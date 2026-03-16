Mandát misie v Afganistane predĺžili, kvôli USA však len na tri mesiace

NEW YORK - Bezpečnostná rada OSN (BR OSN) v pondelok hlasovala za predĺženie mandátu svojej misie v Afganistane (UNAMA) na ďalšie tri mesiace. Dôvodom tohto krátkeho obdobia je spochybňovanie činnosti misie zo strany Spojených štátov, informuje o tom agentúra AFP.
Rokovania o predĺžení misie UNAMA viedla Čína, ktorá pôvodne presadzovala ročné obnovenie mandátu misie. Ten mal pôvodne vypršať v utorok a väčšina členov bezpečnostnej rady s Pekingom súhlasila. Spojené štáty však nástojili na iba trojmesačnom obnovení mandátu s tým, že OSN potrebuje širšie preskúmanie misie pred jeho predĺžením na dlhšie obdobie.
Taliban obvinený z porušovania ľudských práv
Vláda hnutia Taliban, ktoré sa vrátilo v Afganistane k moci v roku 2021, je obviňovaná z porušovania ľudských práv vrátane verejných popráv a telesných trestov, najmä bičovania, za trestné činy ako sú krádež, cudzoložstvo a konzumácia alkoholu, pripomína AFP. Afganské úrady sú tiež obviňované z veľmi zlého zaobchádzania so ženami, ktorým je napríklad zakázané vzdelávanie po dovŕšení 12 rokov a vstup na množstvo verejných miest vrátane parkov, bazénov, telocviční či kozmetických salónov.
USA vyzývajú na hodnotenie efektivity pomoci
„Vzhľadom na neústupnosť Talibanu musíme starostlivo zhodnotiť užitočnosť medzinárodnej pomoci a angažovanosti v Afganistane,“ povedal minulý týždeň veľvyslanec USA pri OSN Mike Waltz. „Rozpočet UNAMA je najväčší zo všetkých špeciálnych politických misií na svete, a to aj po jeho znížení na rok 2026 o 15 percent,“ dodal s tým, že treba starostlivo zvážiť finančné prostriedky do rozpočtu, keď zamestnankyne misie v Afganistane nemôžu ani len ísť pracovať do kancelárie.
UNAMA vznikla v roku 2002 a od návratu Talibanu k moci v roku 2021 a pádu vlády podporovanej USA zohráva kľúčovú úlohu pri koordinácii humanitárnej pomoci a politického dialógu, a tiež pri monitorovaní ľudských práv. „Jednou z úloh, ktorými je UNAMA poverená, je podpora hospodárskej a sociálnej stability Afganistanu,“ povedala osobitná zástupkyňa OSN pre Afganistan Georgette Gagnonová.