejme sme pripravení s Komisiou rokovať, sme pripravení argumentovať a sme pripravení aj diskutovať, či už o ponechaní stavu, alebo o nejakých iných opatreniach,“ uviedla ministerka s tým, že je presvedčená o správnosti rozhodnutia vlády.

Nariadením, ktorým stanovil osobitné ceny nafty pre zahraničné vozidlá, zaviedol limity na jej čerpanie a zakázal jej vývoz, reagoval kabinet podľa Sakovej na informáciu, že 10 % čerpacích staníc na Slovensku bolo „vyschnutých“. „Po dvoch dňoch, kedy platilo nariadenie, vyschnutie týchto čerpacích staníc kleslo z 10 % na 5 %. To nás utvrdzuje v tom, že to nariadenie bolo správne,“ zdôraznila.

Vláda podľa ministerky očakáva od Slovnaftu, že pri svojej cenotvorbe nebude hneď reagovať na zvýšené ceny ropy vo svete. Dôvodom je práve to, že pri výrobe pohonných látok využíva štátne hmotné rezervy. „Požiadali sme Slovnaft, aby nereagoval zatiaľ na cenové výkyvy na trhoch. Samozrejme, očakávame, že ak tieto zásoby budú spotrebované a ropná núdza pominie, tak bude asi aj Slovnaft reagovať na trhové ceny,“ doplnila Saková s tým, že cena ropy v posledných dňoch skôr klesá a verí, že tento trend bude pokračovať aj ďalej.

Ďalšie zo Zoznamu