TRAGÉDIA na stavbe vo Viedni: Po zrútení lešenia zahynuli štyria robotníci! Ďalší bojuje o život

(Zdroj: X/krone_at)
VIEDEŇ - Štyria robotníci dnes popoludní zomreli na stavbe vo Viedni, keď sa zrútila časť lešenia. V ohrození života je navyše ďalší z robotníkov, informuje agentúra APA.
Nešťastie sa odohralo pri betonárskych prácach v rámci prestavby podkrovia v ulici Porzellangasse v štvrti Alsergrund okolo 14.30 h, keď sa do vnútrobloku z doteraz neznámeho dôvodu zrútili časti lešenia a debnenia. Záchranári po zhruba 90 minútach oznámili nález kriticky zraneného štyridsaťpäťročného robotníka a okolo 18.00 h sa potvrdili obavy, že tu môžu byť aj mŕtvi.
APA nič bližšie o obetiach nepíše, ale podľa serveru verejnoprávnej televízie ORF nimi sú taktiež robotníci. Zranený robotník utrpel podľa ORF ťažké poranenia hlavy aj chrbtice a zlomeniny rúk.