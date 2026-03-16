Nemecká vláda: Vojna na Blízkom východe nemá nič spoločné s NATO

BERLÍN/BRUSEL - Vojna na Blízkom východe, ktorá sa začala americko-izraelskými útokmi na Irán, nemá nič spoločné so Severoatlantickou alianciou a „nie je to vojna NATO“. Uviedol to v pondelok hovorca nemeckého kancelára Friedricha Merza, informuje agentúra AFP.
„NATO je alianciou na obranu územia“ a v prípade súčasnej situácie „chýba mandát na nasadenie NATO“, uviedol hovorca Stefan Kornelius na tlačovom brífingu. Požiadavky amerického prezidenta Donalda Trumpa na misiu NATO v Hormuzskom prielive, ktorý oddeľuje Irán a Arabský polostrov, odmietol aj nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadephul. Popri stretnutí s kolegami z členských štátov EÚ v Bruseli povedal, že nevidí možnosť, aby mohla Aliancia prevziať zaisťovanie bezpečnosti v tejto oblasti.
Wadephul doplnil, že na rokovaní Rady EÚ sa vysloví za sankcie voči tým, ktorí sú zodpovední za blokovanie Hormuzského prielivu. Únia tým podľa neho môže vyslať partnerom v Perzskom zálive jasný signál podpory. Sankcie môžu byť podľa diplomatov namierené voči predstaviteľom iránskeho bezpečnostného aparátu, informovala agentúra DPA.
Trump predtým vyzval spojencov v NATO na podporu pri zaisťovaní bezpečnosti prepravy ropy cez strategický Hormuzský prieliv. Alianciu čaká „veľmi zlá“ budúcnosť, ak ho spojenci USA nepomôžu opätovne sprístupniť, vyhlásil pre denník Financial Times. Pomoc Európy podľa vlastných slov očakáva, keďže Spojené štáty pomáhajú Ukrajine vo vojne s Ruskom.
Revolučné gardy uzavreli Hormuzský prieliv
Iránske Revolučné gardy prakticky uzavreli Hormuzský prieliv, cez ktorý prechádza 20 percent svetových dodávok ropy, a vyhrážajú sa útokmi na lode plaviace sa touto úžinou. Poisťovacie spoločnosti preto natoľko zvýšili poistné podmienky pre ropné tankery plaviace sa tadiaľto, že ich majitelia zastavili plavbu a v dôsledku toho výrazne vzrástli ceny energií na svetových trhoch.
Misia NATO v moriach pri Iráne je považovaná za veľmi nepravdepodobnú, pretože Hormuzský prieliv nepatrí do územia Aliancie a USA sa tak nemôžu odvolávať na článok 5 Severoatlantickej zmluvy o kolektívnej obrane, konštatovala DPA. S extrateritoriálnou operáciou v tejto oblasti by museli súhlasiť všetci členovia NATO.