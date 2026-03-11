Zhasla aj posledná nádej! Po dlhých mesiacoch našli Mareka (†48) z Oravy mŕtveho: Zverejnili DETAILY

NÁMESTOVO - Zhasla aj posledná nádej. Týždne trvajúce pátranie po nezvestnom Marekovi O. z Oravy sa skončilo tragicky. Príslušníci polície s pomocou dobrovoľníkov v utorok (10. 3.) lokalizovali jeho telo v Oravskej priehrade pomocou sonarovej techniky, žiaľ, už bez známok života.
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Dolnom Kubíne koncom minulého roka vyhlásilo pátranie po nezvestnom 48-ročnom Marekovi O. z obce Dlhá nad Oravou. Informovali, že je nezvestný od 28. decembra 2025, keď v poobedňajších hodinách odišiel z miesta trvalého bydliska. „Od tejto doby o sebe nepodal žiadne správy. Jeho pohyb a pobyt nie je známy,“ uviedla polícia. Neskôr sa zistilo, že Marek bol videný naposledy v blízkosti vodnej plochy Oravskej priehrady.
Do pátraní sa zapojili profesionáli aj dobrovoľníci a uskutočnilo sa niekoľko pátracích akcií, ktoré aj napriek veľkému nasadeniu neboli úspešné. Posledné dve sa udiali v uplynulých dňoch. Prvá z nich sa uskutočnila v nedeľu (8. 3.), informoval Záchranný Systém Slovensko. "V spolupráci a v koordinácii s Oddelením pátrania OKP Dolný Kubín Polícia SR - Žilinský kraj, členmi poriečnej polície a Modulu pátrania a záchrany PPZ Polícia Slovenskej republiky sme prehľadávali okolie vodnej nádrže Oravská priehrada," informoval s tým, že do pátrania sa zapojilo aj množstvo dobrovoľníkov z okolia, Oravský záchranný systém - Orava Rescue System a tiež dobrovoľní hasiči z viacerých dobrovoľných hasičských zborov.
Prehľadané boli vytipované trasy a plochy od miesta, kde bol muž naposledy videný. Pomocou špeciálne vycvičeného psa polícia prehľadávala brehy priehrady. Pátranie ale komplikovali podmienky okolo priehrady, kde časť vodnej plochy bola stále zamrznutá a zároveň brehy podmočené. Pátranie preto ani teraz nebolo úspešné.
V utorok zhasla aj posledná nádej
V pátraní sa pokračovalo v utorok (10. 3.), tentoraz priamo na vodnej ploche Oravskej priehrady. Pátranie prebiehalo pomocou člnov a sonarovej techniky pod koordináciou poriečnej polície PPZ a Oddelenia pátrania OKP Dolný Kubín. Záchranný systém Slovensko poskytol sonar a pomocou člna skenoval oblasť v blízkosti mosta. "Počas pátrania sa príslušníkom poriečnej polície podarilo lokalizovať telo, žiaľ už bez známok života. Rodine a blízkym vyjadrujeme úprimnú sústrasť," napísal Záchranný Systém Slovensko.
O tragickom náleze informoval aj poslanec a podpredseda Žilinského kraja Igor Janckulík, ktorý pravidelne informoval o priebehu pátrania. "Potvrdilo sa to, čoho sme sa všetci obávali, Marekovo telo bolo nájdené vo vodách Oravskej priehrady. V tejto ťažkej chvíli vyjadrujem úprimnú sústrasť celej rodine, blízkym a všetkým, ktorých sa táto tragédia dotkla. Odpočívaj v pokoji," napísal na sociálnej sieti a poďakoval sa všetkým, ktorý sa na pátraní podieľali.