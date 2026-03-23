Nemecko požiadalo Maďarsko o objasnenie údajného poskytovania informácií Rusku

BERLÍN - Nemecko v pondelok vyzvalo maďarskú vládu, aby objasnila obvinenia z poskytovania dôverných informácií zo zasadnutí Rady Európskej únie Rusku. Informuje o tom agentúra DPA.

Podľa hovorcu nemeckej vlády sú obvinenia „veľmi, veľmi vážne“. Zdôraznil, že diskusie v rámci EÚ sú dôverné a zakladajú sa na zásadách bloku, medzi ktoré patrí aj úprimná spolupráca. „Žiadne porušenie týchto zásad nebudeme tolerovať. Teraz je na maďarskej vláde, aby poskytla vysvetlenie,“ dodal hovorca.

Denník The Washington Post (WP) v sobotu s odvolaním sa na európske bezpečnostné zdroje uviedol, že maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó počas prestávok na rokovaniach členských štátov EÚ pravidelne telefonoval šéfovi ruskej diplomacie Sergejovi Lavrovovi, aby mu poskytol „živé správy“ o priebehu diskusií a navrhol možné riešenia. Szijjártó tieto tvrdenia označil v príspevku na sociálnej sieti X za lži. „Tieto obvinenia sa určite nedajú zamiesť pod koberec jedným príspevkom na sieti X,“ reagoval hovorca nemeckého ministerstva zahraničia.

Súvisiace články

Nemecko stiahlo svoj diplomatický
Nemecko stiahlo svoj diplomatický personál z Nigeru: TOTO je dôvod
Zahraničné
Tisícky ľudí demonštrovali v
Obrovský problém Nemecka: Nová štúdia desí! Každý druhý moslim v krajine je islamista
Zahraničné
Zázrak po páde z
Zázrak po páde z 38 metrov: Slovák Martin, ktorý v Nemecku prišiel o obe nohy, je konečne doma!
Domáce
Britský premiér Keir Starmer
Francúzsko, Británia aj Nemecko zvažujú ÚTOK na Irán! Zamerať sa má na odpaľovacie zariadenia
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

BMW i3 Neue Klasse
BMW i3 Neue Klasse
Auto-Moto
Bátovská Fialková po rozlúčke: „Chcela som skončiť na vrchole
Bátovská Fialková po rozlúčke: „Chcela som skončiť na vrchole
Zoznam TV
Dcéry Nutelindochky nalíčila seba a mamu
Dcéry Nutelindochky nalíčila seba a mamu
Prominenti

Domáce správy

FOTO Na Slovnaftskej ulici v
V Bratislave horelo úmyselne: Štyri chaty na Slovnaftskej ulici zachvátil požiar
Domáce
Robert Fico
Premiér tlmočil McGrathovi, že Slovensko musí reagovať na porušovanie právneho štátu
Domáce
Časovaná bomba?! V rizikovej
Časovaná bomba?! V rizikovej oblasti sa objavili vnadiská, ktoré môžu lákať aj medvede: TIETO obce ich majú blízko
Domáce
Vážna zrážka áut: Vyslali sanitky, hlásia viacero ranený aj dieťa. FOTO z miesta nešťastia
Vážna zrážka áut: Vyslali sanitky, hlásia viacero ranený aj dieťa. FOTO z miesta nešťastia
Banská Bystrica

Zahraničné

Poriadne tučná hotovosť a
Poriadne tučná hotovosť a žiadne doklady! Záhada stratenej peňaženky priniesla prekvapivé rozuzlenie
Zahraničné
Ilustračné foto
Podozrivé tašky zastavili dopravu: Stanicu museli evakuovať
Zahraničné
Ilustračné foto
Nemecko požiadalo Maďarsko o objasnenie údajného poskytovania informácií Rusku
Zahraničné
Ilustračné foto
Vzdušný priestor Litvy pravdepodobne narušil dron: Následne spadol do jazera
Zahraničné

Prominenti

Kormúthovej problémy pred Let's
Kormúthovej problémy pred Let's Dance: Najprv veľký šok a potom... Ach jaj!
Domáci prominenti
Reese Witherspoon
50-ka bez filtra: Reese šokovala grimasami, vycerenými zubami a...! Prečo zverejnila intímne fotky?
Zahraniční prominenti
Krištáľové krídlo 2026 -
Kontroverzné sexistické slová vytočili Simu do vývrtky! Ostrá reakcia: Ujo, naozaj?
Domáci prominenti
Zúfalá Plačková s dcérkou
Zúfalá Plačková s dcérkou v nemocnici: Diagnóza je známa... Pozor, na túto vážnu chorobu!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Rande skončilo FIASKOM: Žena
Rande skončilo FIASKOM: Žena skončila v nemocnici, z jej tela zmizol TENTO predmet! Prehľadali celú posteľ, no márne
Zaujímavosti
Jedno jablko denne a
Jedno jablko denne a netreba lekára? Fakty a mýty v medicíne
vysetrenie.sk
Reštaurátor vytiahol starý cenník.
MÝTUS o lacnom socializme? Reštaurátor ukázal zostavu z roku 1986, ktorá by dnes stála CELÝ MAJETOK!
Zaujímavosti
Vychovali ho vlky, ľudia
Vychovali ho vlky, ľudia ho zradili: Skutočný Mauglí v našom svete neznáša TÚTO vec! Príbeh, ktorý vyráža dych
Zaujímavosti

