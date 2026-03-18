NATO posilňuje obranu Turecka: Na juhu krajiny nasadzujú ďalší americký systém Patriot kvôli Iránu

ANKARA – Severoatlantická aliancia (NATO) nasadzuje na leteckej základni Incirlik v provincii Adana na juhu Turecka ďalší americký systém protivzdušnej obrany Patriot. Oznámilo to v stredu turecké ministerstvo obrany, informujú o tom agentúry Reuters a AFP.
Turecko má druhú najväčšiu armádu v rámci NATO a priamo susedí s Iránom. Minulý týždeň oznámilo umiestnenie aliančného systému Patriot v provincii Malatya na juhovýchode krajiny, neďaleko radarovej základne NATO. Ide o súčasť krokov na posilnenie protivzdušnej obrany voči hrozbám súvisiacim s iránskou vojnou.
Na leteckej základni Incirlik je okrem tureckých vojakov umiestnený vojenský personál zo Spojených štátov, Kataru, Španielska a Poľska. V provincii Adana sa už nachádza španielska batéria Patriot.
Turecko posilňuje svoj zbrojársky priemysel, stále však nemá vyvinuté vlastné systémy protivzdušnej obrany, doplnil Reuters s tým, že tri rakety podľa Ankary odpálené z Iránu na Turecko od začiatku vojny zostrelili systémy NATO vo východnom Stredomorí.