Bomby a granáty mohli vybuchnuť priamo pred ňou: Žena (28) pri upratovaní špajze objavila tajný arzenál!

POŽEGA – Bežné upratovanie sa v priebehu chvíle zmenilo na dramatickú situáciu. Mladá žena pri práci v sklade narazila na nebezpečný arzenál. Akákoľvek manipulácia s týmito vecami mohla spôsobiť vážne následky.
28-ročná žena, ktorá upratovala sklad v meste Požega, okamžite zalarmovala políciu po tom, čo objavila podozrivé predmety. Na incident upozornil chorvátsky portál Dnevnik. Ako následne informovala požežsko-slavónska polícia, jej obavy boli viac než opodstatnené.
Arzenál ako pre armádu
Vo štvrtok 19. marca totiž v sklade našla až sedem ručných granátov, približne 1 200 gramov TNT, deväť kusov rôznej munície a ďalších deväť loveckých nábojov. Ide o mimoriadne nebezpečný materiál, ktorý mohol v nesprávnych rukách spôsobiť tragédiu.
"Vyššie uvedené veci zaistil policajt v záujme ochrany pred explóziou a uskladnil v policajných priestoroch až do zničenia. Pripomíname, že kampaň Menej zbraní - menej tragédií stále prebieha. Občania, ktorí vlastnia zakázané alebo nelegálne zbrane, ich môžu naďalej odovzdať polícii bez sankcií," uviedla chorvátska polícia.
Ani sa toho nechytajte, odkazuje polícia
Polícia zároveň opätovne apeluje na verejnosť, aby v prípade nálezu zbraní alebo výbušnín zachovala maximálnu opatrnosť. Občania by s takýmito predmetmi nemali manipulovať ani ich sami prenášať.
V prípade, že niekto vlastní nelegálne zbrane alebo ich nájde, je potrebné kontaktovať políciu na miestnom čísle a počkať na príchod špecialistov. Tí dorazia na miesto v civilnom oblečení a neoznačeným vozidlom, aby zabezpečili bezpečný odvoz nebezpečného materiálu.