Dobré správy

Založenie e-shopu nikdy nebolo
Založenie e-shopu nikdy nebolo jednoduchšie: Toto je najpoužívanejšie riešenie na Slovensku
hashtag.sk
Zdroj: Getty Images
Pripravte pre svojich blízkych toto veľkonočné prekvapenie: Poradíme vám, ako na to!
Domáce
Slováci chcú lepšie susedské
Slováci chcú lepšie susedské vzťahy: Milka vo svojej najnovšej kampani zbližuje ľudí
Promo
Zdroj: KolagenDrink
Týchto 5 chýb robia Slováci najčastejšie: Známy ortopéd prezradil, ako zlepšiť stav kĺbov
plnielanu.sk

Ekonomika

Dráma na ropnom trhu: Ceny najprv vystrelili, potom prišiel prudký pád! Čo sa deje?
Dráma na ropnom trhu: Ceny najprv vystrelili, potom prišiel prudký pád! Čo sa deje?
Svet technológií v šoku: Vo veku 43 rokov zomrel majiteľ miliardového fenoménu OnlyFans!
Svet technológií v šoku: Vo veku 43 rokov zomrel majiteľ miliardového fenoménu OnlyFans!
Úspech alebo neúspech? Takto dopadol predaj dlhopisov pre ľudí, pozrite si finálne čísla!
Úspech alebo neúspech? Takto dopadol predaj dlhopisov pre ľudí, pozrite si finálne čísla!
Slováci vystavili vláde jasné vysvedčenie: Štát ako dobrý hospodár? Zabudnite! (prieskum)
Slováci vystavili vláde jasné vysvedčenie: Štát ako dobrý hospodár? Zabudnite! (prieskum)

Šport

HC MONACObet Banská Bystrica – HC Košice: Online prenos zo 4. štvrťfinále play-off
HC MONACObet Banská Bystrica – HC Košice: Online prenos zo 4. štvrťfinále play-off
Tipsport liga
Žilinskí Vlci podľahli v dráme: Poprad doma nezaváhal a séria začína odznova
Žilinskí Vlci podľahli v dráme: Poprad doma nezaváhal a séria začína odznova
NHL
VIDEO Odchod na vrchole: Paulína v Osle potvrdila svetovú extratriedu a uzavrela kariéru
VIDEO Odchod na vrchole: Paulína v Osle potvrdila svetovú extratriedu a uzavrela kariéru
Zimné športy
Cíti tréner Weiss v Slovane zradu a krivdu? Šéf belasých reagoval na jeho slová
Cíti tréner Weiss v Slovane zradu a krivdu? Šéf belasých reagoval na jeho slová
Niké liga

Auto-moto

FOTO+VIDEO: BMW i3 Neue Klasse - revolúcia už aj ako sedan
FOTO+VIDEO: BMW i3 Neue Klasse - revolúcia už aj ako sedan
Novinky
Anketa: Prešli ste už tunelom Višňové? Ako sa podľa vás chovajú motoristi v novom tuneli?
Anketa: Prešli ste už tunelom Višňové? Ako sa podľa vás chovajú motoristi v novom tuneli?
Doprava
TEST: Alfa Romeo Junior Ibrida Speciale - kabelkový Talian má šmrnc
TEST: Alfa Romeo Junior Ibrida Speciale - kabelkový Talian má šmrnc
Klasické testy
Mesto Košice začína s opravami výtlkov, prioritou sú trasy MHD a hlavné ťahy
Mesto Košice začína s opravami výtlkov, prioritou sú trasy MHD a hlavné ťahy
Doprava

Kariéra a motivácia

7 signálov, že vás chcú vyhodiť: Tieto varovania v práci by ste nemali ignorovať
7 signálov, že vás chcú vyhodiť: Tieto varovania v práci by ste nemali ignorovať
Vzťahy na pracovisku
Túto jednu chybu robí 90 % ľudí na pohovore. Robíte ju aj vy bez toho, aby ste si to uvedomili?
Túto jednu chybu robí 90 % ľudí na pohovore. Robíte ju aj vy bez toho, aby ste si to uvedomili?
Pracovný pohovor
Štvrtina Slovákov nemá žiadnu finančnú rezervu. Najhoršie sú na tom mladí a ľudia s nízkym vzdelaním
Štvrtina Slovákov nemá žiadnu finančnú rezervu. Najhoršie sú na tom mladí a ľudia s nízkym vzdelaním
Kariera.sk TS
Ste v tíme nový? LinkedIn je váš najlepší „ťahák“ na mená aj Small Talk
Ste v tíme nový? LinkedIn je váš najlepší „ťahák“ na mená aj Small Talk
Rady, tipy a triky

