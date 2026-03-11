Streda11. marec 2026, meniny má Angela, Angelika, zajtra Gregor

Ďalšia PROVOKÁCIA: FOTO Vo Washingtone sa objavila socha Trumpa s Epsteinom, pózujú slávnu scénu z Titanicu

Socha s podobizňami amerického prezidenta Donalda Trumpa a Jeffreyho Epsteina vo Washingtone Zobraziť galériu (2)
Socha s podobizňami amerického prezidenta Donalda Trumpa a Jeffreyho Epsteina vo Washingtone (Zdroj: TASR/AP Photo/Rod Lamkey, Jr.)
WASHINGTON - Provokatívne umelecké dielo na National Mall opäť pritiahlo pozornosť návštevníkov aj politikov. Anonymný kolektív „The Secret Handshake“ tam umiestnil ďalšiu satirickú sochu zobrazujúcu Donalda Trumpa a Jeffreyho Epsteina v paródii na scénu z Titanicu.

Na National Mall vo Washingtone sa v utorok ráno objavila ďalšia provokatívna inštalácia anonymného umeleckého kolektívu „The Secret Handshake“. Ide o už tretiu sochu, ktorá satiricky zobrazuje prezidenta Donalda Trumpa a zosnulého odsúdeného sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteina, píše The Washington Post.

Najnovšie dielo, takmer 12‑metrová zlatá socha, paroduje ikonickú scénu z filmu Titanic. Trump na nej stojí za Epsteinom na replike lodnej prove a obaja smerujú pohľadom k Washingtonskému monumentu. Podstavec dopĺňajú texty, ktoré prirovnávajú filmový príbeh Jacka a Rose k priateľstvu medzi Trumpom a Epsteinom, pričom upozorňujú na „luxusné cestovanie, bujaré večierky a tajné kresby“. Inštaláciu dopĺňa desať veľkých bannerov s fotografiami dvojice a sloganom „Make America Safe Again“ (Urobme Ameriku opäť bezpečnou), pričom logo ministerstva spravodlivosti je na nich upravené tak, že slovo „Justice“ (spravodlivosť) chýba.

Umelecký kolektív „The Secret Handshake“ už v minulosti umiestnil na Mall dve diela s rovnakou tematikou. V januári to bola zväčšenina údajného narodeninového odkazu pre Epsteina z roku 2003, ktorý Trump poprel ako neautentický. V septembri nasledovala bronzová socha „Best Friends Forever“, zobrazujúca Trumpa a Epsteina držiacich sa za ruky.

Umelecká skupina funguje anonymne a na získavanie povolení využíva sprostredkovateľa. Na najnovšom povolení je koncový dátum inštalácie začiernený, čo vyvolalo otázky, či ide o zásah úradov alebo súčasť umeleckého konceptu.

Reakcie Bieleho domu a verejnosti

Hovorkyňa Bieleho domu označila dielo za prejav politickej zaujatosti a poukázala na to, že Epstein mal kontakty aj s predstaviteľmi Demokratickej strany. Na Mall sa zhromaždil pestrý dav – turisti, bežci, zamestnanci úradov aj miestni obyvatelia. Niektorí dielo vítali ako pripomienku kontroverzií, iní ho považovali za nevhodné či zbytočne provokatívne.

Ľudia sa fotia a s podobizňami amerického prezidenta Donalda Trumpa a Jeffreyho Epsteina vo Washingtone
Zobraziť galériu (2)
Ľudia sa fotia a s podobizňami amerického prezidenta Donalda Trumpa a Jeffreyho Epsteina vo Washingtone  (Zdroj: TASR/AP Photo/Rod Lamkey, Jr.)

National Mall je dlhodobo miestom, kde sa stretáva oficiálna história s občianskymi iniciatívami a protestným umením. V tesnej blízkosti novej sochy sa nachádza aj inštalácia venovaná osvete o rakovine hrubého čreva, pozostávajúca z tisícov modrých vlajok.

