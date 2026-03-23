Nemecko požiadalo Maďarsko o objasnenie údajného poskytovania informácií Rusku

BERLÍN - Nemecko v pondelok vyzvalo maďarskú vládu, aby objasnila obvinenia z poskytovania dôverných informácií zo zasadnutí Rady Európskej únie Rusku. Informuje o tom agentúra DPA.
Podľa hovorcu nemeckej vlády sú obvinenia „veľmi, veľmi vážne“. Zdôraznil, že diskusie v rámci EÚ sú dôverné a zakladajú sa na zásadách bloku, medzi ktoré patrí aj úprimná spolupráca. „Žiadne porušenie týchto zásad nebudeme tolerovať. Teraz je na maďarskej vláde, aby poskytla vysvetlenie,“ dodal hovorca.
Denník The Washington Post (WP) v sobotu s odvolaním sa na európske bezpečnostné zdroje uviedol, že maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó počas prestávok na rokovaniach členských štátov EÚ pravidelne telefonoval šéfovi ruskej diplomacie Sergejovi Lavrovovi, aby mu poskytol „živé správy“ o priebehu diskusií a navrhol možné riešenia. Szijjártó tieto tvrdenia označil v príspevku na sociálnej sieti X za lži. „Tieto obvinenia sa určite nedajú zamiesť pod koberec jedným príspevkom na sieti X,“ reagoval hovorca nemeckého ministerstva zahraničia.