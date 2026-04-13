Železničné priecestie Ťahanovce v Košiciach bude dočasne neprejazdné

Dočasná úplná uzávierka železničného priecestia Ťahanovce. (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Košický kraj)
KOŠICE - Železničné priecestie - Ťahanovský prejazd medzi Košicami a Kostoľanmi nad Hornádom bude v utorok (14. 4.) približne od 8.00 do 15.00 h úplne neprejazdné pre všetky motorové vozidlá. Dôvodom je odstraňovanie poruchy, ktoré si vyžaduje nevyhnutné opravné práce. Informovala o tom košická krajská policajná hovorkyňa Jana Illésová.
„Upozorňujeme vodičov, aby s týmto obmedzením počítali a využili alternatívne trasy. V danom úseku možno očakávať zdržanie,“ uviedla. Polícia na vodičov zároveň apeluje, aby rešpektovali dočasné dopravné značenie, pokyny oprávnených osôb a jazdili s maximálnou opatrnosťou.