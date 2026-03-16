Pakistan tvrdí, že pri útokoch v Kábule zasiahol vojenské a teroristické ciele

ISLAMABAD - Pakistan v pondelok vyhlásil, že vykonal „presné“ útoky na „vojenské zariadenia a infraštruktúru na podporu teroristov“ v afganskej metropole Kábul. Poprel však vyjadrenia Afganistanu, že tieto útoky zasiahli centrum na liečbu drogových závislostí a pripravili o život civilistov, informuje o tom agentúra AFP.
Ministerstvo informácií v Islamabade uviedlo, že armáda sa zamerala na lokality v afganskom hlavnom meste a vo východnej pohraničnej provincii Nangarhár. Dodalo, že tvrdenia afganských úradov vedených hnutím Taliban o civilných obetiach boli „nesprávne“.
Taliban obviňuje Pakistan zo zločinu
Afganistan v pondelok obvinil susedný Pakistan z útoku na Kábul. Hovorca Talibanu Zabihulláh Mudžáhid na platforme X napísal, že pakistanská armáda „opäť narušila afganské územie“ a útoky označil ako „zločin a prejav neľudskosti“.
Útoky sú súčasťou cezhraničného konfliktu
Pakistanské ozbrojené sily v uplynulých týždňoch niekoľkokrát zaútočili na Kábul v rámci konfliktu, ktorý vyvolali tvrdenia, že vláda Talibanu ukrýva extrémistov obviňovaných zo zodpovednosti za cezhraničné útoky.
Mudžáhid tvrdí, že najnovšie útoky zo strany Pakistanu zasiahli centrum liečby drogových závislostí v afganskej metropole a zabili viacero civilistov. AFP pripomína, že tieto tvrdenia nebolo možné bezprostredne nezávisle overiť.
Ozbrojené strety medzi oboma krajinami sa vyostrili v októbri minulého roka a viedli k takmer úplnému uzavretiu hraníc. Pakistan následne vyhlásil „otvorenú vojnu“ proti Talibanu a 27. februára bombardoval afganské hlavné mesto Kábul. Odvtedy sa v pohraničných oblastiach zintenzívnili ozbrojené potýčky.