Varenie a recepty

36 receptov na slané a sladké rolády, ktoré si môžete pripraviť na Veľkú noc
36 receptov na slané a sladké rolády, ktoré si môžete pripraviť na Veľkú noc
Môj veľkonočný hit: Šalát, ktorý robím na litre a mizne rýchlejšie než šibači.
Môj veľkonočný hit: Šalát, ktorý robím na litre a mizne rýchlejšie než šibači.
Chyby pri príprave veľkonočnej plnky: 4 veci, ktoré ju môžu pokaziť
Chyby pri príprave veľkonočnej plnky: 4 veci, ktoré ju môžu pokaziť
Rady a tipy
Koľko múky na zahustenie? Jednoduchý pomer na omáčku či guláš
Koľko múky na zahustenie? Jednoduchý pomer na omáčku či guláš
Rady a tipy

Technológie

Na oblohe nad Ukrajinou sa objavil Saab 340 AEW&C. Ide o prvý dôkaz, že už aktívne operuje
Na oblohe nad Ukrajinou sa objavil Saab 340 AEW&C. Ide o prvý dôkaz, že už aktívne operuje
Armádne technológie
Nová pilulka znížila „zlý“ cholesterol o 60 %. Funguje aj tam, kde bežná liečba zlyháva
Nová pilulka znížila „zlý“ cholesterol o 60 %. Funguje aj tam, kde bežná liečba zlyháva
Veda a výskum
Chuť na sladké nezmizne ani keď ho prestaneš jesť. Vedci zistili, prečo telo ignoruje tvoje diétne snahy
Chuť na sladké nezmizne ani keď ho prestaneš jesť. Vedci zistili, prečo telo ignoruje tvoje diétne snahy
Veda a výskum
Netflix ukázal, čo ešte príde do konca marca. Táto svadobná miniséria nie je pre slabé povahy
Netflix ukázal, čo ešte príde do konca marca. Táto svadobná miniséria nie je pre slabé povahy
Filmy a seriály

Bývanie

Jej byt nie je ako ostatné. Odvaha majiteľke rozhodne nechýba, no vďaka nej vzniklo pre rodinu úžasné bývanie
Jej byt nie je ako ostatné. Odvaha majiteľke rozhodne nechýba, no vďaka nej vzniklo pre rodinu úžasné bývanie
Pravidlo 60 – 30 – 10: Naučte sa trik dizajnérov, s ktorým sa vám konečne podarí zladiť bývanie a použiť farby správne!
Pravidlo 60 – 30 – 10: Naučte sa trik dizajnérov, s ktorým sa vám konečne podarí zladiť bývanie a použiť farby správne!
Máte toto na balkóne aj vy? Týchto 7 vecí na ňom hneď skazí atmosféru a robí z neho sklad harabúrd
Máte toto na balkóne aj vy? Týchto 7 vecí na ňom hneď skazí atmosféru a robí z neho sklad harabúrd
Staré obliečky na paplón už nevyhadzujte. Našli sme 8+ perfektných nápadov, ako ich zas využiť
Staré obliečky na paplón už nevyhadzujte. Našli sme 8+ perfektných nápadov, ako ich zas využiť

Pre kutilov

Teraz je ideálny čas! Ako vydezinfikovať skleník pred prvou výsadbou
Teraz je ideálny čas! Ako vydezinfikovať skleník pred prvou výsadbou
Záhrada
Jednoduché zapichovanie oporných kolíkov na paradajky: Lukáš vyrobil šikovný prípravok zo starej rúry
Jednoduché zapichovanie oporných kolíkov na paradajky: Lukáš vyrobil šikovný prípravok zo starej rúry
Dvor a záhrada
Priesady sa vyťahujú za svetlom? Skúste ich napraviť šikovným trikom s alobalom
Priesady sa vyťahujú za svetlom? Skúste ich napraviť šikovným trikom s alobalom
Záhrada
Skleník za 150 €? Keď kutilská fantázia premení odpad na unikát
Skleník za 150 €? Keď kutilská fantázia premení odpad na unikát
Dvor a záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

5 signálov, že muž stráca záujem: Väčšina žien ich prehliadne, dajte si pozor, kým nie je neskoro
Partnerské vzťahy
5 signálov, že muž stráca záujem: Väčšina žien ich prehliadne, dajte si pozor, kým nie je neskoro
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Poriadne tučná hotovosť a
Zahraničné
Poriadne tučná hotovosť a žiadne doklady! Záhada stratenej peňaženky priniesla prekvapivé rozuzlenie
Hazard so životmi v
Zahraničné
Hazard so životmi v MHD: Cestujúci nakrútili vodiča priamo pri čine, namiesto cesty sledoval niečo úplne iné!
BRUTÁLNA VRAŽDA! Syn ZABIL
Zahraničné
BRUTÁLNA VRAŽDA! Syn ZABIL matku (†61) ohavným spôsobom, polícia našla jej telo v MOČIARI!
Striptér zavraždil svoju partnerku.
Zahraničné
Desivá vražda: Striptér rozrezal svoju partnerku! Napchal ju do kufrov a potom sa zabil

Ďalšie zo Zoznamu