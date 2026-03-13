Po Kyjeve Záhreb: Maďarsko sa dostalo do sporu aj s Chorvátskom kvôli ruskej rope

BUDAPEŠŤ - Po zastavení ropovodu Družba hľadajú Maďarsko a Slovensko nové zdroje ropy. Alternatívna trasa cez Chorvátsko však vyvolala nový politický spor medzi Budapešťou a Záhrebom.
Ropná kríza otvára nový konflikt
Prerušenie dodávok cez ropovod Družba prinútilo Maďarsko aj Slovensko hľadať náhradné riešenia. Jednou z možností sa stal transport ropy cez chorvátsky terminál na Jadrane. Situácia sa však rýchlo zmenila na politický spor medzi Budapešťou a Záhrebom.
Chorvátsko síce deklarovalo ochotu pomôcť, no problém vznikol pri samotnej preprave suroviny. Prevádzkovateľ potrubia JANAF, ktorý je prevažne vo vlastníctve chorvátskeho štátu, odmietol prepravovať ruskú ropu cez takzvaný Adria ropovod. Spoločnosť sa pritom odvoláva na sankcie Európskej únie a Spojených štátov. O spore informoval portál Krone.at.
Na situáciu reagoval maďarský ropný koncern MOL, ktorý sa obrátil na Európsku komisiu so žiadosťou o riešenie.
Budapešť a Bratislava sa odvolávajú na výnimku
Maďarsko spolu so Slovenskom tvrdia, že sa na nich vzťahuje výnimka z európskych sankcií na dovoz ruskej ropy. Tá bola udelená práve preto, že obe krajiny sú tradične závislé od dodávok cez ropovod Družba.
Budapešť preto argumentuje, že rovnaká výnimka by mala platiť aj pri alternatívnej trase cez Chorvátsko. Okrem samotného transportu sa však medzi krajinami objavil aj ďalší problém – spor o výšku tranzitných poplatkov za prepravu ropy.
Chorvátsko tvrdí, že ceny sú férové
Chorvátska spoločnosť JANAF dodáva ropu z rôznych zdrojov – napríklad z Kazachstanu, severnej Afriky či z regiónu Blízkeho východu.
Chorvátsky minister zahraničných vecí Gordan Grlić Radman počas tlačovej konferencie v Záhrebe zdôraznil, že cenové podmienky zodpovedajú štandardom európskeho trhu. Na spoločnom vystúpení sa zúčastnila aj rakúska ministerka zahraničných vecí Beate Meinl-Reisingerová.
Tá ocenila chorvátsku iniciatívu pomôcť Maďarsku zabezpečiť dodávky ropy. „Chorvátsku patrí poďakovanie za konštruktívnu ponuku. Dodávky sa tak dajú zabezpečiť bez toho, aby sme nepriamo financovali krvavú vojnu Ruska,“ uviedla.
Zároveň dodala, že Európa má záujem o energetickú bezpečnosť nezávislú od ruských surovín.
Delegácia alebo len „turisti“?
Medzitým sa rieši aj poškodenie samotného ropovodu Družba. Európska komisia oznámila, že do Ukrajiny vyšle expertov, ktorí majú posúdiť rozsah škôd na infraštruktúre.
Len niekoľko dní predtým maďarský štátny tajomník pre energetiku Gábor Czepek oznámil, že na miesto vycestuje štvorčlenný tím odborníkov z Maďarska a Slovenska. Bratisava ale svoju účasť poprela.
Delegácia už dorazila do Kyjeva, no miestne zdroje tvrdia, že o žiadnej oficiálnej misii nevedia. Podľa informácií z ukrajinského prostredia ide skôr o „turistov“ než o formálne poverených expertov.