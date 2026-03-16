Vysoký komisár OSN vyjadril znepokojenie nad mučením zadržaných osôb vo Venezuele

Volker Türk
Volker Türk (Zdroj: SITA/AP Photo/Hadi Mizban)
ŽENEVA - Vysoký komisár OSN pre ľudské práva Volker Türk v pondelok uviedol, že jeho úrad má informácie o pokračujúcom mučení zadržaných osôb vo Venezuele aj po tom, čo USA v januári vyviezli z vlasti venezuelského prezidenta Nicolása Madura. Informuje o tom agentúra AFP.

Mnohí Venezuelčania zostávajú aj naďalej svojvoľne zadržiavaní, a to napriek tomu, že parlament vo februári schválil nový zákon o amnestii, povedal Volker Türk na pôde Rady OSN pre ľudské práva.

Varovanie pred mučením a zlým zaobchádzaním

Zákon, ktorý minulý mesiac pod tlakom Washingtonu podpísala dočasná venezuelská prezidentka Delcy Rodríguezová, podľa úradov viedol k bezpodmienečnému prepusteniu tisícov osôb. Türk však varoval, že „štrukturálne a systémové problémy v oblasti ľudských práv naďalej pretrvávajú“. „Môj úrad (Úrad vysokého komisára OSN pre ľudské práva, UNHCR) dostal informácie o pretrvávajúcom mučení a zlom zaobchádzaní so zadržanými osobami, a to aj vo väzniciach Rodeo 1 a Fuerte Guaicaipuro,“ povedal Türk, pričom situáciu označil za znepokojujúcu.

Obavy z výnimočného stavu a represie

Zároveň vyjadril obavy z dôsledkov výnimočného stavu, ktorý Venezuela vyhlásila po tom, ako bol v januári pri operácii americkej armády zadržaný Maduro. „Bezpečnostné sily a ozbrojené civilné skupiny situáciu údajne využili ako zámienku pre invazívne opatrenia, čo prispelo k šíreniu strachu medzi obyvateľstvom,“ povedal. „Vyzývam preto orgány, aby zvážili, či je tento dekrét skutočne potrebný a primeraný,“ zdôraznil.

Türk zároveň ocenil, že venezuelské orgány „podnikli kroky na nápravu niektorých krívd z minulosti“ prostredníctvom nového zákona o amnestii, hoci vyjadril poľutovanie nad tým, že „bol vypracovaný bez primeraných konzultácií so spoločnosťou“.

Venezuelská vláda tvrdí, že plnú slobodu získalo vyše 7000 ľudí. Türk uviedol, že jeho úrad „požiadal o oficiálny zoznam prepustených osôb, ako aj o neobmedzený prístup do viacerých detenčných centier, zatiaľ však bez úspechu“.

Tlačová konferencia po rokovaní predstaviteľov parlamentov SR a ČR na vrchu Veľká Javorina
Denisa Saková na Rade EÚ o tom ako riešiť vysoké ceny elektrickej energie
Nositeľom Ceny Dominika Tatarku za rok 2025 je Viliam Klimáček
Polícia v Košickom kraji odhalila päť vodičov pod vplyvom alkoholu počas rannej kontroly
Vysoký komisár OSN vyjadril znepokojenie nad mučením zadržaných osôb vo Venezuele
Ekonomický reštart v podaní SaS: Návrat k rovnej dani aj nulová daň zo zisku!
Kaštieľ v Rusovciach postupne ožíva: Pozrite sa, ako napreduje rekonštrukcia! (foto)
Krutá daň za chyby vlády: Tretina konsolidačných úspor vyjde nazmar, rozpočtová rada varuje pred ďalším uťahovaním opaskov!
Predali ste byt alebo dom? Pozor, príjem možno musíte zdaniť! Tu je všetko, čo potrebujete vedieť (poradňa)

Vek a šediny neoklameš, zmluva čoskoro vyprší: Ukončí Ovečkin kariéru V NHL a vráti sa do domov?
VIDEO Weiss po prehre so Žilinou: Neviem to nazvať inak ako fraška, toto si dovoliť voči Slovanu...
Svetová elita mieri do Prahy: Česko bude spolu s Kanadou hostiť hokejový Svetový pohár 2028
Kapitán belasých reaguje na hnev a kritiku fanúšikov: Toto určite nie sú štandardy Slovana
Škoda Superb s novou silnejšou verziou. Ale len ako liftback
TEST: Mini Cooper SE - svižný drobec do mesta a okolia
FOTO: Nová Trieda S od Mercedesu sa zastavila na svojom turné aj na Slovensku
FOTO: Výstava MOTOCYKEL 2026 práve začala. Pozrite si MEGA galériu z prvého dňa
Soundtrack k vášmu pracovnému dňu: Prečo je rádio v práci viac než len kulisa?
Jazyk vysokej inteligencie: 8 fráz, ktorými okamžite zvýšite úroveň svojej komunikácie
Test mentálnej odolnosti: Ak odpoviete „áno“ na týchto 8 otázok, zvládnete v kariére čokoľvek
Máte tetovanie a hľadáte si prácu? Ako to môže v dnešnej dobe ovplyvniť váš pohovor
Makové šialenstvo bez múky, s vanilkovým krémom a džemom. Kto ochutnal, hneď pýtal môj recept.
Ovocná bublanina našich babičiek
Celestínske rezance: Skvelé do vývaru a zvládne ich každý
Polievka z medvedieho cesnaku: 3 recepty, ktoré chutia jarou
Prečo v krabici nového smartfónu už nenájdeš nabíjačku? Ekológia v tom hrá menšiu rolu, než si myslíš
Vedci konečne vyriešili 50-ročný spor o Mesiaci. Nová analýza Apollo hornín mení pohľad na jeho magnetické pole
Terminátor už nie je len film. Humanoidné roboty Phantom Mk-I sa už testujú blízko frontu na Ukrajine
Vedci práve objavili možný chýbajúci článok reťazca, ktorý viedol k vzniku života na Zemi
Ani by ste si ho nevšimli alebo nevedeli, že je to vôbec dom. Zvláštna stavba však skrýva prekvapivo pekné bývanie
Hľadáme balkóny alebo terasy, ktoré potrebujú zachrániť! Pošlite fotografiu a vyhrajte premenu
Tento detail si mnohí nevšimnú a divia sa, že farba vyzerá inak, ako čakali. Čo rozhodne, aký efekt dosiahnete?
Pripomína jazero a les a prináša napätie aj pokoj. Farba roka 2026 Hidden Gem je neutrálna, ale nie taká, ako možno čakáte

5 znakov, že priesady už potrebujú presadiť do väčšieho
Zanedbaný kút premenila na grilovací raj: Daniela si poradila s betónom aj dlažbou
Vápnenie stromov v marci: Užitočná ochrana alebo len záhradkársky prežitok?
Eucharis očaril nevesty a milovníkov voňavých izbových rastlín, získa si aj vás?
Toto zabíja aj silné manželstvá: Začína sa to úplne nevinne a väčšina párov si to nevšimne
