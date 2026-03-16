TRAGÉDIA Pacientom s leukémiou NESPRÁVNE aplikovali liek! Jeden zomrel, dvaja sú napojení na prístroje

SAITAMA – Liečba v japonskej nemocnici im mala predĺžiť život. Jeden pacient je už po smrti a ďalších dvoch museli napojiť na prístroje. Všetci traja mali pritom rovnakú chorobu a lekári zvolili pri nich rovnakú formu liečby. Ako sa však neskôr ukázalo, podávanie liekov bolo fatálne.
Štandardný liečebný postup v japonskej detskej nemocnici v Saitame poznačila veľká chyba, ktorá mala za následok, zatiaľ len, jeden ľudský život. Traja pacienti trpeli na leukémiu. Všetci dostali tú istú formu chemoterapie, aby im to predĺžilo život. Namiesto toho dvaja skončili vo vážnom stave a jeden je už po smrti. Informuje o tom The Japan Times.
Vedenie nemocnice v stredu 11. marca vyhlásilo, že u všetkých troch prípadov sa po nasadení liečby objavili závažné neurologické komplikácie. Pacienti, ktorými boli dvaja dospievajúci mladí muži a jeden chlapec mladší ako desať rokov, dostávali od januára do októbra minulého roku pravidelné dávky lieku proti rakovine formou injekcie do miechových kanálikov.
Traja pacienti, veľmi podobné príznaky
Nežiadúce príznaky sa objavili už počas prvého mesiaca liečby. Jeden z pacientov, nie je bližšie špecifikované ktorý, dostal injekciu a o štyri dni na to už nevedel chodiť. V marci začali tak isto liečiť ďalšieho pacienta, u ktorého sa objavili podobné príznaky znecitlivenia končatín.
V treťom prípade to bolo bohužiaľ fatálne. Pacienta začali liečiť ako posledného, až v októbri. Hneď na druhý deň po podaní lieku do miechy začal pociťovať silné bolesti v oblasti stehien. Prudko sa mu zhoršil stav a museli ho zapojiť na pľúcnu ventiláciu. Zomrel dňa 6. februára tohto roku. Zvyšní dvaja pacienti sú stále paralyzovaní a medzičasom aj ich museli napojiť na umelú pľúcnu ventiláciu.
Odhalenie veľkej chyby
Nemocnica po týchto incidentoch spustila vyšetrovanie. Už v novembri minulého roku pozastavila liečbu leukémie. Bola zriadená vyšetrovaciu komisiu, ktorá pravidelne zasadala a snažila sa vyriešiť príčiny rapídneho zhoršeného stavu pacientov nemocnice v Saitame.
V utorok 10. marca nemocnica informovala policajné zložky, že laboratórne testy jedného z pacientov odhalili prítomnosť lieku, ktorý nemal čo robiť v miechových kanálikoch.
"Vzorka mozgomiechového moku obsahovala vincristin, ktorý je síce nasadený pri liečbe leukémie, ale podáva sa výlučne intravenózne (cez žilu). Pokiaľ sa táto látka vstrekne priamo do miechy, môže nastať vážne poškodenie nervového systému," informoval riaditeľ detského zdravotného centra Akira Oka.
Všetky tri prípady sú stále v štádiu vyšetrovania. Nemocnica oznámila, že sprísni bezpečnostné opatrenia, aby sa podobná tragédia už nezopakovala.