Hrozivé odhalenie: Armáda USA stratila šesť jadrových bômb! Môžu sa dostať do rúk nepriateľa

WASHINGTON - Americká armáda eviduje desiatky nehôd s jadrovými zbraňami označovaných ako „Broken Arrow“. Pri niektorých z nich sa zbrane nikdy nenašli. Podľa dostupných údajov je dodnes nezvestných šesť jadrových hlavíc.
Stratené jadrové zbrane stále vyvolávajú obavy
Americký jadrový arzenál patrí medzi najsilnejšie na svete. História jeho vývoja však zahŕňa aj sériu nehôd, pri ktorých sa jadrové zbrane stratili alebo sa dostali mimo kontrolu armády.
Podľa dostupných údajov sa v minulosti stalo 32 incidentov označovaných termínom „Broken Arrow“. Ide o vojenské označenie pre nehody súvisiace s jadrovými zbraňami – napríklad ich stratu, poškodenie alebo náhodnú detonáciu.
Z týchto prípadov zostáva šesť jadrových hlavíc dodnes nezvestných, uvádza denník Mirror. Každá z nich má pritom ničivú silu, ktorá by dokázala zničiť celé mesto a pripraviť o život milióny ľudí.
Bombu zhodili do mora po kolízii lietadiel
Jeden z najznámejších incidentov sa odohral v roku 1958 pri pobreží amerického štátu Georgia.
Bombardér B-47 vtedy niesol vodíkovú bombu Mark 15, keď sa vo vzduchu zrazil s lietadlom F-86. Pilot bombardéra sa obával, že poškodený stroj by mohol spôsobiť detonáciu zbrane.
Preto sa rozhodol bombu zhodiť do mora v oblasti Wassaw Sound neďaleko ostrova Tybee.
Zbraň vážila približne 3 400 kilogramov a išlo o termonukleárnu bombu s výbušnou silou 3,8 megatony. To je približne 190-násobok sily bomby Fat Man, ktorá v roku 1945 zničila japonské mesto Nagasaki.
Pátranie trvalo dva mesiace
Po incidente začalo rozsiahle pátranie amerického námorníctva. Viac než sto príslušníkov armády prehľadávalo oblasť pomocou sonarov.
Operácia trvala približne dva mesiace, no zbraň sa nepodarilo nájsť.
Americké letectvo vtedy verejnosť ubezpečovalo, že jadrové plutónium bolo z bomby pred letom odstránené a nahradené olovenou maketou.
O desaťročia neskôr sa však objavili nové informácie. Dokumenty zverejnené v roku 1994, ktoré pochádzali zo svedeckej výpovede pred americkým Kongresom z roku 1966, naznačovali, že bomba pri ostrove Tybee bola v skutočnosti plnohodnotnou jadrovou zbraňou, píše Mirror s odvolaním sa na analýzu magazínu National Interest.
Ďalšia bomba zmizla v Stredozemnom mori
Podobný incident sa stal aj v roku 1966, keď sa nad Stredozemným morom zrazili dve americké vojenské lietadlá.
Pri nehode sa rozptýlili štyri termonukleárne bomby typu B-28. Tri z nich sa podarilo nájsť na pevnine. Jedna však skončila v mori a jej jadrová hlavica sa nikdy nenašla.
Podľa svedectva jedného španielskeho rybára z oblasti videl, ako do vody padá nezvyčajný biely predmet.
Obavy z jadrových programov pretrvávajú
Téma jadrových zbraní je opäť aktuálna aj v súvislosti s napätím na Blízkom východe.
Podľa niektorých analytikov síce americké útoky výrazne poškodili iránsky jadrový program, no existujú obavy, že Teherán by ho mohol v budúcnosti obnoviť.
Expert na globálnu bezpečnosť Jeffrey Lewis upozornil, že technológia jadrových zbraní nie je nová a krajiny s dostatočnými znalosťami ju dokážu znovu vyvinúť.
„Ak útok nezmení samotný režim, v Iráne stále existujú tisíce ľudí schopných takýto program znovu vybudovať,“ povedal Lewis.
Podľa neho by sa krajina mohla prikloniť k rovnakému záveru ako Severná Kórea. „Technológia existuje už desaťročia. Pomstychtivý Irán môže dospieť k presvedčeniu, že svet je nebezpečný a najlepšou ochranou je vlastniť jadrové zbrane,“ dodal.