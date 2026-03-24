V Nemecku sa zrazil vlak s nákladným vozidlom! Zranilo sa viacero ľudí

TASR

BERLÍN - Pri zrážke regionálneho osobného vlaku s nákladným vozidlom prepravujúcim autá v nemeckej spolkovej krajine Porýnie-Falcko v pondelok večer utrpeli zranenia viacerí ľudia, uviedla tamojšia polícia. Po nehode zostalo na mieste veľké množstvo trosiek a došlo k značným škodám, trať museli uzavrieť, informuje správs agentúry DPA.

Kamión podľa úradov v dôsledku zhustenej dopravy zostal stáť na železničnom priecestí v Insheime približne sto kilometrov severovýchodne od Stuttgartu práve v čase, keď sa blížil vlak. Rušňovodič aktivoval núdzové brzdy, zrážke však nedokázal zabrániť. Vodičovi ťahača sa podarilo včas vystúpiť, utrpel však ťažké zranenia, ktoré mu spôsobili trosky z havárie. Okrem toho sa vznietilo jedno z neďalekých vozidiel a následne začal horieť aj samotný kamión. Z miesta hlásili niekoľko explózií.

Ľahšie zranenia utrpeli traja cestujúci vo vlaku v dôsledku silného nárazu. Všetkých zranených hospitalizovali. Z prvých odhadov polície došlo k materiálnym škodám vo výške státisícov eur. V noci pokračovali práce na odstránení trosiek a trať bola v utorok ráno stále uzavretá.

Stanislav Lobotka sa stal druhým najlepším Futbalistom roka 2025
Francesco Calzona po zisku ocenenia Tréner roka 2025
Vladimír Weiss st. po zisku ocenenia Tréner roka 2025
Ministerstvo hospodárstva využíva Plán obnovy na posilnenie energetickej bezpečnosti Slovenska
Európu čaká ZVRAT v počasí! Prudké OCHLADENIE, teploty môžu poklesnúť až o 15 °C
AKTUÁLNE Premávku na D1 v Bratislave obmedzuje nehoda, počkáte si
AKTUÁLNE Dopravná nehoda na diaľnici D1: Tvoria sa kolóny, rátajte so zdržaním
V Nemecku sa zrazil vlak s nákladným vozidlom! Zranilo sa viacero ľudí
Kritické úseky pri Bystrici a Ružomberku sa konečne posúvajú: Diaľničiari hovoria o obrovských krokoch! (foto)
Dráma na ropnom trhu: Ceny najprv vystrelili, potom prišiel prudký pád! Čo sa deje?
Svet technológií v šoku: Vo veku 43 rokov zomrel majiteľ miliardového fenoménu OnlyFans!
Úspech alebo neúspech? Takto dopadol predaj dlhopisov pre ľudí, pozrite si finálne čísla!

Najdlhší zápas v histórii NHL: Montreal a Detroit sa postarali o neuveriteľný hokejový maratón
VIDEO Novým kráľom slovenského futbalu je Dávid Hancko, súboj Calzonu s Weissom má nečakané rozuzlenie
VIDEO Muž, ktorý si okamžite získal dôveru Diega Simeoneho: Hancko novým kráľom slovenského futbalu
VIDEO Košické prekliatie predĺžení pokračuje: Úradujúci majster má na krku nôž a hrozí mu vyradenie
FOTO+VIDEO: BMW i3 Neue Klasse - revolúcia už aj ako sedan
Anketa: Prešli ste už tunelom Višňové? Ako sa podľa vás chovajú motoristi v novom tuneli?
TEST: Alfa Romeo Junior Ibrida Speciale - kabelkový Talian má šmrnc
Mesto Košice začína s opravami výtlkov, prioritou sú trasy MHD a hlavné ťahy
Milióny navyše na zamestnancov: Kde sa dnes oplatí pracovať?
7 signálov, že vás chcú vyhodiť: Tieto varovania v práci by ste nemali ignorovať
Túto jednu chybu robí 90 % ľudí na pohovore. Robíte ju aj vy bez toho, aby ste si to uvedomili?
Štvrtina Slovákov nemá žiadnu finančnú rezervu. Najhoršie sú na tom mladí a ľudia s nízkym vzdelaním
36 receptov na slané a sladké rolády, ktoré si môžete pripraviť na Veľkú noc
Môj veľkonočný hit: Šalát, ktorý robím na litre a mizne rýchlejšie než šibači.
Chyby pri príprave veľkonočnej plnky: 4 veci, ktoré ju môžu pokaziť
Koľko múky na zahustenie? Jednoduchý pomer na omáčku či guláš
Prečo ľudia veria, že pyramídy postavili mimozemšťania? Von Däniken na tom postavil biznis, ktorý funguje dodnes
Ukrajinský dron za pár tisíc zničil ruský bojový vrtuľník za 15 miliónov eur. Operácia trvala 1,5 mesiaca
Paraxantín má nahradiť kofeín. Sľubuje energiu bez trasu rúk a bez pádu, vedci však upozorňujú na zásadný problém
Na oblohe nad Ukrajinou sa objavil Saab 340 AEW&C. Ide o prvý dôkaz, že už aktívne operuje
Našli ste na posteľnej bielizni žlté škvrny? Len práčka na ne nestačí, pri ich odstránení radšej postupujte takto
Jej byt nie je ako ostatné. Odvaha majiteľke rozhodne nechýba, no vďaka nej vzniklo pre rodinu úžasné bývanie
Pravidlo 60 – 30 – 10: Naučte sa trik dizajnérov, s ktorým sa vám konečne podarí zladiť bývanie a použiť farby správne!
Máte toto na balkóne aj vy? Týchto 7 vecí na ňom hneď skazí atmosféru a robí z neho sklad harabúrd

Nekupujte letničky naslepo! 15 rastlín, ktoré premenia váš balkón na kvitnúcu oázu
Teraz je ideálny čas! Ako vydezinfikovať skleník pred prvou výsadbou
Jednoduché zapichovanie oporných kolíkov na paradajky: Lukáš vyrobil šikovný prípravok zo starej rúry
Priesady sa vyťahujú za svetlom? Skúste ich napraviť šikovným trikom s alobalom
Dcérky Milana Škriniara sú ako malé princezné: Svojou nevinnosťou si získajú každého
